Wo kommt das Wasser im Leipziger Silbersee plötzlich wieder her?

Leipzig

Im Erholungspark Lößnig-Dölitz füllen sich die beiden zuletzt verlandeten Seen wieder – vor allem der größere der beiden Teiche, der sogenannte Silbersee, führt in diesen Tagen recht viel Wasser. LVZ-Leser Herbert Oppermann glaubt, dass dies mit dem gestiegenen Grundwasserspiegel im Südraum von Leipzig zusammenhängt. Allein mit Niederschlägen sei dies wohl nicht zu erklären, vermutet der Leser.

Doch genau danach sieht es aus. „Um die Grundwassersituation beurteilen zu können, sind regelmäßige Grundwasserstandsmessungen erforderlich“, heißt es aus dem städtischen Amt für Stadtgrün und Gewässer. Im Erholungspark Lößnig-Dölitz befänden sich jedoch keine derartigen Messstellen. „Somit können keine konkreten Aussagen zum aktuellen Grundwasserstand vor Ort gemacht werden.“ Die über das Stadtgebiet verteilten, regelmäßig genutzten Grundwassermessstellen zeigten allerdings, dass kein tendenzieller Anstieg des Grundwasserstandes in Leipzig zu verzeichnen ist, so das Amt. Im Bereich des Erholungsparks Lößnig-Dölitz betrage der Grundwasserflurabstand rund 10 bis 15 Meter; das heißt Grundwasser ist erst in einer Tiefe von mindestens 10 Meter unter der Geländeoberkante anzutreffen. „Es ist daher anzunehmen, dass der Grundwasserstand keinen Einfluss auf die Wasserspiegellagen der Gewässer in Lößnig-Dölitz hat“, so die Behörde.

Der aktuelle Wasserstand in den Teichen könne daher auf die ergiebigen Niederschläge des Jahres 2021 zurückgeführt werden. Es sei davon auszugehen, dass die Teiche durch die Wassersättigung des Bodens, den Abfluss von Oberflächenwasser und direkte Niederschlagseinträge gespeist werden. Der große Stauteich Lößnig-Dölitz werde zusätzlich mit Wasser aus angeschlossenen Flächen des Neubaugebietes Lößnig-Dölitz gespeist.

Von Mathias Orbeck