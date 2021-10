Leipzig

Das Wochenende in Leipzig steht ganz im Zeichen der Erinnerung an die Friedliche Revolution im Herbst 1989. Darüber hinaus laden Museen, Theater, Kabaretts, Konzerthäuser, Klubs und Kirchen zu Veranstaltungen ein. Und auch in der Natur können Leipzigerinnen und Leipziger noch einiges erleben.

Das können Sie am Freitag in Leipzig erleben

Senioren im Internet: Im Seniorenbüro Ost „Inge & Walter”, Eisenbahnstraße 66, findet am Freitag von 10 bis 11.30 Uhr ein Grundkurs und von 12 bis 13.30 Uhr ein Aufbaukurs für Seniorinnen und Senioren zum Umgang mit dem Smartphone statt. Auch im Stadtteilzentrum Messemagistrale, Straße. des 18. Oktober 10a können ältere Menschen am Freitag ab 9.30 Uhr ihre Fragen in der „Handysprechstunde“ stellen. Um 10 Uhr beginnt dort der Handykurs Modul II. Der Caritas-Seniorentreff „Mittendrin“, Nonnenmühlgasse 2, lädt von 10 bis 13 Uhr zum Offenen Freitagstreff ein. Neben Kennenlernen, Miteinander spielen und Plaudern gibt es auch da Hilfestellung beim Umgang mit Smartphone, Tablet und Computer. 

Herbstklänge: Klassik, Pop und Originalkompositionen spielt das Sinfonische Blasorchester bei seinem traditionellen Herbstkonzert am Freitag ab 19.30 Uhr im Innenhof des Feinkost-Geländes, Karl-Liebknecht-Straße 36. Das Orchester vereint Schülerinnen und Schüler der Fachbereiche Holz- und Blechblasinstrumente sowie Schlagzeuger im Alter zwischen 13 und 21 Jahren. Tickets gibt es an der Abendkasse oder online im Vorverkauf.

Hans Aichinger in seinem Atelier – eine Szene aus dem Film von Nicola Graef. Quelle: Nicola Graef

Ein Abend mit Hans Aichinger: Maler Hans Aichinger zählt zu den wichtigsten und erfolgreichsten Künstlern der Leipziger Schule. Sammler und Kritiker sind von seinen Arbeiten gleichermaßen begeistert. Er hat sein Atelier in der Baumwollspinnerei, wohnt aber an der Connewitzer Kirche und gehört zur Kirchgemeinde der Paul-Gerhard-Kirche. Am Freitag ab 19.30 Uhr ist er zu Gast beim Künstlergespräch im Großen Saal des Paul-Gerhardt-Hauses, Selneckerstraße 7, unter dem Thema „Maler – Künstler – Christ“. Der Eintritt ist frei, eine Spende an den Verein Connewitzer Kulturkreuz wird erbeten.

Tipps für Sonnabend in Leipzig

Die Videoinstallation "Wir sind" von Márton Noll und Tamás Zádor ist für den 9. Oktober 2021 beim Lichtfest auf dem Augustusplatz geplant. Quelle: Glowing Bulbs

Lichtfest: Die Leipziger Innenstadt steht am Sonnabend ganz im Zeichen des Aufbruchs zur Demokratie im Herbst 1989. Das Lichtfest erinnert an den 9. Oktober 1989, als in der Leipziger Innenstadt mehr als 70.000 Menschen gewaltfrei demonstrierten – und damit den Durchbruch für die Friedliche Revolution herbeiführten. In diesem Jahr lautet der Leitgedanke „Das Licht breitet sich in der Stadt aus“. An gleich drei Schauplätzen – Augustusplatz, Burgplatz und Richard-Wagner-Platz – zeigen Künstlerteams aus Deutschland, Ungarn und Spanien von 19 bis 23 Uhr ihre Perspektive auf den Herbst 1989. Das traditionelle Friedensgebet in der Nikolaikirche beginnt um 17 Uhr, die Rede zur Demokratie hält dabei um 18.15 Uhr Vitali Klitschko, Bürgermeister von Leipzigs ukrainischer Partnerstadt Kiew. Eine Übersicht über die weiteren Veranstaltungen zum Herbst ’89 finden Sie hier.

Stasi-Zentrale: Im Rahmen der Veranstaltungen zum Tag der friedlichen Revolution am 9. Oktober gibt es von 19 bis 23 Uhr eine „Nacht der offenen Tür“ in der ehemaligen Staatssicherheits-Zentrale – heute Gedenkstätte und Museum in der „Runden Ecke“, Dittrichring 24. Um 20 und 21.30 Uhr finden Führung durch das Stasi-Unterlagen-Archiv statt. Nonstop sind Multimediainstallationen, Filme, Ausstellungen, Musterakten und vieles mehr zu besichtigen. Auch das benachbarte Schulmuseum lädt zur „Nacht der offenen Tür“ ein.

