Das Wochenende wird bunt und erfrischend. Das Frauensommertheater verzückt am Freitagabend, Filmfreunde dürfen sich noch bis Samstagabend auf ein Kinoerlebnis auf dem LVZ-Vorplatz freuen und Insektenfreunde sind wieder auf der Suche nach Marienkäfern. Lesen Sie hier ausgewählte Tipps, welche besonderen Veranstaltungen in der Messestadt zu erleben sind.

Wochenend-Tipps für Leipzig: Freitag, 6. August

Das Frauenzimmertheater spielt in dieser Woche nur am Freitagabend "Ende gut, alles gut". Quelle: Frauenzimmertheater

Freiluft-Theater: Die Künstlerinnen des Leipziger Frauenzimmertheater spielen mit Leidenschaft und List das komödiantische Stück „Ende gut, alles gut“ in Wagners Hof am Richard-Wagner-Platz 1. Karten für das Shakespeare-Stück bekommen Sie telefonisch unter 017629485677 oder per E-Mail an info@frauenzimmertheater-leipzig.de

Frisch gepresst: Leipzigs erste Ölmühle lädt jeden ersten Freitag im Monat von 14 bis 18 Uhr zum Zapftag ein. Bei „Leipspeis“ können die Besucher an diesem Tag das Raps- und Leinöl selber zapfen und Hörenswertes zur Geschichte und Technik erfahren. Außerdem darf auch gekostet werden. Die 30-minütigen Mühlenführungen finden um 15 und 16 Uhr statt. Wo? In Leipzig-Plagwitz, Klingenstraße 22. Mund- und Nasenschutz nicht vergessen.

Wochenend-Tipps für Leipzig: Sonnabend, 7. August

Auf in die zweite Runde der Insektenzählung, die bis zum 15. August läuft. Quelle: NABU/Michael Sieber

Marienkäfer: Der NABU-Regionalverband ruft von 10 bis 11 Uhr zum Insektenzählen auf. Am Sonnabend geht der Insektensommer auf dem Ostfriedhof in die zweite Runde. Im Fokus steht der Marienkäfer, von dem es in Deutschland rund 70 Arten gibt. Treffpunkt ist am Eingang Zweinaundorfer Straße 78 a. Anmeldung per E-Mail an info@NABU-Leipzig.de

Flohmarkt: Die Werksgalerie und Caféteria „Zwischenfisch“, die im Tapetenwerk beheimatet sind, feiern ersten Geburtstag. Ab 11.30 Uhr kann auf einem Flohmarkt im Innenhof gestöbert werden. Leipzig-Lindenau, Lützner Str. 91.

Livemusik: Gastgeber und Musiker Frank Metz Tonelli lädt in seine Live-Musik-Kneipe mitten in der City zum Konzert mit der Country-Gruppe „Bandana“ aus Chemnitz. Die Johnny-Cash-Mugge auf dem Freisitz des Tonelli’s startet ab 21 Uhr, Am Neumarkt 9.

Wochenend-Tipps für Leipzig: Sonntag, 8. August

Friedhofsforscher Alfred E. Otto Paul hat auf dem Südfriedhof in Leipzig viel zu erzählen. Quelle: André Kempner

Sommerführung: Wer sich für die Geschichte von Gräbern und Gruften interessiert, sollte sich den Sonntag vormerken. Der Sepulkralforscher Alfred E. Otto Paul lädt auf einen Rundgang über den Südfriedhof ab 14 Uhr ein. Treffpunkt ist am Haupteingang in der Prager Straße 212 b. Informationen gibt es vorab telefonisch unter 03429712305.

Steffen Heidrich aus Dresden steht als Roland-Kaiser-Double auf der Bühne in der Tankbar. Quelle: privat

Schlagerparty: Der Dresdner Steffen Heidrich ist ein Roland-Kaiser-Double und will am Sonntag auf dem Freisitz der Tankbar ein Feuerwerk der Schlagermusik zünden. Der Künstler performt die Erfolgssongs des 69-jährigen Originals, das seit über 40 Jahren mit vielen Ohrwürmern die Fans beglückt. Mit „Sieben Fässern Wein“ darf geschunkelt werden, was das Zeug hält. Beginn ist 17 Uhr in Leipzig, Jahnallee 52.

