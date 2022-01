Leipzig

Neues Smartphone zu Weihnachten bekommen? Und was passiert mit dem alten? Laut Branchenverband Bitkom liegen etwa 206 Millionen ausrangierte Mobiltelefone in deutschen Schubladen – das sind mehr als vier Handys pro Haushalt. Wegen ihrer teilweise giftigen und umweltschädlichen Bauteile dürfen sie auf keinen Fall im Hausmüll landen. Die Hemmschwelle zur Entsorgung ist hoch; laut Bitkom-Umfrage fürchten 35 Prozent einen hohen Aufwand, 15 Prozent wissen nicht, wie und wo man das am besten macht. Dabei gibt es mehrere und gar nicht so schwierige Wege dafür. In jedem Fall gilt: vorher die Daten sichern und das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Zum Nabu bringen

Einen bietet schon seit Jahren der Naturschutzbund (Nabu) Sachsen in Kooperation mit Entsorgungspartner Telefónica an: Das alte Gerät kann bei einer Nabu-Sammelstelle (in Leipzig: Löbauer Straße 68) in eine Box geworfen oder in einem der O2-Shops abgegeben werden.

Möglich ist auch das kostenlose Verschicken eines Pakets via DHL. Bei der gemeinnützigen Arbeit für Menschen mit Behinderung GmbH werden die Handys wiederaufbereitet und nur in Europa verkauft. Für das Sammeln eines jeden Telefons bekommt der Nabu 1,60 Euro. Aktuell fließt das Geld in den Insektenschutzfonds. Bei weiteren Organisationen, die die Elektroteile sammeln, ist oft nur der postalische Weg möglich, wie bei Pro Wildlife oder dem Landesbund für Vogelschutz. Die Caritas arbeitet mit der „Mobile-Box“ zusammen, die in Leipzig im Naturkindergarten „Wassermühle“ (Vollhardtstraße 16) steht.

Handy-Automaten

Elektro-Handelsketten haben sich inzwischen Handy-Automaten zugelegt: Bei Media Markt und Saturn gibt’s für abgegebene Altgeräte einen Einkaufs-Gutschein. Der Vorgang dauert wenige Minuten: Nach Angaben über den Zustand des Geräts wird das Smartphone vom Automaten außen und innen getestet und anschließend ein Preis angezeigt, zu dem der Automat das Alt-Handy abkaufen und recyceln würde. Nach Zustimmung gibt’s den Gutschein.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wertstoffhof

Die am häufigsten genutzte Methode ist aber die Abgabe auf dem Wertstoffhof, natürlich springt hier finanziell nichts raus, aber man weiß, dass fachgerecht entsorgt wird. Übrigens: Wer lediglich seinen Akku loswerden will, kann das auch in den Sammelboxen von Super- oder Baumärken tun.

Geschäfte

Sowohl die Branchenriesen als auch Reparaturservices nehmen benutzte Handys entgegen. Letztere zahlen – je nach Zustand und Verwendbarkeit – einen Ankaufsbetrag dafür. Kleine Läden prüfen, welche Bauteile in Ordnung sind und für andere Telefone wiederverwendet werden können. Das ist nachhaltiger und für Kundschaft preiswerter.

Verkaufen oder verschenken

Ist das Mobiltelefon noch intakt oder hat geringfügige Mängel, kann man es auf Online-Märkten verkaufen oder verschenken, beispielsweise auf dem Verschenkemarkt des Stadtreinigungsamtes oder dem Leipziger Portal Free Your Stuff. 

Wie wird recycelt?

Recycling-Unternehmen wie Umicore schmelzen den Elektroschrott ein. Wertvolle Rohstoffe wie Gold, Silber, Palladium und Kupfer fließen in die Produktion zurück.

Von Mark Daniel