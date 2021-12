Leipzig

Das Ausscheiden des Fahrdienstleisters CleverShuttle hat es überdeutlich gemacht: Leipzigs Taxi-Branche leidet. Die Zahl der Taxen in den Abendstunden ist extrem zurückgegangen und Leipziger Taxi-Unternehmer geben Konzessionen an die Stadt zurück, weil sie kaum noch Fahrer finden. Wo steuert die Branche hin?

„Die Nachtschicht ist weggebrochen“

„Leipzigs Taxi-Unternehmen verlieren wegen Corona Geld“, schildert Thomas Voigt, Vorstand des Landesverbandes Sächsischer Taxi- und Mietwagenunternehmen und Chef der Leipziger Funktaxizentrale 4884, die Lage. „Die Unternehmen brauchen wegen der Krise ihre Rücklagen auf und irgendwann sind sie alle. Einige Taxi-Unternehmen haben diese Grenze bereits erreicht.“

Deshalb kommt der Branche das Ausscheiden von CleverShuttle aus dem eigenwirtschaftlichen Fahrbetrieb nicht ungelegen – auch wenn das kaum jemand aussprechen will. „In Leipzig ist die Nachtschicht für die Taxi-Unternehmen praktisch weggebrochen“, beschreibt Voigt die Situation. Weil es kein Kino, keine Bar, kein Theater und keine Großveranstaltungen gebe, sei ab 20 Uhr ein Auftragsrückgang „von über 60 Prozent“ zu verzeichnen. „Die Taxen verdienen in der Nacht weder den Fahrerlohn noch die Nebenkosten. Deshalb lohnt es sich für Taxi-Unternehmen nicht mehr, Fahrzeuge acht Stunden lang in die Nacht zu schicken.“ Viele Unternehmer würden ihre Fahrzeuge lieber stehen lassen. „Wir können kein Geld verbrennen.“

Fahrpersonal wandert ab

Weil der Fahrgastrückgang seit fast einem Jahr anhält wandert auch das Personal der Taxi-Unternehmen ab. „Die Fahrer suchen sich Alternativen“, sagt Voigt. Viele ältere Taxi-Unternehmer würden ebenfalls das Handtuch werfen und ihre Konzessionen an die Stadtverwaltung zurückgeben, was zu einem sinkenden Fahrzeugbestand im Leipziger Taxigewerbe führt. „Viele sagen sich ,es reicht’ und ziehen ihren Ruhestand vor.“

Zu Monatsbeginn gab es in Leipzig 580 Taxi-Konzessionen – 40 weniger als vor zwei Jahren. Branchenkenner wie Voigt erwarten einen weiteren Rückgang. „Wir werden mit deutlich weniger Fahrzeugen aus der Krise kommen, als wir reingegangen sind“, prophezeit er. Dabei würden in einer Stadt wie Leipzig „620 bis 630 Taxen“ benötigt. „Man rechnet grob mit einer Taxe pro tausend Einwohnern.“ Weil es in Leipzig einen Flughafen und die Messe gebe, seien noch zusätzliche Fahrzeuge gerechtfertigt. „620 bis 630 Taxen sind in einer Stadt wie Leipzig schon sinnvoll“, meint Voigt.

Hoffen aufs Weihnachtsgeschäft

Die Branche hofft jetzt auf ein gutes Geschäft an den Weihnachtstagen und zu Silvester. „Wir nehmen bereits Vorbestellungen für Fahrten am 24., 25. und 26. Dezember an“, sagt der 4884-Chef. „Das läuft gut an.“ Er rechnet an diesen Tagen mit keinen Problemen bei der Taxi-Bestellung. „Sicher wollen Weihnachten alle wieder um 22 Uhr nach Hause gebracht werden“, meint er. „Da kann es mal Wartezeiten von 20 bis 30 Minuten geben. Aber es wird keiner sitzen bleiben.“

Nach Corona werden die Karten im Leipziger Taxi-Gewerbe neu gemischt. „Wir werden uns nicht dagegen wehren, wenn die Stadt dann wieder Konzessionen vergibt“, denkt Voigt laut nach. Doch wer wird diese übernehmen? Beim Mobilitätsdienstleister Uber hieß es am Mittwoch auf LVZ-Anfrage, Leipzig werde weiter als „spannender Markt“ gesehen, aber es gebe „aktuell“ keine Pläne für einen Einstieg. Uber ist bekannt für eine aggressiven Preiskampf.

Hoffen auf einen „gesunden Markt“

Auch andere Mobilitätsdienstleister beobachten die Entwicklung in Leipzig genau. Dort heißt es, die Leipziger Stadtverwaltung habe es in der Hand, wie teuer und wie zahlreich das Taxi-Angebot nach Corona sein wird: Reglementiere die Stadt weiter „marktfremd“ mit Vorschriften zur Anschaffung von E-Fahrzeugen oder mit Mindestpreis-Richtlinien, werde „jegliches profitables Neugeschäft“ unterbunden und der Markt abgeschottet. „Leipzig darf den Markt nicht kaputtregulieren“, erklärte der Vertreter eines deutschlandweiten Mobilitätsanbieters am Mittwoch gegenüber LVZ. Andererseits werde es „für die Nutzer immer teurer“ und das Angebot nicht wirklich besser.

Von Andreas Tappert