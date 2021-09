Leipzig

An diesem Wochenende spielt die zeitgenössische Kunst eine große Rolle in Leipzig. Der Westen der Stadt lädt zu einem dreitägigen Kunstraumfestival und der Sonntag gehört den bildenden Künstlerinnen und Künstlern in der gesamten Messestadt. Zum 20. Mal öffnen die Kunstschaffenden von 14 bis 19 Uhr ihre Ateliers für Besucher und gewähren Blicke hinter die Kulissen.

Das ist am Freitag in Leipzig los

Am Freitag startet im ZiMMT die Ausstellung „An Invitation to Disappear“ des in Berlin lebenden Künstlers Julian Charriére. Quelle: The Artist/VG Bild Kunst Bonn Germany

Vernissage: Am Freitag 18 Uhr startet die zehntägige Ausstellung „An Invitation to Disappear“ des in Berlin lebenden Künstlers Julian Charriére. Die immersive Videoinstallation inszeniert einen psychosozialen, transzendentalen Techno-Rave auf den Feldern einer monokulturellen Palmölplantage in Südostasien. Zu erleben im ZiMMT, dem Zentrum für immersive Medienkunst, Musik und Technologie in 04318 Leipzig, Torgauer Straße 80.

Ein performativer Hörspaziergang lädt auf die Alte Messe Leipzig ein. Quelle: Sarah Pertermann

Tipps für den Samstag: Das können Sie in Leipzig erleben

Ein Seminar mit Witz und Charme: Knigge-Expertin Frauke Weigand, Schauspielerin Rut Descals und Musiker Ivo Spacek laden ins Budde-Haus. Quelle: Michael Oertel

Mit Benimm und Witz: Kennen Sie sich mit Umgangsformen aus? Wer gibt wem zuerst die Hand? Ist Anstoßen anstößig? Die Knigge-Expertin Frauke Weigand unterhält das Publikum am Samstag von 15.30 bis 17.30 Uhr im Budde-Haus mit einem Seminar zum Thema „Knigge zwo.null“. Gemeinsam mit der Schauspielerin Rut Descals und dem Musiker Ivo Spacek spielt die Leipzigerin heitere Szene aus dem Benimmbuch von Adolph Freiherr Knigge. Einlass ist 14.30 Uhr, 04157 Leipzig, Lützowstraße 19. Telefonische Anmeldung unter 0341 9096 0037 oder per E-Mail ticket@budde-haus.de

Improvisationstheater: Was am Samstagabend auf der Bühne gespielt wird, bestimmen Sie, liebes Publikum! Das Ensemble Theaterturbine zeigt ab 20 Uhr „Riskante Spiele“ in der Veranstaltungstonne der Moritzbastei. Jeder Abend ist einmalig! Online-Tickets gibt es hier!

Veranstaltungen am Sonntag in Leipzig

Malerin Hanne Kroll bei der Arbeit: Am Sonntag können die Besucher der Künstlerin bei der Arbeit in der Alten Handelsschule, Gießerstraße 75, zusehen. Quelle: Barbara Röhner

Offene Ateliers in ganz Leipzig: Einen Blick in die Ateliers von über 150 Leipziger bildenden Künstlerinnen und Künstlern sollten Sie sich im Jubiläumsjahr nicht entgehen lassen. Der Tag der offenen Ateliers lädt bereits das 20. Mal die interessierten und neugierigen Gäste ein. Das Spektrum reicht von der Fotografie, Grafik über die Malerei bis zur Performance. An manchen Orten laden auch Angebote zum Mitmachen ein. Von 14 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Liebe und Trauer: Im neuesten Stück „Lamento“ des Leipziger Ballettdirektors und Chefchoreograf Mario Schröder tanzt das Ensemble zur Musik von Udo Zimmermann und Johann Sebastian Bach sowie eine „Sinfonie der Klagelieder“ von Henryk Górecki, einem polnischen Komponisten. Sonntag ab 18 Uhr im Opernhaus. Zum Ticketverkauf! Spieldauer zwei Stunden mit einer Pause. Vorab erhalten Sie hier eine Einführung in den zweiteiligen Tanzabend!

