Ob Lockdown oder nicht – das Wochenende steht vor der Tür. Da wünscht sich jeder ein bisschen Abwechslung in der Tagesgestaltung. Klassik und Köstliches, Märchenhaftes und Geräusche-Quiz – LVZ Familie hat ein paar Empfehlungen zusammengetragen, die trotz Pandemie möglich sind.

Klangkonzert aus der Alten Börse – mit Sung-Ah Park am Klavier. Quelle: SGM

Für Klassik-Liebhaber: Werke von Henry Purcell, Johannes Brahms und Franz Schubert erwarten Zuhörer des Mittagskonzertes, das am Freitag ab 12.30 Uhr unter dem Titel „Klangpause digital“ aus der Alten Börse Leipzig übertragen wird. Konzert und Gesang werden bestimmt durch die Klasse Prof. Alexander Schmalcz der Hochschule für Musik und Theater „ Felix Mendelssohn Bartholdy“. Zu erleben sind die Studierenden Ella Feldmeier (Mezzosopran), Sophia Greiwe (Mezzosopran) und Sung-Ah Park (Klavier). Gesendet wird das Konzert auf der Website des Stadtgeschichtlichen Museums und auf Facebook.

Für Ratefüchse, die es klangvoll mögen: Unter dem Titel „KlingKlang – Geräusche aus der Mediengeschichte“ bietet die Deutsche Nationalbibliothek einen ungewöhnlichen „Blick“ auf ihre Sammlung: Sie öffnet ihre Schatzkammern fürs Ohr. Mit 31 kurzen Videoclips zum Zuhören und Mitraten begleitet die Serie den Januar akustisch. Die Auflösung folgt jeweils am Ende des Clips. Gezeigt wird die Serie auf Instagram, Facebook und Twitter.

Ob die übers Pergament kratzende Feder oder der 3-D-Drucker, ob Phonograph, Zylinderdruckpresse, Gameboy oder das Zirpen des Tintenstrahldruckers: Mit ganz unterschiedlichen Geräuschen aus der Mediengeschichte läutet die Deutsche Nationalbibliothek das neue Jahr ein. An jedem Tag im Januar gibt es eine akustische Überraschung aus 5.000 Jahren Mediengeschichte. Das Deutsche Buch- und Schriftmuseum und das Deutsche Musikarchiv geben den medienhistorischen Sammlungen des Hauses eine Stimme durch ihre vielen Stimmen.

Pizza Detroit Quelle: Bastian Schröder

Für Schleckermäuler: Pizza Detroit Style (Grundrezept): Traditionell wird diese Pizza in einem Blech gebacken, das ursprünglich in den Autofabriken der „Motor City“ Detroit Verwendung fand. Dadurch erhält die Pizza Detroit ihre markante, rechteckige Form. So erzählt man es sich jedenfalls in der Stadt im Südosten Michigans. Die Pizza lässt sich zudem wunderbar vorbereiten – perfekt, um sie nach einem Spaziergang in den Ofen zu schieben. Man kann die Pizza an einem Tag zubereiten oder den Teig im Kühlschrank bis zu einer Woche fermentieren lassen. Eine schmackhafte Pizza kann man aber auch mit einer Ruhezeit von zwei Stunden erzielen. Das Highlight: Der Käse, der über der gesamten Pizza verstreut wird und an den Rändern wunderbar karamellisiert.

Eine originale Pizza-Pfanne aus Detroit ist nicht nötig. Für dieses Grundrezept genügt eine Auflaufform aus Edelstahl mit den Maßen 34 x 24 Zentimetern. Auch die Verwendung eines (tiefen) Backblechs ist möglich. Dann wird die Pizza etwas größer und flacher. Man kann die Pizza natürlich mit Toppings nach Wahl belegen. Und so geht’s:

Für 2-3 Personen

Für den Teig: 280ml lauwarmes Wasser mit 4g Trockenhefe (6g, wenn Sie die Pizza am selben Tag backen wollen) und einem gehäuften Teelöffel Mehl verrühren und 10 Minuten stehen lassen. Bilden sich keine Bläschen, ist die Hefe tot und es sollte neue verwendet werden.

Wasser-Hefe-Gemisch mit 400g Mehl (Typ 00 oder 405) und 8g Salz vermengen und kneten, bis kein Mehl mehr in der Schüssel ist. Sobald der Teig einigermaßen zusammengekommen ist, die Schüssel abgedeckt für 15 Minuten stehen lassen. Anschließend sechs bis acht Minuten kneten, bis ein geschmeidiger Teig entsteht.

