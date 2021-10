Leipzig

Vom Apfelfest am See über Führungen im Museum bis zur Party in der Nacht: Das Wochenende in Leipzig hält vielfältige Aktivitäten für alle bereit. Hier eine kleine Auswahl an Veranstaltungen vom 15. bis 17. Oktober.

Das können Sie am Freitag in Leipzig erleben

Blicke ins Leipziger Clownmuseum: Leiter Hans-Dieter Hormann mit der wertvollen Büste vom Clown Grock. Quelle: Jens Wagner

Die Geschichte des Lachens: Das Clownmuseum Leipzig öffnet von 11 bis 17 Uhr seine Türen, um die Besucher durch die Ausstellung zu führen. Die einzigartige Sammlung zeigt Original-Kostüme, Schminkkästchen und andere Utensilien berühmter Clowns wie Crock, Charlie Rivel oder Oleg Popov. Zu sehen in Leipzig, Breite Straße 22. Letzter Einlass 16 Uhr. Geöffnet auch am Sonntag 13 bis 17 Uhr.

Verrücktes in den Pittlerwerken: In der „Pension Schöller“ will Pensionär Klapproth endlich mal was ganz Ausgefallenes erleben. Das Ensemble Theaterpack spielt unter der Regie von Frank Schletter eine Komödie von Wilhelm Jacoby und Carl Laufs. Pittlerwerke, Halle H, Am Börnchen/Ecke Travniker Straße, 04159 Leipzig. Kartenreservierung unter 0157 7136 9895 oder per E-Mail theaterpack@yahoo.de

Drama nach Fallada: Das Neue Schauspiel Leipzig zeigt ab 20 Uhr das Gastspiel „Der Trinker“ nach Hans Fallada, der 1944 während eines Zwangsaufenthalts in einer Landesirrenanstalt seine persönliche Suchtgeschichte niederschrieb. Es spielt Jan Baake. Leipzig, Lützner Straße 29. Tickets gibt es hier!

Tipps für Samstag in Leipzig

Längst kein Geheimtipp mehr: Das Lokal "Horns Erben" in der Südvorstadt, das seit 2012 mit historischer Fassade glänzt (Archivfoto). Quelle: André Kempner

Humorvolles in der Likörfabrik: Künstler Andreas Gundlach ist ab 20 Uhr zu Gast in der Leipziger Südvorstadt im Lokal „Horns Erben“. Sein Programm „Das Buttermesser - mein Streichinstrument“ ist eine humorvolle Multitasking-Show, die einen klaren Unterschied macht zwischen Escort-Service und Begleitautomatik macht. „Horns Erben“, Leipzig, Arndtstraße 33. Ticket gibt es hier!

Studentenparty: Der StuRa Leipzig lädt die Studierenden des Erstsemesters ab 20 Uhr zur legendären Party in die Moritzbastei. Auf die Ohren gibt es Livemusik mit Blues, Indiepop und Dreampop. Für Erstis ist der Eintritt frei, Studierende zahlen 7, alle anderen 9 Euro. Tickets gibt es hier!

Veranstaltungen am Sonntag in Leipzig

Sabine Schierwagen und Ingo Paul sind "Take it Naked". Quelle: PR/Susann Friedrich

Fest mit Quetsche und Musik: Am Störmthaler See findet ab 11 Uhr ein kleines Apfelfest statt – mitgebrachtes Obst wie Äpfel, Birnen und Quitten können mit einer mobilen Saftquetsche ausgepresst und mit nach Hause genommen werden. Die Gäste dürfen sich auf bunte Verkaufsstände mit Keramik, Holzkunst, Likören und Kinderbekleidung freuen. Für Unterhaltung sorgt das Leipziger Duo „Take it Naked“, das live von 15 bis 17 Uhr spielt. Es gibt auch Bogenschießen und Touren zur Vineta, dem schwimmenden Bauwerk. Ort: Vineta-Bistro, Alte F 95 Nr. 1, 04463 Großpösna

Für den Workshop Radierung muss sich jeder Interessent vorab verbindlich anmelden. Quelle: Dieter Grundmann

Workshop: Im Museum für Druckkunst Leipzig findet von 11 bis 16 Uhr ein Workshop Radierung statt. Unter Anleitung der Künstlerin Karin Pietschmann können eigene Motive als Radierung hergestellt werden. Geeignet ab 18 Jahren, maximal zehn Teilnehmende. Beginn 11 Uhr — späterer Einstieg ist leider nicht möglich. Verbindliche Anmeldung per E-Mail: info@druckkunst-museum.de

Historie: Das Gohliser Schlösschen lädt ab 11 Uhr zu einem geführten Rundgang durch das historische Baudenkmal. Die einstündige Tour führt die Gäste durch den Musenhof am Rosental und die einzigartigen Räumlichkeiten des Hauses. Eingang über Menckestraße 23.

