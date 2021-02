Wochenend-Tipps für daheim – total online: Hula Hoop, Museums-Tour, Geräusch-Experimente

Leipzig

Die Winterferien enden zwar schon wieder, aber trotzdem gibt es für Klein und Groß online auch an diesem Wochenende einiges zu sehen, zu erleben und selbst zu tun. Wir haben einige Tipps zusammengetragen, bei denen für jeden etwas dabei sein sollte.

Im Industriemuseum Chemnitz für Roboter Robi online durch die Sonderausstellung „MaschinenBoom“ Quelle: Wolfgang Schmidt

Für Wissbegierige: Im Industriemuseum Chemnitz lässt sich in dieser Woche der Museumsroboter Robi auf einer Entdeckungstour durch die aktuelle Sonderausstellung „MaschinenBoom“ begleiten – online natürlich. Robi erklärt kindgerecht, was Maschinen sind, wie sie entstanden sind und wie sie eingesetzt werden. Täglich um 10 Uhr gibt es ein neues, kurzweiliges Video. Auch die bisher veröffentlichten Videos können auf der Website des Museums abgerufen werden, sodass man eine komplette kleine Führung durch die Ausstellung erhält.

Für Experimentierfreudige: In der Soundwerkstatt der Kinder- und JugendKulturWerkstatt JOJO wird am Freitag von 14 bis 16 Uhr ganz genau hingehört und mit Sounds experimentiert. Im Live-Stream erzeugen die Teilnehmer mit einfachen Gegenständen Geräusche und nehmen sie auf. Am Ende ist eine eigene interessante Geräuschkulisse entstanden – oder sogar ein kurzes Hörspiel. Die Soundwerkstatt richtet sich an Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung per E-Mail nötig.

Für Theaterfans: Das Theater der Jungen Welt lädt mit dem „Generationenclub“ am Freitag um 16.30 Uhr alle Interessierten ab 8 Jahre ein zur Online-Veranstaltung „Grenzsprünge“. Der „Generationenclub“ hat in den vergangenen Monaten verschiedene digitale Formate ausprobiert und getestet wie Menschen von 7 bis über 50 Jahre während der Corona-Pandemie online Theater machen können. Nun ziehen alle Mitwirkenden ein Resümee und präsentieren in der offenen Probe ihre Ergebnisse. Den Link zum Zoom-Meeting erhält man nach der Anmeldung per E-Mail an Ita Weinrich.

Für Bewegungsfreudige: Gute Laune und Bewegungsspaß mit dem Hula-Hoop-Reifen verspricht Hooplovecoach und Burlesquetänzerin Mama Ulita bei ihrem kostenfreien Hula-Hoop-Workshop für Anfängerinnen. Für die Leipzigerin ist Hula Hoop Lebensfreude, kraftvolles Bewegungstraining und ein Quell der Inspiration. Sie teilt diese Lebensfreude nur allzu gern in ihren Kursen für Frauen. Von 20 bis 21.30 Uhrkann man am Freitag im Zoom-Meeting auch als Ungeübte die Hüften kreisen lassen und lernt einige grundlegende Tricks des Hula Hoop. Gebraucht wird dafür lediglich ein Hula-Hoop-Reifen, ausreichend Platz im Wohnzimmer, ein Computer und jede Menge Lust auf Bewegung. Anmeldungen per E-Mail, weitere Informationen zum Workshop und Mama Ulita gibt es hier.

Für Nachdenkliche: „Chaos! Liebe!“ heißt es am Sonntag um 10 Uhr auf dem YouTube-Kanal des Theaters der Jungen Welt. In einem zehnminütigen Video stellen sich die Schauspielerinnen und Schauspieler des Club Melo vor und geben interessierte Zuschauern ab 14 Jahre Einblick in ihre Arbeit, ihr Denken und Spielen. Die inklusive, generationenübergreifende Gruppe traf sich seit Ende November digital, lernte sich kennen, philosophierte, tanzte und beschäftige sich mit Theater. Dabei stellten sie sich folgenden Fragen: Was verbindest du mit Chaos? Hass? Liebe? Den Stream gibt es hier.

Magische Momente im Wohnzimmer – genau diese spendieren seit dieser Woche die Zauberer von „Magic Monday“ in der naTo. Quelle: naTo/Magic Monday

Für Live-Liebhaber: Das soziokulturelle Zentrum naTo will mit der Aktion #mitunsbleibtesspannend Live-Feeling ins Wohnzimmer bringen und zeigen, was Kultur auch während des Lockdowns zu bieten hat. Noch bis kommenden Mittwoch präsentieren die Zauberer Alfonso Rituerto, Yann Yuro und Semjon Sidanov von „Magic Monday“ einen Mix aus Kartenkunst, Mentalmagie, Improvisation und Comedy. Clips mit (Impro-) Theater oder musikalischen Darbietungen sollen folgen. Zum Stream geht es hier.

Für Kunstinteressierte: Die Kinder- und Jugendkunstausstellung KIJUKU findet in diesem Jahr online statt. Die 26. Ausgabe des Kreativwettbewerbs stand unter dem Thema „Folge deinem Gefühl!“ 500 Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre, die in Leipzig und der Region leben, haben mit ihren künstlerischen Arbeiten daran teilgenommen. Die Jury, die in diesem Jahr erstmals nur aus Kindern und Jugendlichen bestand, wählte die besten Arbeiten aus. Sie haben insgesamt 160 Werke für die acht Ausstellungsorte ausgewählt. Zusätzlich bestimmten sie für jede teilnehmende Institution eine Preisträgerin oder einen Preisträger, die oder der mit einem Gedicht zum prämierten Werk ausgezeichnet wurde. Die für jeden Ausstellungsort ausgewählten Arbeiten können auf den Webseiten der Ausstellungsorte betrachtet werden, zum Beispiel hier bei der Galerie für Zeitgenössische Kunst. Wer alle ausgewählten Werke mit einmal ansehen möchte, kann dies auf der Webseite des Haus Steinstraße tun.

Von Susanne Reinhardt