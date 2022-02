Leipzig

Mehr als 20 Jahre lang war Pause, nun wurde wieder die höchste Auszeichnung der Stadt vergeben: Friedrich Magirius wird der 89. Ehrenbürger Leipzigs, zuletzt kam es 2001 zu dieser Würdigung. Der Theologe reiht sich damit ein in eine lange Liste an männlichen Vornamen. Eine Frau wurde bisher nicht in dieser besonderen Form wertgeschätzt. Wie kann das sein?

„Es ist an der Zeit, endlich auch eine Ehrenbürgerin zu haben. Schließlich sind es eben nicht nur Männer, die sich um unsere Stadt verdient gemacht haben“, findet Christopher Zenker, Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion. Seit seinem Amtsantritt 2016 nominierten die Leipziger Sozialdemokraten eine Person, und das erst kürzlich – eine Frau! Daraus wurde nichts – „sehr bedauerlich“, kommentiert das Zenker. „Sie bekäme wohl eine Mehrheit, aber eben keine zwei Drittel“, erklärt er. Dieser Stimmenanteil unter den Stadträten ist notwendig, um das Ehrenbürgerrecht verleihen zu können. „Das ist eine große Hürde“, so der Fraktionschef. „Wenn zwei Fraktionen dagegen stimmen, reicht es schon nicht mehr aus.“ Das war mal leichter, meint er. „Als es nur die vier großen Parteien im Stadtrat gab, konnte es wahrscheinlich häufiger zu einem Mehrheitsergebnis kommen.“

Bisher kein weiblicher Vorschlag mehrheitsfähig

Die Zwei-Drittel-Mehrheit, erklärt Matthias Hasberg, Pressesprecher der Stadt Leipzig, sei genau so gewollt. „Die Wahl eines Ehrenbürgers soll einen breiten gesellschaftlichen Konsens abbilden.“ Da müssen sich auch CDU und die Linke einigen können, sagt er beispielhaft. Dass es noch keine Ehrenbürgerin in Leipzig gab, liege einfach daran, dass bisher noch kein mehrheitsfähiger Vorschlag kam. „Niemand würde sich sonst dagegenstellen“, versichert Hasberg.

In der Regel schaffen es die vorgeschlagenen Personen aber ohnehin nicht bis zur offiziellen Abstimmung im Stadtrat, erklärt SPD-Vorsitzender Zenker. Schon im Voraus bespreche der Ältestenrat, ob eine vorgeschlagene Person mehrheitsfähig ist oder nicht. Namen werden dabei nicht öffentlich – wie auch bei der vorgeschlagenen Kandidatin. „Wir möchten dadurch einen Gesichtsverlust vermeiden“, so Zenker. Man könne die Menschen schützen, indem sie zunächst nicht in das Licht der Öffentlichkeit gerückt würden.

Wie wird man Leipziger Ehrenbürger/-in und was bedeutet das? Die Ehrenbürgerwürde ist die höchste Auszeichnung der Stadt, seit 1832 vergibt sie der Stadtrat zur Würdigung herausragender Verdienste. Grundsätzlich kann jede und jeder mit Wohnsitz in Leipzig eine Person für die besondere Ehrung vorschlagen, schriftlich und begründet an den Oberbürgermeister gerichtet. Dabei darf die Auszeichnung nur an lebende Personen gehen. Außerdem: Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger müssen sich diesen Status in herausragender Weise um Mitmenschen, um das Gemeinwohl, um die Stadt Leipzig, ihr Ansehen oder ihre Entwicklung verdient gemacht haben. So ist es in einer Satzung der Stadt vorgeschrieben. Über die Verleihung des Ehrenbürgerrechts entscheidet der Stadtrat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln. Wer als Ehrenbürgerin oder Ehrenbürger ausgezeichnet wurde, erhält damit auch besondere Rechte. Diese umfassen die Aufnahme des Namens auf die sogenannte Ehrentafel im Neuen Rathaus, eine Eintragung ins „Goldene Buch“ Leipzigs, Einladungen zu besonderen Veranstaltungen der Stadt und der Anspruch auf die Errichtung einer Ehrengrabstätte auf einem kommunalen Friedhof. Einem solchen Ehrengrab steht beispielsweise eine gärtnerische Pflege auf unbegrenzte Zeit zu.

