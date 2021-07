Wo ist die Belastungsgrenze? Leipzig plant ungewöhnliche Aktion auf der Klingerbrücke

Leipzig

Im Leipziger Westen wird erneut eine wichtige Brücke wochenlang gekappt: Die Klingerbrücke in der Käthe-Kollwitz-Straße ist vom 24. Juli bis zu 13. August voll gesperrt, teilte das Rathaus mit. Die aus dem Jahr 1928 stammende Konstruktion war zuletzt im Jahr 1994 saniert worden und hat im vergangenen Jahr noch einmal eine neue Fahrbahndecke aus Asphalt erhalten. Die Stadt will jetzt ermitteln lassen, wie lange die Konstruktion noch hält. Aktuell wird ein Abbruch und Neuaufbau für das Jahr 2028 avisiert. Denn dann soll auch die Käthe-Kollwitz-Straße erneuert werden.

„Es wird kein Einsturz riskiert“

Um die betagte Konstruktion so lange zu nutzen wie es geht – und so die hohen Kosten für den Neubau hinauszuschieben – hat die Verwaltung ein Spezialunternehmen engagiert. Sein Auftrag: Es soll feststellen, wie groß die Tragfähigkeit der Brücke noch ist und wie lang auf ihr unbeschadet Autos rollen können. „Dafür wird die Belastungsgrenze der Brücke ermittelt“, erklärte Leipzigs oberster Brückenexperten René Wenzel auf LVZ-Anfrage. Die Überführung werde dafür entsprechend stark belastet. „Aber natürlich wird kein Einsturz riskiert“, betont der Fachmann.

Stattdessen sollen die Spezialisten an der Unterseite der Brücke sogenannte Dehnmessstreifen anbringen, deren Länge ständig erfasst wird, während mit einem Belastungsfahrzeug immer mehr Lasten auf die Brücke gebracht werden. Anhand der Ausdehnungen lasse sich dann berechnen, wie tragfähig die Konstruktion ist und bei welchen Lasten sie einstürzen könnte, heißt es. Diese Erkenntnisse würden auch Rückschlüsse darauf zulassen, wie lange die Überführung noch für den Straßenverkehr genutzt werden kann. Dies sollte ursprünglich schon im vergangenen Jahr ermittelt werden. Doch damals sagte die Spezialfirma kurz vor dem Start ab, weil ihr Spezialfahrzeug defekt gewesen sein soll.

Fußgänger und Radler können weiter queren

Deshalb soll jetzt der zweite Anlauf unbedingt klappen. Die Stadt sperrt dafür die Klingerbrücke zwischen Samstag, dem 24. Juli, und Freitag, dem 13. August, komplett für den Autoverkehr. Dieser wird dann in beiden Richtungen über Marschnerstraße, Edvard-Grieg-Allee, Karl-Tauchnitz-Straße, Wundtstraße, Antonienstraße und Erich-Zeigner-Allee geleitet. Die Leipziger Verkehrsbetriebe setzen zum Ersatz der Straßenbahnen Busse ein; über das Umleitungskonzept will das Unternehmen noch informieren.

Fußgänger können die Brücke jederzeit auf dem nördlichen Gehweg weiter nutzen, heißt es im Rathaus. Auch für Radfahrer sei dies während der Tragfähigkeitsprüfung zulässig. Darüber hinaus wird Radlern aber auch eine Ausweichstrecke über das Elsterwehr im Palmengarten angeboten. Der Bootsverkehr, der unter der Querung stattfindet, soll ebenfalls nicht beeinträchtigt werden.

„Die Arbeiten sollen am Samstag, dem 14. August, abgeschlossen sein“, sagt eine Sprecherin im Rathaus. Darüber hinaus will die Verwaltung die Aktion auch medienwirksam begleiten. So wird Michael Jana, Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes, am 5. August gemeinsam mit Professor Elke Reuschel von der Gesellschaft für Materialforschung und der Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig das Vorgehen während der Belastungsprobe Journalisten im Detail erläutern.

Von Andreas Tappert