Veranstaltungen am Sonntag in Leipzig

Saft pressen: Zum gemeinsamen Ernten und Saft pressen lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Kinder und Erwachsene am Sonntag ab 12 Uhr an den Parkplatz Cospudener See am Ziegeleiweg in Markkleeberg ein. Treffpunkt ist am Expo-Pavillon. Bitte saubere Flaschen zum Abfüllen mitbringen. In der Solidarischen Landwirtschaft „Allerlei“ im Floraweg in Dölitz wird am Sonntag ab 10 Uhr ebenfalls eigener Apfelsaft gepresst.

Pilzsammler können am Sonntag mit einem Sachverständigen im Leipziger Auenwald auf die Suche gehen. Quelle: Patrick Pleul

Pilze suchen und finden: Eine Pilz-Führung durch den Leipziger Auenwald mit dem Pilz-Sachverständigen Norbert Leubner veranstaltet das Frauenkulturzentrum Leipzig. Treffpunkt ist am Sonntag um 10 Uhr in der Windscheidstraße 51. Bitte an einen Sammelkorb, Messer und wettergerechte Kleidung denken. Mit etwas Finder-Glück können am Ende der Tour die Zutaten für eine Pilzmahlzeit mit nach Hause genommen werden.

Saxofonist Frank Liebscher spielt am Sonntag ab 17 Uhr wieder eine Bach-Suite im Völkerschlachtdenkmal. Quelle: Steffi Beier

Bach-Musik am Völkerschlachtdenkmal: „Liebscher plays Bach“ heißt es auch diesen Sonntag wieder am Völkerschlachtdenkmal. Saxofonist Frank Liebscher spielt die vierte Cello-Suite von Johann Sebastian Bach auf dem Bariton-Saxofon in der Ruhmeshalle des Denkmals. Anmeldung unter besucherservice@voelkerschlachtdenkmal-leipzig.de oder unter Telefon 0341 241687142

Das ist übers Wochenende in und um Leipzig los

Die Leipziger Kleinmesse am Cottaweg lädt auch an diesem Wochenende zu Unterhaltung, Spaß und Nervenkitzel ein. Quelle: Andre Kempner

Herbst-Kleinmesse: Nach Zuckerwatte, Kräppelchen, Waffeln und gebrannten Mandeln duftet es in den Gassen des Kleinmesse-Geländes am Cottaweg. Alle Fahr-, Lauf- und Versorgungsgeschäfte erwarten mittwochs bis sonntags ab 14 Uhr ihre Gäste und Fans zur Herbst-Kleinmesse, die in diesem Jahr sieben Wochen dauert. Am Freitag ab 19 Uhr ist Ladies Night mit Ermäßigungen an den Fahrgeschäften und allen anderen Ständen – für Damen und alle, die so aussehen.

Trödelmärkte: Kaufen und Verkaufen, was der Kleiderschrank, das Kinderzimmer, der Keller oder Großmutters Dachboden zu bieten haben, heißt es an diesem Wochenende auf der Galopprennbahn im Scheibenholz. Hobby- und Profihändler bieten von Freitag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr, ihre Waren an. Jeder kann mitmachen, Standplatzreservierung per Mail an event@scheibenholz.com oder per Telefon unter 0341 337 300 63. Der Eintritt für Besucherinnen und Besucher ist frei. Sammler und Stöberer können aber auch beim Trödelmarkt am Kulkwitzer See auf Schatzsuche gehen. Er findet am Sonnabend und Sonntag jeweils von 7 bis 16 Uhr statt, erreichbar über Lützner Straße/Ecke Seestraße.

Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

Damit ein Insektenhotel auch angenommen wird, bedarf es der richtigen Materialien. Quelle: Christian Modla

Insektenhotel und Benjeshecke bauen: Mit einfachen Mitteln kann jeder im eigenen Garten, auf dem Balkon oder im Hof ein kleines Biotop einrichten. Im Bürgergarten Leipzig, Meißner Straße 42, erhalten Kinder und Jugendliche am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr Anleitung und Hilfe für den Bau von Insektenhotels und Benjeshecken. Bitte vorab per Mail anmelden unter anmelden@bund-leipzig.de. Um eine Spende für die Materialkosten wird gebeten.

Bauspielplatz: Der Bauspielplatz Wilder Westen am Bürgerbahnhof Plagwitz, Röckener Straße 44, wird zwölf Jahre alt und feiert seinen Geburtstag am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr mit Spiel, Spaß und Theater.

Holzspielzeug: Bei der Holzspielzeugmacher-Firma Liebe in Frankenheim, Rückmarsdorfer Straße 6, ist am Sonntag von 9 bis 18 Uhr Tag der offenen Tür mit Bastelangeboten, Holzartenquiz, Kaffee und Kuchen sowie ab 15 Uhr Bläsermusik mit dem Posaunenchor.

Von Kerstin Decker