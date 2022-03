Wofür gibt es eigentlich den Leipziger Koordinierungsstab „Ukraine“?

Leipzig

Angesichts der humanitären Katastrophe nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat die Stadt einen Koordinierungsstab unter dem Namen „Ukraine“ im Rathaus eingerichtet, der fünf Tage nach Ausbruch des Krieges seine Arbeit aufnahm. Was genau ist seine Aufgabe?

Dem Gremium, das von Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD) geleitet wird, gehören nach Angaben der Stadt ämterübergreifend Mitarbeiter des Beschaffungswesens aus dem Hauptamt, der Branddirektion, des Rechtsamtes, des Jugendamtes, des Personalamtes, der Kommunikation, des Wirtschaftsdezernates, des Referates Internationale Zusammenarbeit, des Referates Migration, der Ausländerbehörde sowie des Referates Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt an.

Dienstleistungspalette reicht von Asyl- bis Sozialleistungen

Der Stab, der sich zweimal pro Woche trifft, soll sämtliche städtische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Flüchtlingswelle koordinieren. Mittlerweile rechnet die Stadtverwaltung mit 12.000 Flüchtlingen, die in den nächsten Wochen allein in Leipzig erwartet werden. „Es geht vor allem um die konkreten Aufgaben wie Registrierung, Unterbringung und Betreuung“, heißt es dazu aus dem Rathaus.

So nahm am Mittwoch ein Ankommenszentrum im Neuen Rathaus seine Arbeit auf, an das sich alle Kriegsflüchtlinge aus der Ukrainer wenden können, die schon eine Unterkunft haben. Sie können dort Asyl- und Sozialleistungen beantragen, ebenso Betreuungsleistungen oder Kita-Plätze. Allerdings war das Zentrum mit seinen zehn Schaltern und 15 Mitarbeitern schon am ersten Tag dem großen Ansturm nicht gewachsen. Von rund 500 Wartenden wurden nur 160 registriert.

„Warum wird hier nicht in drei Schichten gearbeitet?“

Auch an den Tagen danach verbesserte sich die Situation nicht merklich. „Die Menschen müssen stundenlang im Freien stehen, um auf ihre Registrierung zu warten. Dann werden 100 Tickets an sie ausgegeben. Wer keins abbekommt, hat Pech, stand die ganze Zeit umsonst in der Schlange und soll sich am Tag danach wieder anstellen“, kritisiert Eberhard Wiedenmann. Er hat bereits zwei Familien aus der Ukraine eine private Unterkunft zur Verfügung gestellt hat. Zugleich fragt sich der Gastronom, warum die zentrale Stelle nur montags bis freitags von jeweils 9 bis 15 Uhr geöffnet ist. „Warum wird hier nicht mal 24 Stunden in drei Schichten gearbeitet“, fragt er und fügt verbittert hinzu: „Ist das die viel gelobte Partnerschaft zu Kiew, das kann doch nicht wahr sein!“

Die Stadtverwaltung erwägt unterdessen die Einrichtung eines zweiten Ankommenszentrums. Auch hat sie ein Sonderbudget über neun Millionen Euro eingerichtet, über das der Stadtrat am Dienstag allerdings erst noch entscheiden muss. Die Freigabe des Geldes erfolgt nach Angaben eines Rathaussprechers über ein verkürztes Verfahren. Die Hälfte der Mittel soll allein in die Bereitstellung von Unterkünften fließen.

Wegen Zuspitzung der Lage: Stadt richtet zusätzlich Krisenstab ein

Darüber hinaus richtete Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am Freitag zu dem bereits arbeitenden Koordinierungsstab zusätzlich einen Krisenstab ein. Dieser ist breiter aufgestellt als der Koordinierungsstab, setzt sich neben Verwaltungsmitarbeitern auch aus Vertretern von Polizei, Bundespolizei, Feuerwehr, Bundeswehr und Hilfsorganisationen zusammen. „Die Kommunikationswege sind hier sehr viel kürzer und die Entscheidungen gehen viel schneller“, hieß es. Zuletzt hatte die Stadt einen solchen Verwaltungsstab – so die formale Bezeichnung – im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie einberufen.

Von Klaus Staeubert