Was ist übers Wochenende in und um Leipzig los?

Noch bis Samstagabend lädt das LVZ-Sommerkino im Peterssteinweg 19 ein. Quelle: Christian Modla

Sommerkino mit Popcorn: Die LVZ lädt zum kostenlosen Sommerkino auf dem Vorplatz im Peterssteinweg 19 ein. Der Sound kommt über spezielle Kopfhörer, die vor Ort gegen eine Pfandgebühr von 20 Euro ausgeliehen werden können. Am Freitag flimmert der Gangsterfilm „Pulp Fiction“ und am Sonnabend „Die Verlegerin“ mit den Schauspielern Meryl Streep und Tom Hanks über die Leinwand. Eine Anmeldung ist unter www.lvz.de/sommerkino erforderlich – bis spätestens 17.30 Uhr am Ausstrahlungstag. Das Café Satz hält erfrischende Getränke, Snacks und auch Popcorn bereit. Beginn ist jeweils 21.30 Uhr.

Hommage: Die diesjährige Jahresausstellung ist noch bis zum 8. August in der Werkschauhalle der Spinnerei zu erleben. Vertreten sind neben der Malerei und Grafik auch die Videokunst, Installationen, Performance und Skulptur. Geöffnet am Freitag 13 bis 18 Uhr, Sonnabend 11 bis 16 Uhr und Sonntag 14 bis 18 Uhr. Leipziger Baumwollspinnerei, Werkschauhalle / Halle 12, Spinnereistraße 7.

Veranstaltungstipps für Kinder und Jugendliche

Für Kinder ab drei Jahren gibt es im Puppentheater Sterntaler das Stück "Mal mir einen Regenbogen" zu erleben. Quelle: Theater WiWo

Theater für die Jüngsten: Wie Kater Karli mit dem Hühnchen Kiki Schabernack treibt, zeigen die Leipziger Puppenspieler Wi & Wo auf der Bühne im „Sterntaler“, Talstraße 30. Die Geschichte „Mal mir einen Regenbogen“ ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Kartenreservierung unter folgendem Link!

Kinder, aufgepasst: Auf zur Reise ins Comic-Land! Quelle: Filmschule Leipzig

Reise ins Comic-Land: Die Filmschule Leipzig lädt Kinder ab 6 Jahren am Freitag von 10 bis 12 Uhr in die Bibliothek Reudnitz, Dresdner Straße 78. Auf einer „Reise ins Comic-Land“ flimmert ein spannender Krimi-Animationsfilm und anschließend gestalten alle ein eigenes Comic-Heft. Anmeldung per E-Mail an bibliothek.reudnitz@leipzig.de oder telefonisch unter 0341 12 35 216

Das Museum für Druckkunst in der Nonnenstraße lädt Familien zu einem Workshop ein. Quelle: Museum für Druckkunst

Hochdruck nach Gutenberg: Das Museum für Druckkunst in der Nonnenstraße 38 veranstaltet am Sonntag von 11.30 bis 15 Uhr einen Familien-Druckworkshop. Unter dem Motto „Wieder unterwegs” werden Bilder vom Reisen gestaltet und gedruckt. Erfunden wurde das älteste Druckverfahren um 1450 von Johannes Gutenberg, dessen Erbe in Leipzig gepflegt wird. Geeignet für Kinder ab 6 Jahren. Um eine Anmeldung wird gebeten: telefonisch unter 0341231620 oder per E-Mail an info@druckkunst-museum.de

Für kleine und große Nasen: Im Innenhof der „Feinkost“ in der Karl-Liebknecht-Straße 36 spielt das Knalltheater am Sonntag 16 Uhr das Kindersommertheater-Stück „Popeye - der Matrose mit dem Spinat“.