Ehrentafel im Neuen Rathaus Leipzig Quelle: André Kempner

Grünen-Fraktion nominierte drei Frauen

Dass zwei Jahrzehnte lang überhaupt kein neuer Ehrenbürger, Geschlecht hin oder her, in Leipzig hinzukam, liegt jedoch nicht ausschließlich daran, dass die Stadträte sich nicht einigen konnten. „In den letzten zehn Jahren war das Thema Ehrenbürgerinnen und -bürger nicht aufgerufen worden“, erzählt Katharina Krefft, Vorsitzende der Leipziger Grünen-Fraktion. Die Diskussion im Stadtrat um die Ehrenbürgerwürde sei erst 2020 mit einem Vorschlag aus der Bürgerschaft eröffnet worden, in einem Schreiben hatte jemand eine Frau für die Auszeichnung nominiert. Daraufhin habe der Ältestenrat, bestehend aus den Fraktionsvorsitzenden und Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), festgestellt, dass keiner der damaligen Ehrenbürger mehr lebt – und bat deshalb um konkrete Vorschläge. „Meine Fraktion schlug drei Frauen und einen Mann vor“, sagt Krefft. Bei dem nominierten Mann handelt es sich um den inzwischen ausgezeichneten Friedrich Magirius, von den drei Frauen scheint es bisher offensichtlich keine geschafft zu haben. „Aktuell finden intensive Gespräche statt. Wir sind zuversichtlich, dass wir demnächst zu einer weiteren Würdigung kommen“, verrät jedoch die Grüne-Vorsitzende.

Wer sind Leipzigs Ehrenbürger? Insgesamt 89 Ehrenbürger gibt es in Leipzig, der kürzlich ausgezeichnete Theologe Friedrich Magirius ist der einzige noch lebende. Vor Magirius und nach der Wende verliehen die Leipziger Stadträtinnen und Stadträte die besondere Würdigung an weitere vier Personen: 2001 war es der Literaturwissenschaftler Hans Mayer in Anerkennung seiner herausragenden wissenschaftlichen und publizistischen Leistungen, er starb im Jahr der Auszeichnung. Zwei Jahre zuvor ehrte die Stadt den ehemaligen Oberbürgermeister Hinrich Lehmann-Grube, 1996 den Schriftsteller Erich Loest wegen seiner Verdienste um die Aussöhnung Deutschlands mit seinen östlichen Nachbarn. Im Wendejahr erhielt der Gewandhauskapellmeister Kurt Masur das Ehrenbürgerrecht, in Anerkennung seiner Verdienste um den Ausgang der friedlichen Revolution Leipzigs im Herbst 1989. Innerhalb der Stadt beigesetzt wurden davon nur Lehmann-Grube und Masur, ihre Ehrengräber befinden sich auf dem Leipziger Südfriedhof. Unter all den seit 1832 von der Stadt ernannten Ehrenbürgern, kam es im Laufe der Zeit auch zu insgesamt sechs Aberkennungen, aufgrund unwürdigen Verhaltens. Auf Antrag des damaligen Oberbürgermeisters Hinrich Lehmann-Grube stimmten die Stadträtinnen und Stadträte 1990 für die Zurücknahme der Würdigung von Adolf Hitler, Wilhelm Frick, Hans Frank, Walter Ulbricht und Paul von Hindenburg. 2010 betraf dies auch den Rechtswissenschaftler Karl Binding, Grund dafür war sein Beitrag zur Eugenik der Nationalsozialisten.

Grabstätte des Ehrenbürgers Kurt Masur auf dem Leipziger Südfriedhof Quelle: André Kempner

Linke-Stadträtin Mandy Gehrt hat noch eine andere Idee: Sie beantragte im Stadtrat, die Leipziger Ehrenbürger-Satzung so zu ändern, dass auch nicht mehr lebende Personen ausgezeichnet werden können. Dann könnte die Ehre posthum an Frauen vergeben werden. „Die strukturelle Benachteiligung von Frauen in der Vergangenheit, die dazu führte, dass ihre Lebensleistungen und Verdienste zu ihren Lebzeiten nicht ausreichend gewürdigt wurden, darf sich heute nicht einfach fortsetzen“, argumentierte die Sprecherin der Linksfraktion. Was aus Gehrts Antrag wird, ist derzeit noch nicht entschieden.

Von Friederike Pick