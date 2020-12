Wirtschaft bleibt starker Partner für Leipziger Vereine

Leipzig

Auch in Pandemiezeiten engagieren sich zahlreiche Unternehmen zum Jahresende für die gute Sache. Hier einige Beispiele.

Der Mölkauer Standort des Unternehmens Steinel spendiert dem Leipziger Kältebus 10 000 Euro sowie in der Belegschaft gesammelte Sachspenden (Konserven, Decken, Schlafsäcke und Geschenkboxen). Der Kältebus ist ein Hilfsangebot für Obdachlose. Steinel produziert Lichtsteuerungen, Heißluftgeräte und Heißluftpistolen.

Mit 5000 Euro unterstützt die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) das Ökumenische Wohnprojekt Quelle, das sich um die Integration von Wohnungslosen oder akut von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen kümmert. Weitere 5000 Euro spendet die LWB an die Suchtzentrum Leipzig gGmbH, die sich um Suchtkranke und Wohnungslose kümmert.

Die Ferry-Porsche-Stiftung hilft 111 Tafeln in Deutschland mit insgesamt 555 000 Euro, darunter die Standorte in Leipzig und Delitzsch. Sie erhalten je 5000 Euro.

Das „Leipziger Bündnis gegen Depression“ bekommt 10 000 Euro von der Karl-Monz-Stiftung der BMW-Group. Der Verein nutzt die Spende zur Mitarbeiter-Qualifikation.

Die „Stiftung Kinderklinik des Universitätsklinikums Leipzig“ hat eine Spende über 7000 Euro von der E+Service+Check GmbH (Laucha/ Unstrut) erhalten. Das Unternehmen führt elektronische Prüfungen durch, auch von Geräten an der Uniklinik. Mit weiteren 2400 Euro unterstützt die Konsumgenossenschaft Leipzig die Stiftung Kinderklinik. „Wir werden damit die psychosoziale Arbeit auf der Kinderintensivstation weiter unterstützen und den Eltern von schwer kranken Kindern Hilfe zukommen lassen können“, freut sich Klinikleiter Professor Wieland Kiess.

Die Mevaco GmbH, ein metallverarbeitendes Unternehmen mit Vertriebsniederlassung in Leipzig, unterstützt das Kinderhospiz Bärenherz mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro. Die Einrichtung in Markkleeberg ist finanziell massiv von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie betroffen.

Die LBBW und die BW-Bank Mitteldeutschland spenden dem Verein „Haus Leben“ mit Standorten in Leipzig und Delitzsch 2500 Euro. Der Verein hält eines der größten psychoonkologischen Beratungs-, Informations- und Therapieangebote Mitteldeutschlands vor und betreut jedes Jahr rund 2000 Krebspatienten und Angehörige.

Der Standort des Softwarehauses Persis hat 1425 Euro an die „Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig“ gespendet. Der Verein unterstützt seit 30 Jahren betroffene Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern und Angehörige beim Umgang mit Krebs.

Die Leipziger BMW-Belegschaft hat mehrere hundert Hilfspakete für benachteiligte Kinder, Familien, ältere Menschen sowie Menschen mit Behinderung in Albanien, Bosnien, Bulgarien, Rumänien und der Ukraine gepackt. Enthalten sind Lebensmittel, Hygieneartikel sowie Kinderspielzeug und Süßigkeiten. Hinzu kommen ein vierstelliger Betrag des Unternehmens sowie Geldspenden von Mitarbeitern.

Die Mitarbeiter des Reisebereichs von Check 24 haben 3500 Euro für verschiedene Vereine gesammelt. Zu den vier Empfängern gehört auch der Verein „Paulis Momente hilft“, der sich für schwerkranke Kinder und Jugendliche in der Region Leipzig engagiert.

Die Kinder- und Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Leipzig-Grünau freut sich über 300,50 Euro aus der Filmplakatbörse des Cineplex-Kinos.

Der „Charity-Baum“ von Galeria Karstadt Kaufhof Leipzig erfüllt die Wünsche von Kindern aus den Gemeinschaftsunterkünften, der Kinder- und Jugendwohngemeinschaft „Mogli“ und der Frühförderstelle „Joschua“ der Johanniter-Unfall-Hilfe Leipzig/Nordsachsen. Über 100 Wunschzettel wurden gesammelt und am Weihnachtsbaum in der Galeria-Filiale am Neumarkt angebracht. Kunden und Mitarbeiter konnten sich einen Wunschzettel aussuchen, das darauf beschriebene Geschenk erwerben und vor Ort abgeben. Trotz der aktuellen Pandemie-Situation und der kurzfristigen Filialschließung im Zuge des Lockdowns konnten die meisten Kinderwünsche erfüllt werden – die übrigen Geschenke spendete das Unternehmen. Von Ikea Halle/ Leipzig hatten die Mitarbeiter sowie die Bewohner der Einrichtungen des Johanniter-Regionalverbands Leipzig/Nordsachsen 468 Adventskalender geschenkt bekommen.