Das ist übers Wochenende in Leipzig los

Antje Poser spielt eine erfolgreiche Frau, verheiratet mit einem Banker, ohne Kinder und eigentlich sorgenfrei. Am Freitag ist Premiere in Wagners Restaurant und Weinwirtschaft. Quelle: FZT

Mordskomödie: Das Frauenzimmertheater feiert am Freitagabend Premiere in Wagners Restaurant und Weinwirtschaft am Richard-Wagner-Platz 1. Das neue Stück heißt „Ene mene Maus und du bist raus“, gespielt von Antje Poser. Der erste Teil der Mord(s)komödie „Mein laues Leben mit Hase“ erzählt von den Träumen einer erfolgreichen Frau, der Verführung des Geldes und den Leiden des Alltags. Freitag bis Sonntag jeweils 20 Uhr. Kartenreservierungen über Telefon 0176 29485677 oder über die Ticketgalerie.

Digitale Welt: Die „Sebastian Weber Dance Company“ nimmt im neuen Stück die Fledermaus als Modell für eine verunsichernde Tiefenbohrung. „Bats“ ist ein blutrünstiges, düsteres, ansteckendes Stück über den Menschen als Biest in einer programmierten Welt. Freitag und Samstag 20 Uhr, Sonntag 18 Uhr. Leipzig, Spinnereistraße 7. Live erlebbar im „Lofft – Das Theater“ und zeitgleich als Stream verfügbar.

Eislaufen im Kohlrabizirkus: Der Eiszirkus Leipzig lädt ab Samstag wieder zum öffentlichen Eislaufen ein. Ab Samstag können passionierte Kufenkünstler und solche, die es noch werden wollen, ihre Runden und Pirouetten drehen. Termine, Preise und Regeln finden Sie hier!

Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

Die eheähnliche Theatergemeinschaft Kaninchenkatze spielt am Sonntag im Haus Steinstraße. Quelle: Sebastian Schimmel

Kaninchenkatze spielt unterm Dach: Der alleinerziehende Vater und König lebt zusammen mit seiner Tochter Katharina. Diese ist gegen alle(s) und kann mit der Welt der Erwachsenen nichts anfangen. Und nun soll sie auch noch heiraten! Wozu? Das Stück „König Drosselbart“ ist ein modernes Märchen zum Mitsingen, Mitmachen und Mitlachen. Es spielt die eheähnliche Theatergemeinschaft „Kaninchenkatze” für Kinder ab vier Jahren. Dachtheater im Haus Steinstraße, Kartentelefon 0341 3032 8825, Steinstraße 18, Sonntag 16 Uhr.

Spielwelten: Hallo Ferienkinder – erlebt am Freitag von 11 bis 15 Uhr die Welt von Minecraft mit einer VR-Brille oder spielt mit euren Freunden zusammen. Anmeldung unter bibliothek.gruenau-sued@leipzig.de oder Telefon 0341 123 5220. Wo? In der Bibliothek Grünau-Süd, An der Kotsche 11-13.

Wortreich: In der Reihe „Leipziger Off-Literatur-Treffen” stellen sich am Sonntag ab 16 Uhr die „Buchkinder Leipzig“ im Budde-Haus vor. Die Lesungen mit und für Kinder werden von Nadja Graselli moderiert. Die Veranstaltung wird vom Sender „Radio Blau” live auf UKW und als Internetstream übertragen. Bitte pünktlich die Plätze einnehmen! Um Reservierung wird gebeten, der Saal hat nur eine Kapazität von 30 Personen: Telefon 0341 9096 0037 oder ticket@budde-haus.de Der Eintritt ist frei. Spenden erbeten.

Von Regina Katzer