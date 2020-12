Leipzig

Das letzte Wochenende vor dem nächsten Lockdown naht. Da vergeht es so manchem beim Gedanken an die Freizeitplanung. Die Frage „Was geht denn überhaupt noch?“ steht förmlich schreiend im Raum. Doch so manches bleibt tatsächlich noch. Neues ist entstanden und wartet auf Entdeckung, anderes muss einfach mal wieder aus dem Gedächtnis hervorgekramt werden. Hier einige Impulse.

Schon mit den ganz Kleinen lassen sich hübsche Weihnachtskarten basteln. Quelle: privat

Ab die Post: Die traditionelle Post erlebt jedes Jahr zur Weihnachtszeit ihr Comeback. Hübsche Weihnachtskarten kann man schon mit den ganz Kleinen basteln. Ein Vorschlag: Fingerfarbe auf einem Blatt Papier verteilen und mit den Fingern oder Pinseln nach Belieben verteilen. Wenn die Farbe getrocknet ist, Kreise ausschneiden und auf rotes oder grünes Tonpapier (DIN A5, in der Mitte gefaltet) aufkleben. Eine kleine Schleife und ein Band aufzeichnen – fertig sind die Weihnachtskugeln.

Ton ab: Wer die eisigen Temperaturen scheut und sich lieber in schöne Geschichten flüchtet, dem empfiehlt sich die ARD Audiothek. In der Rubrik „Für Kinder“ finden sich zahlreiche kostenlose Hörspiele – vom „Pumuckl“ bis hin zu „Die Sendung mit der Maus“. Die Episoden sind zwischen fünf und 60 Minuten lang und somit für kleinere und größere Auszeiten ideal.

Vorhang auf: Wer die Oper Leipzig und ihr Programm vermisst, dem sei der Adventskalender des Opernhauses ans Herz gelegt: Ein Weihnachtslied der Musikalischen Komödie, ein Märchentanz des Leipziger Balletts, Harfenklänge – 24 Klangwelten warten auf Publikum und Hörgenießer, auf Weihnachtssüchtige und Fans. Der Adventskalender findet spartenübergreifend auf allen Facebook-Portalen der Oper Leipzig statt. Die meisten Videobeiträge wurden im Konzertfoyer des Opernhauses von den Solistinnen, Solisten, Tanz- und Musikensembles eigens für den Adventskalender produziert. Ist zwar kein Ersatz für ein Live-Erlebnis, aber trotzdem eine schöne Idee für kleine kulturelle Erlebnisse.

Bühne frei: Wer Charles Dickens‘ „ Oliver Twist“ auf der Bühne erleben will, bekommt dazu an diesem Wochenende die Chance. Zumindest digital. Denn die Cammerspiele stellen einen Mitschnitt des Stückes für Kinder ab acht Jahre online. Das Angebot ist kostenfrei. Wer möchte, kann die Künstlerinnen und Künstler mit einer Spende via PayPal unterstützen. Wer nicht mehr so genau weiß, worum es in dem Stück geht, hier eine kurze Zusammenfassung: Der Waisenjunge Oliver Twist wächst in den Armenhäusern Londons und bei englischen Pflegefamilien auf. Sein Leben ist von harter Arbeit und Hunger gezeichnet. Er beschließt, sich einen Weg aus dem Elend zu suchen, um sein Glück zu finden. Dabei begegnet er einigen gutherzigen und freundlichen Menschen, aber auch dem Gauner Fagin. Dieser zieht Oliver immer tiefer in einen Sumpf aus Diebstahl, Einbruch und Betrug. Bei dem Versuch, Fagin endgültig zu entkommen, bringt er nicht nur sein eigenes, sondern auch das Leben seiner Freunde in Gefahr.

Einfach, aber lecker: ein Lebkuchenhaus der Marke „Eigenproduktion“. Quelle: Thomas Bothe

In der Weihnachtsbäckerei: Richtig viel Spaß kann man derzeit gemeinsam mit seinen Kindern auch beim Basteln haben. Und wenn das dann sogar süß und lecker ist … umso besser. Wie wäre es mit einem selbst gemachten Lebkuchenhaus? 320g Weißmehl, ½ TL Natron, ½ TL Zimt, ½ TL gemahlenen Ingwer, etwas gemahlene Nelken und eine Prise Salz in eine Schüssel hinein sieben, 110g Zucker und 110g Zuckerrübensirup aufkochen bis der Zucker sich auflöst, runter vom Herd, 110g weiche Butter darin auflösen. 1 Ei untermischen und alles in eine zweite Schüssel umfüllen. Dann die Mehlmischung einarbeiten bis der Teig nicht mehr klebt und diesen in Frischhaltefolie verpackt drei Stunden in den Kühlschrank legen. Anschließend den Teig in etwa 0,5 Zentimeter dicke Platten ausrollen und jede einzeln im vorgeheizten Backofen (160 Grad) rund 8-10 Minuten backen. Der Teig sollte nicht zu dunkel werden. Die Platten dann im noch warmen Zustand in die gewünschten Formen schneiden. Für den „Klebstoff“ eine halbe Zitrone auspressen und den Saft mit so viel Puderzucker verrühren, dass eine richtig klebrige, zähflüssige Masse entsteht (können 200-250g Puderzucker sein). Nun fehlen nur noch paar Schokostreusel, Zuckerverzierungen oder Gummibärchen und der Spaß kann beginnen! Und wer hat gesagt, dass es unbedingt ein Haus sein muss? Ob Pyramide mit Palmen, ein Sternenzerstörer aus Star Wars oder das Weiße Haus in Washington – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Vielleicht etwas aufwendig: Im State Dining Room des Weißen Hauses steht ein Lebkuchen-Modell des US-amerikanischen Regierungssitzes. Quelle: Rod Lamkey/www.imago-images.de

Auf Abstand: Auch wenn im Sommer 2020 die Suchmaschinen kaum eine halbe Sekunde benötigen, um unter dem Stichwort Social Distancing weit über eine Milliarde Treffer auszuspucken, so ist das Phänomen der sozialen, besser: physischen Distanznahme keineswegs ein Thema des beginnenden 21. Jahrhunderts. Wie sich der Begriff Social Distancing seit Jahrtausenden in gesellschaftlichen und kulturellen Praktiken niederschlägt, welche Ziele damit verfolgt wurden und welche Begleiterscheinungen stets mit von der Partie waren – all das ist in einer digitalen Ausstellung des Deutschen Buch- und Schriftmuseums zu sehen. „Rühr mich nicht an“ lautet der eindringliche Titel der Schau, die sich auch dem Potenzial widmet, das Social Distancing freisetzt.

Von Patricia Liebling, Thomas Bothe