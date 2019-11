Wo Leipzigs Weihnachtspakete anlanden

Leipzig

Früher brachte ein bärtiger Alter mit seinem Rentierschlitten die Weihnachtsgeschenke nach Leipzig. Heute bevorzugen viele Messestädter andere Transportwege. Was an diesem Donnerstag zu etwas Stress und einem Rekord im Gewerbepark an der Berliner Brücke führt.

10 000 Pakete an normalen Tagen

Wie berichtet, hatte der Logistikriese DHL dort vor einem Jahr den Probebetrieb einer „mechanisierten Zustellbasis“ gestartet. Inzwischen ist die 6000 Quadratmeter große Halle fest ins Verteilnetz für Leipzig integriert, erklärt Mattias Persson, der DHL-Sprecher für Sachsen. „Wir decken von hier aus sämtliche Lieferungen von Päckchen und Paketen in die Innenstadt ab, auch Teile des Südens, Ostens und Nordostens von Leipzig.“ An normalen Tagen träfen morgens um 4 Uhr rund 10 000 Stück per Lkw aus dem Paketzentrum in Radefeld ein. Höchstgewicht: 31,5 Kilo pro Karton.

Ab Anfang Oktober ziehe jedoch das Geschäft allmählich an. Diese Woche Dienstag waren es 12 625 Pakete. „Durch den Feiertag am Mittwoch, den es ja nur in Sachsen gibt, können Sie die Zahl am Donnerstag mal zwei nehmen“, sagt Thomas Hartmann (39), der die topmoderne Station leitet. Noch höhere Werte gebe es nur in den letzten beiden Wochen vor Weihnachten – mit bis zu 45 000 Paketen an Spitzentagen.

Letzte Chance am 20. Dezember

Laut Sprecher Persson kommt trotzdem jede Sendung noch pünktlich zum Fest an, die „bis zum 20. Dezember in unser System eingeliefert wird“. Bereits im Juni beginne die Planung für die heißen Tage im Advent, würden bundesweit 12 000 zusätzliche Fahrzeuge für das Weihnachtsgeschäft reserviert und etliche Saisonkräfte um Hilfe gebeten.

Noch bewältigt Basisleiter Hartmann alles ganz gut mit der Stammbelegschaft von 60 Frauen und Männern. Wenn um 6.45 Uhr die erste Zusteller-Mannschaft eintrifft, hat die riesige Sortieranlage in der Rackwitzer Straße 58 bereits einen Großteil ihrer Arbeit geschafft.

Sanfte Schieber ohne Knallen

An vier der insgesamt 35 großen Tore werden die Güter aus den Lkw-Containern auf Bänder geladen. Sie befördern die Pakete etwa zehn Meter in die Höhe. Dort werden sie gescannt und automatisch den Touren der Zusteller zugeordnet. Haben ältere Anlagen noch Kippsysteme, so gelangen die Pakete an der Berliner Brücke sanfter auf die Abwärtsrampen – mit gedämmten Schiebern. „Nicht jeder Kunde verpackt seine Ware so gut, wie wir es empfehlen“, sagt Hartmann. „Wir haben hier die modernste Technik, um Schäden beim Transport weitgehend auszuschließen. Und die Anlage ist schön leise, man hört kein Knallen.“

Wenn die Zusteller ihr Fahrzeug am Tor angedockt haben, liegen alle 200 Pakete für ihre Tour bereits auf einer der 72 Abwärtsrampen. Unter diesen Rutschen gibt es herausziehbare Tische, die bis zur Ladefläche reichen. Körperlich schwere Arbeit sei so auf ein Mindestmaß begrenzt.

Etliche Wirtschaftslieferungen

„Wir beliefern nicht nur Haushalte und Büros, sondern arbeiten auch mit Wirtschaftspartnern zusammen. Zum Beispiel kann man die Stoßstangen, die ein Fahrzeugzulieferer ganz in der Nähe herstellt, natürlich nicht über die Sortieranlage schicken“, so Hartmann. Für den Leipziger Brillen-Versandhandel Lensspirit, der 2019 ein neues Gebäude direkt in der Nachbarschaft bezog, gebe es sogar eine eigene Rampe. Täglich Hunderte Sendungen gelangten dadurch extrem schnell ans Ziel.

Wenn alle 36 Zustellerfahrzeuge beladen sind, gibt es eine Prüfung und schließlich das Abfahrtsignal. 8.30 Uhr rückt die nächste Zustellermannschaft an und alles wiederholt sich. Im Tagesverlauf folgen Wirtschaftstouren, Kurierfahrten und die Rückkehr der Zusteller. Da sie unterwegs auch Sendungen von Kunden annehmen, Packstationen und kleinere DHL-Annahmen ansteuern, bringen sie etliche Pakete mit zurück, die neu sortiert werden.

Elektrofahrzeuge auch in Leipzig

„Genau wie Chemnitz und Dresden hat Leipzig nur eine mechanisierte Zustellbasis“, sagt Persson. In den drei anderen Verteilzentren für die Messestadt (in Radefeld, Markranstädt und der Heiterblickstraße) dominiere noch Handarbeit. Dafür seien dort teilweise schon Elektrofahrzeuge im Einsatz, auch der neueste StreetScooter Work XL mit Platz für 200 Pakete. An der Berliner Brücke gebe es alle Vorinstallationen für die StreetScooter, ergänzt Hartmann. „Da wir täglich in die City fahren, dauert es sicher nicht mehr lang, bis die ersten Elektrowagen kommen.“

Von Jens Rometsch