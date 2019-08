Leipzig

Au backe, jetzt ist Schluss mit lustig. Hier und da Verpackung einsparen, indem man Ware lose oder in Pappe kauft, das ist Kindergeburtstag gegen den nächsten Schritt: Wasch-, Reinigungs- und Kosmetikmittel ohne Mikroplastik und andere ungesunde Inhaltsstoffe selbst herstellen – wir entern die Königsklasse der Verpackungseindämmung. Denn meiner viel besseren Hälfte ist beim Besuch im Unverpacktladen (mehr dazu in Teil 5) das Buch „Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie“ ins Auge gesprungen.

Ein Titel, so knackig wie ein Salatblatt nach drei Stunden auf der Heizung. Aber irgendwie doch für Freunde der Nachhaltigkeit elektrisierend, denn es enthält zahlreiche Rezepte für Drogerie-Produkte wie Putzmittel, Cremes und Deos. Meine Freundin kauft das Werk vom Verlag Smarticular, der neue Rezepte und Anregungen auch regelmäßig ins Netz stellt.

Fünf Zutaten reichen

Das in der Tat Erstaunliche daran: In den meisten Fällen reichen fünf Zutaten, um verschiedenste Dinge herzustellen – Natron, Zitronensäure, Essig, Soda und Kernseife. Für einen Allzweckreiniger (Bad, Küche, Fenster und mehr) braucht man sogar nur Natronpulver, geriebene Kernseife und warmes Wasser. Drei Teelöffel der Seife werden in 700 Millilitern Wasser erhitzt und verrührt, bis sie sich aufgelöst hat. Nach dem Abkühlen werden die selbe Menge Natron und optional für den Duft ätherisches Öl dazu gegeben, Eukalyptus beispielsweise (10 ml gibt’s ab zwei Euro). Damit wird eine benutzte, leere 750-ml-Sprühflasche befüllt.

Null Lotuseffekt

Klar ist schon mal: Preiswerter geht’s nicht. 250 Gramm Natron kosten rund 1,50 Euro und 300 Gramm Kernseife einen Euro, ein Liter Wasser 0,2 Cent. In der Anwendung stellt sich heraus: Die Wanne, das Spülbecken oder das Klo werden nicht weniger sauber als mit synthetischem Teufelszeug. Nicht vorhanden ist der – wie mich Unwissenden meine Freundin aufklärt – Lotuseffekt. So nennt man eine spezielle Schutzschicht aus industriell hergestellten Reinigungsmitteln, die Schmutz und Wasser eine Weile abperlen lässt. Es kann also sein, dass der Dreck etwas eher an die gewienerten Stellen zurückkehrt als gewohnt.

Scheuerpaste funktioniert

Mühelos entfernt werden Fett, Kalk und Schmutz auch von einem Essigreiniger. Einen halben Liter Tafelessig (Kostenpunkt 20 Cent) mit 250 Millilitern Wasser und ein paar Tropfen ätherischem Öl verrühren. Funktioniert! Scheuerpaste für hartnäckige Verschmutzungen wie in Pfanne und Öfen, für Chrom und Edelstahl stellt man mit Natron und Wasser her. Und jawoll, danach blitzt es wirklich.

Vergeblicher Waschgang

Doch es gibt auch Rückschläge. Das offenbart sich beim Do-it-yourself-Spülmaschinenmittel – gemixt aus Natron, Soda, Spülmaschinensalz und Zitronensäure in Pulverform. Überspitzt gesagt: Nach dem Waschgang haben sich die Speisereste lediglich anders auf dem Geschirr verteilt. Gläser haben Pickel, Teller Schlieren. Uns tröstet, dass wir schon zuvor gut mit umweltfreundlichen Tabs gefahren sind, die ohne Parfüm-, Farb- und Konservierungsstoffe auskommen.

Äußerst ambivalent fällt das Ergebnis beim Hausmacher-Deo aus, wie schon in Teil drei erwähnt. Bei meiner Freundin wirkt die Creme seit Wochen konstant, bei mir hilft sie so ähnlich wie Öl beim Feuerlöschen. Um es direkt auszudrücken: Ich müffle. Trotzdem ist das Fazit insgesamt positiv. Das meiste Selbstgemachte wirkt, Chemiekeulen und Plastikabfall werden vermieden.

Wer übrigens keine Lust auf lange Recherchen und zeitaufwendige Rennereien hat, um das Zeug zu besorgen, dem bietet seit zwei Jahren das Leipziger Start-up-Unternehmen „Sauberkasten“ Reinigungssets per Online-Bestellung an: Jeanette Schmidt und Henriette Grewling kombinieren in einem stilvollen Holzkasten die maßgeblichen Zutaten samt Rezepten, Messtasse- und löffel sowie Klebeetiketten. Kostenpunkt: ab 50 Euro. „Die Nachfrage ist in den letzten Monaten sehr gestiegen, so dass wir schon unsere Lagerbestände erheblich aufstocken mussten“, sagt Sauberkasten-Mitbetreiberin Henriette Grewling.

Von Mark Daniel