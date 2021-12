Wirtschaftsforscher: Im Sommer 2022 geht es in Sachsen wieder aufwärts

Leipzig

Weil das umsatzstarke Weihnachtsgeschäft weggebrochen ist, sitzen Sachsens Einzelhändler auf Bergen bestellter Ware. Zahlreiche Betriebe produzieren wegen fehlender Materialien nur mit halber Kraft. Und die 2G-Regel führt zu mehr oder weniger leeren Gaststätten. So sieht es aktuell in Sachsen aus. Aber das bleibt nicht so.

„Bald wieder mehr Konsum“

Joachim Ragnitz vom ifo-Institut in Dresden wagt den Blick voraus. „Im Sommerhalbjahr 2022 dürfte es zu einer kräftigen Erholung und einer Normalisierung der privaten Konsumausgaben kommen“, sagte er am Dienstag in Dresden. Während der Coronawellen haben die privaten Haushalte beträchtliche Mittel gespart. „Sobald wieder Normalität einzieht, wird verstärkt konsumiert.“

Mit dem Wegfall der Einschränkungen werde sich die Wirtschaft erfahrungsgemäß schnell von der Krise erholen, so der Konjunkturexperte. „Im nächsten Jahr dürften alle Wirtschaftsbereiche wieder deutlich expandieren und somit zu einem starken Wachstum beitragen.“

„Tiefes Tal Anfang 2022“

Bis dahin gilt es aber noch, ein tiefes Tal zu durchschreiten. Auch zu Beginn des neuen Jahres dürften sich Einschränkungen weiterhin dämpfend bemerkbar machen. Corona habe die wirtschaftliche Entwicklung im laufenden Jahr stark beeinträchtigt. Insofern verlief 2021 wie das Jahr davor. Erschwerend kamen noch die Lieferengpässe in vielen Wirtschaftszweigen hinzu.

Insgesamt rechnet das ifo für dieses Jahr damit, dass die ostdeutsche Wirtschaft immerhin um 2,6 Prozent wächst. Für das kommende Jahr wird dann ein Plus von 3,2 Prozent erwartet. „Wir gehen davon aus, dass im zweiten Quartal 2022 das Vorkrisenniveau von 2019 erreicht werden könnte“, so Konjunkturexperte Ragnitz. Das setze allerdings den Wegfall der coronabedingten Einschränkungen und ein Ende der Lieferengpässe voraus.

Ost-Problem Mangel an Fachkräften

Das Münchner Ifo-Institut hatte seine Prognose für Gesamtdeutschland jüngst ebenfalls gesenkt. Die deutsche Wirtschaft könnte demnach im kommenden Jahr um 3,7 Prozent wachsen und damit deutlicher als in Ostdeutschland. „Der Einbruch war im Westen stärker und dementsprechend ist die Erholung im Westen stärker.“

Eines der großen Probleme des Ostens sei der Mangel an Fachkräften, so der ifo-Experte. Corona habe in einigen Branchen das Problem massiv verschärft. So seien viele aus dem Gastronomiebereich insbesondere in den Logistiksektor gewechselt, was die Restaurants, Hotels und Gaststätten schmerzlich zu spüren bekommen. Ob höhere Löhne in der Gastronomie sie zurückbringen würden, sei schwer zu sagen, so Ragnitz. Das würde zudem zu einem Preisanstieg in der Gastronomie führen.

Von Andreas Dunte