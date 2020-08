Wirrwarr um Corona-Tests an sächsischen Flughäfen

Leipzig

Wirrwarr rund um die Coronatests an den sächsischen Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden: Was passiert nach einem positiven Corona-Test von Flugreisenden? Behörden schieben Zuständigkeiten hin und her und wollen oder können keine Auskunft geben.

800 Tests bis Dienstag Mittag

Nachdem sich am Wochenende ankommende Reisende schon „freiwillig“ an den Airports testen lassen konnten, wurden am Montag „offiziell“ Testcenter auf Veranlassung des Freistaats in Betrieb genommen. Wie berichtet, wurde in Leipzig/Halle eine dreiköpfige Familie positiv getestet, aber auch am Dienstag war nicht zu klären, woher diese Familie stammt und wie Mitreisende aus deren unmittelbarer Umgebung informiert werden und ob diese in Quarantäne müssen. „In Leipzig/Halle wurden bis heute Mittag 11.30 Uhr 800 Testungen vorgenommen“, teilte am Dienstag die mit der Organisation betraute Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) auf Anfrage der LVZ mit. „Davon waren sechs positiv – am Sonnabend drei und am Sonntag fünf“, heißt es in der schriftlichen Mitteilung. Auf die mündliche Nachfrage, dass 3 und 5 acht ergibt und nicht sechs, räumte eine KVS-Sprecherin ein, „das stimmt“ und korrigierte die Zahl auf acht.

Die Ferienflieger, die auf dem Flughafen Leipzig-Halle landen, kommen nicht aus aktuellen Risikogebieten. Quelle: André Kempner

Auf die Nachfrage, wer diese acht sind und wie andere Passagiere darüber informiert werden, dass sie mit positiv getesteten Personen in einem Flieger saßen, kam eine vielschichtige Antwort: über die Corona-Warn-App, über einen Code, „auf dem über die Internetpräsentation des Labors das Ergebnis abgefragt werden kann“ oder über eine „E-Mail-Adresse“.

Informationsketten werfen Fragen auf

Ob das alles im vorliegenden Fall geschehen ist, dazu gab es keine Auskunft. Generell seien für die „ Informationsketten“ die jeweiligen Gesundheitsämter zuständig. Das Amt in Leipzig bestätigte, dass die betroffene Familie nicht aus Leipzig stammt und verwies darauf, dass man sich für weitere Informationen an den Landkreis Nordsachsen wenden müsse, „der für den Flughafen zuständig ist“.

Woher kommt die infizierte Familie?

Auf die Frage, wer Personen informiert, die neben einem positiv Getesteten im Flugzeug gesessen haben, antwortete der Bereich „Öffentlichkeitsarbeit“ des Kreises Nordsachsen, „das für den Wohnort des Getesteten zuständige Gesundheitsamt“. Da am Dienstag keine Behörde mitteilen wollte, woher die positiv getestete Familie stammt, blieb offen, welches Gesundheitsamt in der Bundesrepublik zuständig ist. Auf die Frage, woher das Gesundheitsamt die Kontaktdaten bekommt, kam die Antwort: „zuständige Labore, Airline-Daten, ggf. Aussteigerkarten“. Ob sich alle Personen, die im selben Flieger gesessen haben, testen lassen müssen? „Nein, nur die in unmittelbarer Nähe.“ Nachfrage bei der Airline Condor: „Ähnlich wie auch beim Besuch von gastronomischen Einrichtungen, müssen Gäste vor Antritt ihrer Reise ihre Kontaktdaten hinterlegen. Diese werden lediglich auf Anfrage (...) datenschutzkonform an die zuständige deutsche Gesundheitsbehörde übermittelt.“

