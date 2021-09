Leipzig

An diesem Wochenende brummt die Innenstadt. Shoppingfestival, Drehorgeltreffen, Honkytonk, Markttage, verkaufsoffener Sonntag, das weltgrößte Leipziger Allerlei – all das können die Leipzigerinnen und Leipziger live und in Farbe erleben. Darüber hinaus gibt es Musik in den Stadtteilen, Kindertheater, Kleinkunst und Kunsthandwerk, Workshops und das pure Vergnügen auf der Leipziger Kleinmesse.

Das ist am Freitag in Leipzig los

Nachbarschaftsfest: Graffiti-Workshop, Flohmarkt, Kinderschminken, Filmvorführungen und ein Konzert der Brazzbanditen stehen auf dem Programm beim Nachbarschaftsfest am Freitag ab 14 Uhr im „Nebenan“ in Grünau, Alte Salzstraße 52-62.

Werkeln mit Naturmaterialien: Zum Flechten, Binden, Schnitzen mit Holz, Gräsern und anderen Naturmaterialien lädt die Natur- und Wildnisschule Leipzig am Freitag von 15 bis 18 Uhr ein. Treffpunkt ist am Ende der Teichstraße im südlichen Auwald, alle Altersgruppen sind gern gesehen. Materialien werden bereitgestellt, das Mitbringen von eigenem „Sammelgut“ und einem Schnitzmesser ist erwünscht. Teilnehmerbeitrag: Kinder bis zwölf Jahre in Begleitung Erwachsener frei, Kinder ohne Erwachsene 15 Euro, Erwachsene 30 Euro. Anmeldung bitte per Mail: info@natur-wildnisschule-leipzig.de

Abendwerkstatt: Silberschmuck selbst erdacht und gemacht – so lautet das Thema eines Workshops mit Ute Thieme am Freitag von 17 bis 20 Uhr im Grassi-Museum für angewandte Kunst. Die Inspirationen liefert Schmuck der letzten 50 Jahre. Der Workshop kostet zehn Euro zuzüglich Material je nach Verbrauch.

Tipps für Sonnabend: Das können Sie in Leipzig erleben

Endlich wieder Honkytonk: Das Musik- und Kneipenfestival findet am Sonnabend nach anderthalbjähriger Pause erstmals wieder statt. Quelle: Andre_Kempner

Honkytonk: Das Livemusik-Kneipen-Spektakel findet am Samstagabend nach anderthalb Jahren Pause erstmals wieder statt, an insgesamt 15 Schauplätzen. Mit Honkytonk-Eintrittsbändchen können die Gäste von Lokal zu Lokal, von Café zu Bar und Club ziehen und den Bands verschiedener Stilrichtungen zuhören.

Weltgrößtes Leipziger Allerlei: Der Internationale Kochkunstverein zu Leipzig bereitet das weltgrößte Leipziger Allerlei am Sonnabend vorm Alten Rathaus nach Originalrezept zu. Zum Schnippeln, Zubereiten, Kochen und Würzen sind 20 Köchinnen und Köche sowie 21 Miniköche im Einsatz. Zwischen 11 und 14 Uhr werden eine drei Meter große Riesenpfanne sowie vier Wok-Ausgabestationen mit mehr als 500 Kilogramm frischen Zutaten befüllt. Besucherinnen und Besucher der Innenstadt können sich eine Portion abholen.

Deutsche Weine probieren kann man am Tag des offenen Weins in Leipzig. Quelle: Deutsches Weininstitut

Tag des offenen Weins: Sieben Weinbars und Weinlokale in Leipzig laden am Sonnabend zum Kennenlernen deutscher Weine ein. Von 14 bis 18 Uhr können Weinfreunde an jeder Station reinschauen und jeweils drei deutsche Weine zu einem Preis von insgesamt fünf Euro verkosten.

Veranstaltungen am Sonntag in Leipzig

Gewandhaustag im Stadtteil: Ensembles des Gewandhausorchesters und Gäste musizieren am Sonntag 15 Uhr im Leipziger Norden. Los geht’s um 15 Uhr auf der Parkbühne Geyserhaus im Arthur-Bretschneider-Park, Kleiststraße/Ecke Baaderstraße. Der Eintritt ist frei.

Chorkonzert im Völkerschlachtdenkmal: Die Chorgemeinschaft Gutenberg lädt am Sonntag 11 Uhr zum Konzert ins Denkmal ein.

Was ist übers Wochenende in und um Leipzig los?

An diesem Wochenende brummt die Innenstadt – auch Straßenkünstler werden für Unterhaltung sorgen. Quelle: Volkmar Heinz

Shoppingfestival und verkaufsoffener Sonntag: Raus aus dem Internet – rein in die Stadt!, heißt es am Wochenende. Nach dem Lockdown meldet sich die Leipziger Innenstadt mit geballter Kraft zurück. Erstmals findet das große Shoppingfestival „Open City Leipzig“ statt, 500 Geschäfte und Kneipen sowie 30 Passagen und Höfe machen mit. Auf vier Bühnen gibt es am Sonnabend von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr Modenschauen und Livemusik – am Naschmarkt, auf dem Burgplatz, auf dem Richard-Wagner-Platz neben den Höfen am Brühl und am Kleinen Willy-Brandt-Platz gegenüber den Promenaden Hauptbahnhof.

