Leipzig

Nun stehen sie also vor der Tür – die Winterferien. Eine Woche Pause vom Homeschooling. Zeit, die sich als Familie mit allerlei spannenden und spaßigen Dingen verbringen lässt. Wer das schöne Wetter für sportliche Ausflüge – natürlich im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen – verbringen möchte, findet nun die Gelegenheit dazu. Wer lieber zu Hause bleiben und schauen möchte, was online so geht, für den kommen hier ein paar Empfehlungen.

Für Poeten: Livelyrix und die Villa Leipzig laden ein zum Poesiewettstreit von der Couch aus. Beim Bühnengeflüster U20 Poetry Slam Leipzig messen sich junge Poeten und Poetinnen bis 20 Jahre mit selbst verfassten Texten, um mit diesen das Publikum zu begeistern. Ob Lyrik oder Prosa, ob Tränen vor Lachen oder vor Rührung, alles ist möglich an einem solchen Abend. Beginn ist Freitag um 19 Uhr. Wer sich den Dichterwettstreit anschauen möchte, geht auf die Facebook-Seite von Livelyrix. Dort wird eine Zoom-Einladung bereitgestellt, über die sich die Veranstaltung kostenfrei anschauen lässt.

Anzeige

Die im Januar geplanten Aufführungen von „Unser großes Album elektrischer Tage“ finden nun als virtuelle Cammerspiele-Events statt. Quelle: Jakub Simcik

Minimalistisches Konzert-Theater: Eine Gruppe von Kindern wird von ihrer Mutter verlassen. Statt ihren widersprüchlichen Erinnerungen nachzuhängen, entschließen sie sich, ihr Haus zu verlassen und sie zu suchen. Dabei stoßen sie an die Grenzen dessen, wer diese Frau überhaupt ist. Sie fragen sich, ob es so etwas wie feste Identitäten gibt und warum alle in ihren Rollen gefangen sind – sei es Mutter, Kind oder irgendetwas anderes. Die Cammerspiele Leipzig haben die Aufführungen von „Unser großes Album elektrischer Tage“ von James & Priscilla kurzerhand in den digitalen Raum verlegt – inklusive Live-Chat und Gespräch im Anschluss. Die Theatergruppe James & Priscilla verschneidet den schillernden Text von Johanna Maxl mit Popsongs der vergangenen Jahre und erzählt so Geschichten aus der Sicht der Kinder und der Mutter. Beginn ist Freitag und Samstag jeweils 20 Uhr. Tickets gibt es hier, den Link zum Stream dann per E-Mail.

Für Bücherwürmer: Ein Mutmach-Buch steht im Mittelpunkt der Lesung von Amelie Mahlstedt. In „Lolas verrückte Welt. Diagnose: Down-Syndrom“ erzählt sie von den ersten drei Lebensjahren ihrer Tochter. Mit großer Offenheit berichtet Amelie Mahlstedt vom Auf und Ab ihrer Gefühle, den täglichen Herausforderungen und davon, wie sie durch ihre Tochter einen neuen Blick auf das Leben bekommen hat. Mit ihrem Buch will sie Mut machen und betroffenen Eltern helfen, den Schock der Diagnose besser zu verarbeiten und ihr Kind liebevoll anzunehmen. Die Lesung beginnt Sonntag um 15 Uhr. Zur Teilnahme geht es hier.

Für Filmfans: Anknüpfend an die aktuelle Lockdown-Erfahrung, kreist das Kurzfilmprogramm „Blicke, Risse, Geschichte“ der Fachklasse Expanded Cinema der Hochschule für Grafik und Buchkunst um die Themen Isolation und gesellschaftliche Masse. Die eigene Wohnung ist im Jahr 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie zu einem Ort geworden, auf den viele noch stärker zurückgeworfen sind, als sie es sowieso schon waren. Wenn die Wohnung zur Falle wird, muss man sie neu betrachten, Reißaus nehmen oder in der Fantasie neue Welten schaffen. Der Erinnerung kann man dabei nicht entkommen. Dieses Programm handelt von solchen Bewegungen des Geistes, die vom Privaten ins Öffentliche streben. Es beginnt in einer Wohnung in Halle Neustadt, in den engen Grenzen einer Beziehung, bewegt sich über Szenen des Alleinseins in die Erinnerung von gesellschaftlichen Massen: Gestern am Checkpoint Charlie, wo Touristen Geschichte suchen, Vorgestern in Leipzig, das Vaterland im Sozialismus dekonstruierend. Vom klassischen Kurzfilm bis zum ausgezeichneten Experimentalfilm ist alles dabei. Dauer: insgesamt 60 Minuten. Hier geht es zum Programm, das ab sofort abrufbar ist.

Akten über Akten: Was Mitarbeiter im Stasi-Unterlagen-Archiv damit so machen – darüber klärt ein Podcast genauer auf. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Aus dem Hintergrund: Was genau machen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stasi-Unterlagen-Archiv? Wer nutzt die Akten und warum? Wie diskutieren Forschende, Interessierte sowie Zeitzeugen über die DDR und das Wirken der Stasi? All diesen Fragen widmet sich der offizielle Podcast zum Stasi-Unterlagen-Archiv „111 Kilometer Akten“. Zu einer Übersicht aller Folgen geht es hier.

Für Träumer: Wer nach all dem Stress zwischen Homeschooling und Homeoffice mit Kleinkind mal aufatmen oder besser tief durchatmen möchte, dem empfiehlt sich eine Fantasiereise. Ob zum Einschlafen oder einfach als entspannende Auszeit zwischendurch, ob als Familie oder für sich alleine – diese traumhaften Reisen verbinden liebevoll konstruierte Geschichten, sanfte Klänge und eine zarte Stimme mit Techniken der Tiefenentspannung. Die Reise „ Schneezauber mit der Eiskönigin ” entführt etwa in ein Reich des ewigen Frosts. Reisende fahren dort mit der Schneekönigin auf einem Eisschlitten im magischen Schein der Nordlichter zu ihrem Eisschloss. Eine Auszeit von 20 Minuten, die das Potenzial hat, nachzuwirken.

Von Patricia Liebling