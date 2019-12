Wohin an diesem Wochenende in Leipzig?

Leipzig

Freizeittipps in Leipzig am 7. und 8. Dezember 2019

Sonnabend

Die Lichtspiele des Westenserhellen zwischen 16 und 22 Uhr die Straßen und Gassen von Schleußig, Plagwitz und Lindenau. Die Schaubühne Lindenfelsruft Anwohner, Gewerbetreibende und Künstler auf, ihr Leuchten beizutragen. An der Philippuskirche, Aurelienstraße 54, startet 17.30 Uhr ein Lichtumzug für die ganze Familie. In der Karl-Heine-Straße 42 öffnet sich mit der „Mustermesse des Westens“ eine Art begehbarer Adventskalender mit Produkten aus dem Quartier.

Ihr Adventskonzertgeben die Jugendmusiziergruppe Michael Praetoriusund der Jugendchor der Oper Leipzig um 17 Uhr in der Michaeliskirche. Zum Teil auf alten Instrumenten wie Dulzian, Pommer und Fiedel spielen sie Weihnachtsmusik vom Mittelalter bis in die Neuzeit, Eintritt 7,50/4 Euro.

Ein „Alternativer Adventsmarkt“ öffnet von 14 bis 18 Uhr in der Plagwitzer Heilandskirche, Weißenfelser Straße 16, seine Pforten, Eintritt frei.

Wie Kindern von Weihnachtenerzählt wird, berichtet Sabine Knopf von 14 bis 16 Uhr in ihrem Vortrag „ Weihnachten im alten Kinderbuch“ in der Volkshochschule, Löhrstraße 3-7. Eintritt 8 Euro.

Sonntag

Sächsische Chörebringen ab 16.30 Uhr zum 25. Mal in der Vorweihnachtszeit das Gewandhaus zum Klingen. Aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt erwartet der Sächsische Chorverbandinsgesamt 16 Chöre, die in den Foyers der verschiedenen Etagen mit einem Wandelkonzert beginnen. Der Eintritt kostet 10 bis 15 Euro.

Der Denkmalchorsingt im Völkerschlachtdenkmal um 15 Uhr deutsche Weihnachtslieder aus sechs Jahrhunderten. Von Johannes Eccard (1553-1611) bis zum erzgebirgischen „Raachermannel“ (1937) reicht das Programm. Chorleiter ist Philipp Goldmann. Andreas Mitschke spielt Orgel. Eintritt 12 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Das Orchester JugendBrass Leipzigund der Chor der Leipziger Singschule führt beim gemeinsamen Konzert um 17 Uhr in der Connewitzer Paul-Gerhardt-Kirche, Selneckerstraaße 5, weltliche und kirchliche Weihnachtsmusik und andere festliche Lieder auf, Eintritt 10/7 Euro.

Kabarettist Bernd-Lutz Lange und sein Sohn, der Historiker Sascha Lange, lesen in der Evangelisch-methodistischen Kirche, Paul-Gruner-Straße 26, um 17 Uhr aus ihrem Buch „David gegen Goliath – Erinnerungen an die Friedliche Revolution“. Sie sammeln mit der Benefizlesung Spenden für die Jugendarbeit der Gemeinde und den Hilfsverein Nächstenliebe.

Die Nikolauswanderungdes Vereins Leipziger Wanderer führt in kindgerechtem Tempo „Rund um den Auensee“. Treffpunkt zwischen 10 und 11 Uhr am Haus Auensee, Gustav-Esche-Straße 4. Ende 13 Uhr, Unkostenbeitrag 1 Euro.

Die Museumsfeldbahn Leipzig-Lindenauist von 10 bis 17 Uhr am Lindenauer Hafen unterwegs. Zugang ist am Nordende Plautstraße/ Lyoner Straße in der Zufahrt zu den Speichergebäuden. Der Nikolaus wird in seinem eigenen Zug erwartet.

Die Kaos-Kulturwerkstattfeiert in der Ulrichsvilla, Wasserstraße 18, mit Mini-Flohmarkt, Weihnachtsbasteln, Märchengeschichten und Musik der hauseigenen Liedermacher den zweiten Advent, Eintritt Spende.

Zur Geburt des Tangoführt die Tanzschule Baileo, Dittrichring 17, um 20 Uhr in einer Dinner-Tanzshow mit dem argentinischen Profitänzer und Choreografen Germán Farias, Eintritt 26 Euro. Für Menschen ohne Hunger kostet die Milonga im Anschluss von 21.30 bis 1 Uhr dann noch 6 Euro Eintritt.

Wochenende

Das Feinkost-Geländeverwandelt sich in einen Weihnachtsmarkt. Sonnabend von 11 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr werden in der Karl-Liebknecht-Straße 36 ohne Eintritt handwerkliche Produkte sowie Essen und Trinken angeboten. Zudem gibt es eine Bastelstrecke und ein Kinderprogramm: Sonnabend, 15 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, liest Autor Robert Schmikale über die Schneeflocke Nati vor. Am Sonntag, 15 Uhr, führt das Knalltheater „Der grüne Frosch“ auf.

Von LVZ