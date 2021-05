Ein bisschen Ablenkung vom (Corona-)Alltag: Die naTo und das Schauspiel laden via Live-Stream zu Theater-Premieren ein. Frischluft-Fanatiker können auf den Spuren der Romanik radeln oder im Zoo fantastische Dinos bestaunen. Hier ausgewählte Freizeittipps für die Zeit vom 14. bis 16. Mai.

Premierenfieber, Hausbesuch bei Schumanns, geführte Fahrradtour – das Wochenende in Leipzig

Freizeittipps vom 14. bis 16. Mai - Premierenfieber, Hausbesuch bei Schumanns, geführte Fahrradtour – das Wochenende in Leipzig

Freizeittipps vom 14. bis 16. Mai - Premierenfieber, Hausbesuch bei Schumanns, geführte Fahrradtour – das Wochenende in Leipzig