Im Rahmen der Leipziger Markttage wird der Brunnen im Nikolaikirchhof zum Erntedankbrunnen umgestaltet. Quelle: Marktamt Leipzig

Leipziger Markttage: Die 44. Leipziger Markttage locken mit buntem Markttreiben in die Innenstadt – noch bis zum 3. Oktober. Für Gastronomie, Handel und Unterhaltung wird auf dem Markt vorm Alten Rathaus gesorgt. Händler mit ihren Warenangeboten stehen in der Grimmaischen Straße, Petersstraße und Reichsstraße. Der historische Handwerkermarkt findet im Salzgäßchen statt. Auf dem Nikolaikirchhof wird ein Erntedankbrunnen festlich geschmückt.

Leierkastenleute aus vier Ländern spielen an diesem Wochenende in der Innenstadt auf. Quelle: Andre Kempner

Drehorgeltreffen: 20 Drehorgelspielerinnen und -spieler aus ganz Deutschland, Österreich, Holland und Tschechien kommen am Sonnabend und Sonntag zum Internationalen Drehorgeltreffen nach Leipzig. Zum Auftakt am Freitag ab 17 Uhr kurbeln sie ihre Leierkästen auf dem Richard-Wagner-Platz an. Am Sonnabend ziehen sie ab 9.30 Uhr in einer Drehorgel-Parade durch die Grimmaische Straße zum Markt, danach verteilen sie sich in der Innenstadt. Um 17 Uhr geben sie ein Konzert in der Michaeliskirche am Nordplatz. Auch am Sonntag sind die Leierkastenleute in der Innenstadt unterwegs, ab 14 Uhr stehen sie auf der Marktbühne.

Es ist wieder Kleinmesse-Zeit am Cottaweg. Quelle: Andre Kempner

Herbst-Kleinmesse: Schaustellerinnen und Schausteller erwarten vergnügungslustige Gäste auf dem Kleinmesse-Gelände am Cottaweg mit Zuckerwatte, Kräppelchen, Waffeln und gebrannten Mandeln, mit Fahr- und Laufgeschäften oder Losbuden. Das bunte Treiben läuft am Freitag und Sonnabend von 14 bis 23 Uhr und am Sonntag von 14 bis 22 Uhr.

Interkulturelle Wochen: Vom Hofdinner in einem Paunsdorfer Innenhof über gemeinsames Origami-Papierkunst-Falten im „Anker“ bis zum Musikinstrumenten-Workshop im Sächsischen Bildungszentrum oder dem Interkulturellen Dankfest in der Michaeliskirche reichen die Veranstaltungen von Freitag bis Sonntag im Rahmen der Interkulturelle Wochen. Das komplette Programm steht unter www.leipzig.de/ikw.

Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

Klassik für Kinder: Das 16. Musikfestival „Klassik für Kinder“ findet von Freitag bis Sonntag in der Philippuskirche, Aurelienstraße 54, statt. Am Freitag geht es um 18 Uhr los mit einem Schülerkonzert. Gezeigt wird ein Querschnitt aus Rossinis Oper „La Cenerentola“ (Aschenbrödel). Am Sonnabend um 15 Uhr werden „Peter und der Wolf“ und um 19 Uhr „Das tapfere Schneiderlein“ aufgeführt. Am Sonntag heißt es von 15 bis 18 Uhr zum Festival-Abschluss „Kleine Dirigenten open air“. Auf der Bühne stehen an allen drei Tagen Solisten und das Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig, am Eingang wird ein Beitrag für die Kollekte erbeten.

Theater für die Jüngsten: „Mal mir einen Regenbogen“ – dazu sind Kinder ab 3 Jahren ins Puppentheater Sterntaler in die Talstraße 30 eingeladen – am Freitag und Sonnabend jeweils 16 Uhr und am Sonntag 11 und 16 Uhr. „Puschel feiert ein Herbstfest“ heißt es am Sonntag 11 Uhr im Kulturhof Gohlis, Eisenacher Straße 72, für Kinder von zwei bis sechs Jahren. „Die kluge Bauerntochter“, ein Schauspiel von und mit Kaninchenkatze für Kinder ab fünf Jahren, wird am Sonntag 16 Uhr im Werk 2, Kochstraße 132, Halle D, gezeigt.

Performance über die Wut: Im Theater Lofft in der Spinnereistraße 7, Halle 7, ist am Freitag und Sonnabend die Produktion „Schlagsahne“ aus Hamburg zu Gast. Drei Performerinnen und Performer prallen auf der Bühne aufeinander und schlagen auf Sahne, Räder und ein Schlagzeug ein. Dabei testen sie aus, wie weit sie mit der Wut in sich gehen können. Vorstellungen sind am Freitag um 13 Uhr sowie am Sonnabend um 11 und 15 Uhr, geeignet für Kinder ab sechs Jahren. Am Sonnabend gibt es außerdem ein Warm-Up um 10.30 Uhr vor der ersten Vorstellung. Tickets sind hier erhältlich.

Bewegungstag: Der offene Freizeittreff Crazy in Paunsdorf, Zum Wäldchen 6, lädt am Sonnabend von 13 bis 17 Uhr zum Bewegungstag „Move it“ ein. Kinder und Jugendliche können unter Trainer-Anleitung Schnuppertrainings in Fußball, Tischtennis, Taekwondo, Karate, Selbstverteidigung und Kickboxen ausprobieren.

Göttermythen: Das Ägyptische Museum der Universität Leipzig in der Goethestraße 2 lädt Kinder von 7 bis 13 Jahren am Sonntag um 17 Uhr zu einer Führung zum Thema Altägyptische Göttermythen ein. Bitte anmelden unter Telefon 0341 9737008.

Von Kerstin Decker