Was ist übers Wochenende in und um Leipzig los?

Auf dem Nikolaikirchhof ist der Erntedankbrunnen zu bestaunen. Quelle: Andreas Schmidt/LTM

Buntes Herbsttreiben: Die 44. Leipziger Markttage locken bis Sonntag zum Flanieren und Konsumieren in die City. Genießen Sie einen Mix aus Gastronomie, Handel und Unterhaltung. Viel zu sehen gibt es auf dem historischen Handwerkermarkt im Salzgäßchen. Ein Erntedankgottesdienst findet am Sonntag um 10 Uhr in der Nikolaikirche und ab 11 Uhr am Brunnen auf dem Nikolaikirchhof statt.

Kunsträume: Drei Tage lang dreht sich im Leipziger Westen alles um die Leipziger Kulturszene. Im „Besser Leben“, in der „360° Waschbar“, im „Fetti Amore“ und an vielen anderen Orten in Lindenau, Plagwitz und Leutzsch tobt das Kunstraumfestival „LindeNOW“. Freitag 18-23, Sonnabend 15-22 und Sonntag 15-20 Uhr. Das komplette Programm lesen Sie hier!

Spaß auf dem Riesenrad: Ausgelassene Volksfeststimmung mit gebrannten Mandeln und spektakulären Fahrgeschäften verspricht die Kleinmesse am Cottaweg, die erst am 30. Oktober mit einem Abschlussfeuerwerk endet. Geöffnet am Freitag und Sonnabend von 14 bis 23 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 22 Uhr.

Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

Vorleselust: Wer von den Jüngsten am Sonnabend von 11 bis 12 Uhr Lust hat, in die Geschichte „Dachs hat heute einfach Pech“ einzutauchen, der geht in die Stadtbibliothek am Wilhelm-Leuschner-Platz 10-11. Vorlesepate Ralf Winter liest in der Kinderbibliothek im Erdgeschoss für alle Kids ab drei Jahren. Bitte anmelden unter Telefon 0341 123 5336 oder per E-Mail an kinderbilbliothek@leipzig.de

Der Papiertiger ist wieder da: In der Grafikdruckwerkstatt im Werk 2 sind Großeltern, Eltern und ihre Kinder ab vier Jahren herzlich willkommen, ihre Ideen gemeinsam umzusetzen. Nach der langen Sommerpause meldet sich der Papiertiger am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr zurück. Kulturfabrik Leipzig in 04277 Leipzig, Windscheidstraße 51. Anmeldung unter Telefon 0341 308 0148 oder per E-Mail an grafikdruck@werk-2.de

Story aus dem Reggaewald: Das Puppentheater Eckstein spielt am Sonnabend im Neuen Schauspiel für alle Kinder ab drei Jahren. Im Stück „Der Reggaehase Boooo und der König, der nicht mehr tanzen wollte“ können alle Kinder mithelfen, dass im Reggaewald wieder Musik ertönt. 04177 Leipzig, Lützner Str. 29, Beginn 16.30 Uhr. Ticketbestellung hier!

Hörspaziergang:Begeben Sie sich auf eine Zeitreise über das Gelände der Alten Messe, in die Welt zwischen Völkerschlachtdenkmal und Sowjetischen Pavillon. Auf dem Hörspaziergang lernen Sie Menschen kennen, die früher hier arbeiteten oder einen besonderen Bezug zur Messe haben. Zeit- und Erinnerungsgeschichten werden von Mitgliedern des Leipziger Tanztheaters performt. Freitag bis Sonntag, jeweils 17 Uhr. Der Start ist am Sowjetischen Pavillon. Der Kartenvorverkauf läuft über die Schaubühne Lindenfels.

Von Regina Katzer