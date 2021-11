Leipzig

Der Vierseithof am Arnoldplatz im Leipziger Stadtteil Engelsdorf ist das Zuhause von Familie Kremer. Das denkmalgeschützte Wohnhaus stammt aus dem Jahr 1846 und war früher ein Gasthof mit Tanzsaal. Die 80-jährige Großmutter ist eine alteingesessene Engelsdorferin, die mit ihrem Mann im Erdgeschoss wohnt.

Ihren Hofladen hat Enkelin Bettina vor sechs Jahren übernommen – mit denselben Öffnungszeiten wie die Oma. „Mein Mann hat das Geschäft umgebaut, neue Regale gezimmert. Seitdem gibt es neben regionalen Lebensmitteln wie Eiern, Milch und Kartoffeln gerade viele schöne Dinge zur Weihnachtszeit“, erzählt die 36-Jährige.

Nach dem Studium zurückgekehrt

„Meine Eltern bewirtschaften seit 35 Jahren ein großes Gartencenter. Deshalb war ich als Kind mit meinem drei Jahre jüngeren Bruder sehr oft bei der Oma. Nach den Hausaufgaben haben wir immer gern auf dem Hof gespielt. Dort gab es eine Scheune und einen Hühnerstall. Nach meiner Rückkehr vom Studium in Mittweida bin ich hier wieder heimisch geworden“, erzählt Bettina.

In dem Teil des Vierseithofes, in dem einst ihre Ur-Oma wohnte, lebt die studierte Betriebswirtschaftlerin heute mit Ehemann Eric, einem gebürtigen Niederländer, der in Norddeutschland aufgewachsen ist, und den gemeinsamen Töchtern Anna und Marie. Die 110 Quadratmeter Fläche wurden aufgeteilt in zwei Kinderzimmer, ein Schlafzimmer, ein Bad mit Fußbodenheizung und den Wohnbereich mit roter Einbauküche.

Zur Galerie Familie Kremer wohnt auf einem Vierseithof im Leipziger Stadtteil Engelsdorf

Haus entkernt und denkmalgeschützt saniert

Vorm Umbau des Fachwerkhauses im Jahr 2014 gab es keine Heizung und kein Wasser in der ersten Etage. Wände mussten versetzt und herausgerissen, Balken freigelegt werden. Schätze seien bei der Sanierung leider nicht gefunden worden, nur ein alter Damenschuh und ein paar Flaschen, berichtet Bettina.

„Den Abriss haben wir selbst gestemmt, den Aufbau einem Fachmann überlassen“, schildert die Hausherrin, die sich kein besseres Leben als im Mehrgenerationenhaus vorstellen kann. „Alle originalen Lehmwände sind schief, genau wie unsere Hochzeitsbilder an der Wand. Das stört uns aber nicht“, sagt die quirlige Hofladenbesitzerin und lacht.

Obergeschoss in Familienparadies verwandelt

Aus vier ehemaligen Zimmerchen zauberten sie einen großen Gemeinschaftsraum, in dem gekocht, gegessen, gearbeitet und Filme angeschaut werden. In nur sechs Monaten verwandelte sich das Obergeschoss in ein Familienparadies, in dem die Jüngsten in der Corona-Zeit ein ganzes Schuljahr verbrachten.

Auch der Papa richtete sich ein Homeoffice am alten Schreibtisch des Urgroßvaters im zentralen Zimmer mit den schönen alten Deckenbalken ein. „Manchmal musste ich aber auch in eins der pinkfarbenen Kinderzimmer flüchten, um in Ruhe an einer Videokonferenz teilnehmen zu können“, berichtet Eric, der in Sachsen Maschinenbau studierte und während des Studiums in Mittweida seine zukünftige Frau kennenlernte.

Tierische Unterhaltung

Für die Meerschweinchen mit den lustigen Namen Cookie, Crumble, Marshmallow und Potatoe hat der Familienvater einen geräumigen, nach oben offenen Käfig aus Holz gebaut. „Einen Fernseher brauchen wir eigentlich nicht“, findet Bettina, denn die putzigen Tiere sind Unterhaltung genug. Der Original-Herrnhuter-Stern hängt das ganze Jahr und sorgt für atmosphärisches Licht. „Richtige Deko gibt’s bei uns nur zu Weihnachten, dafür viele Kinderbasteleien in der ganzen Wohnung“, sagt Bettina.

Und noch ein Hingucker verdient eine Erwähnung: Ein kaputter Staubsauger wurde vom Hausherrn zur Esstischlampe umfunktioniert. „Das Gerät habe ich in einer Halle mit altem Krempel gefunden, den Motor ausgebaut und siehe da, jetzt leuchtet er“, freut sich Eric wie ein Engel(sdorfer).

Von Regina Katzer