Den Teig in ein ausreichend großes und verschließbares Gefäß (der Teig verdoppelt sich in der Größe) geben und bis zu einer Woche im Kühlschrank fermentieren lassen. Wenn Sie die Pizza noch am selben Tag backen möchten, den Teig abgedeckt für 1 bis 2 Stunden ruhen lassen.

Für die Soße: 1 Packung Dosentomaten (ganz, geschält, circa 400g), 1 bis 2 Knoblauchzehen, 1TL Oregano und 1TL Butter für 30 Minuten in einem Topf bei mittlerer Hitze köcheln lassen und anschließend mit einer Gabel, einem Stampfer oder den Händen zu einer stückigen Soße zerdrücken oder mit dem Pürierstab oder Mixer zu einer glatten Soße pürieren. Mit Salz und Zucker (optional) abschmecken.

Die Innenseite der Backform großzügig mit Olivenöl auspinseln. Den Teig in der Form verteilen. Tipp: Nur mit den Fingerspitzen arbeiten und möglichst wenig Luft aus dem Teig drücken (Ziel ist ein möglichst luftiger Boden). Zu diesem Zeitpunkt wird sich der Teig wahrscheinlich noch zusammenziehen. Den Teig abermals abgedeckt für 60 bis 90 Minuten entspannen lassen. Dann weiter behutsam in der Form ausbreiten, sofern nötig.

1 Packung Pizzakäse (180g) oder 1 bis 2 Kugeln Mozzarella (fein zerzupft) großzügig auf der gesamten Pizza verstreuen und die Tomatensoße in Streifen auf der Pizza verteilen (sollte Soße übrigbleiben, lässt sich der Rest als Pastasoße oder Dip zweitverwerten). Anschließend im vorgeheizten Backofen im unteren Drittel bei höchster Ober- und Unterhitze backen, bis der Käse goldbraun ist und an den Rändern karamellisiert. Fünf Minuten auskühlen lassen und mit einem Pfannenwender vorsichtig auf ein Schneide- oder Servierbrett rutschen lassen. Mit einer Schere in acht Stücke schneiden. Guten Appetit!

Rotkäppchen, Hänsel und Gretel oder ein ganz anderes Märchen – beim Theaterspiel mit der Familie kann jeder in die gewünschte Rolle schlüpfen. Quelle: SANDRA OSPINA / Pixabay

Für märchenhafte Momente: Die Theater sind gerade geschlossen. Warum also nicht einfach selbst aktiv werden? Gerade im Winter eignet sich für das eigene Theaterstück ein Märchen. Zuerst wird das Märchen vorgelesen, dann werden die Rollen verteilt. Wer wäre ein super Rotkäppchen? Wer kann am gruseligsten heulen wie der böse Wolf? Wem steht die Oma und welcher mutige Jäger bringt am besten den Wolf zur Strecke? Wenn das Ensemble nicht groß genug ist, darf es natürlich Doppelrollen geben. Den Erzähler und Spielleiter nicht vergessen!

Ein professionelles Theaterstück braucht auch Kostüme und Requisiten, die man gemeinsam zusammenstellen und basteln kann – eine rote Mütze und ein Körbchen mit Leckereien, Fell und Öhrchen für den Wolf, ein Gewehr für den Jäger, und so weiter. Wer sich dazu gerne noch das Gesicht passend schminken möchte, der findet jetzt auch schon Theaterschminke in den Drogerien. Schließlich naht Karneval. Wer mag, kann sich noch Text für die einzelnen Figuren ausdenken; man kann das aber auch pantomimisch lösen.

Kennt jeder seine Rolle? Hat jeder sein Kostüm? Dann heißt es: Bühne frei! Der Erzähler liest als Spielleiter das Märchen vor, alle anderen spielen ihre Rollen. Besonderen Spaß macht es, wenn der Erzähler die Märchenfiguren mit kleinen Aufgaben überrascht. So könnte das Rotkäppchen zum Beispiel durch den Wald hüpfen – und dabei ein Lied singen. Der böse Wolf hat einen schlimmen Schluckauf. Oder der Jäger findet den Hauseingang nicht und rennt deshalb dreimal ums Haus. Werdet kreativ!

Extra-Tipp: Ladet Großeltern, Onkel, Tanten, Freunde … zu einer Aufführung via Videokonferenz ein.

Von LVZ Familie