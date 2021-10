Leipzig

Die Wohnanlage „Buchwerk“ im Leipziger Stadtviertel Reudnitz ist seit zweieinhalb Jahren das neue Zuhause von Franzi Weiß und ihrem Partner. Und auch der Kater Flin gehört zur Familie. Die Maisonette-Wohnung ist 140 Quadratmeter groß, hat vier Räume, zwei Bäder, einen Balkon und eine Terrasse mit Panorama-Blick.

Das „Buchwerk“ ist ihr Zuhause

Am liebsten sitzt die 29-Jährige in aller Frühe in ihrer Lese-Ecke im Flur, mit einer Tasse Tee oder einem Glas Wasser. „Das ist eine Art Morgenroutine, um gut in den Tag zu kommen“, sagt sie und fläzt sich in den gelben Sessel. Die gebürtige Ascherslebenerin ist vor zehn Jahren wegen eines dualen Studiums nach Leipzig gezogen. „Die Stadt ist super attraktiv und nur eine Stunde von unserer Heimat in Sachsen-Anhalt entfernt, wo unsere Familien leben.“

Der Leipziger Osten gefällt Franzi, die als Eventmanagerin für ein Unternehmen arbeitet. Das Paar wohnte vorher in einem Reudnitzer Altbau im Jugendstil und wollte sich ein paar Quadratmeter mehr gönnen. Gemeinsam schauten sie sich drei Immobilien im Viertel an. „Als wir die Anlage besichtigten, rief mein Freund – hier ziehen wir ein!“

Leben im Industriedenkmal

Das „Buchwerk“, das von 2016 bis 2018 saniert wurde, schreibt seit 1870 eine lange Geschichte. Ursprünglich war es eine Maschinenbaufabrik, die um 1912 zur Leipziger Großbuchbinderei H. Fikentscher umgebaut wurde. Wie zu DDR-Zeiten im VEB Interdruck Graphischer Großbetrieb Leipzig gearbeitet wurde, zeigen großformatige Fotodokumente in den Hausfluren und Eingangsbereichen des gelben Klinkerbaus.

Zur Galerie Die Wohnanlage „Buchwerk“ im Leipziger Osten ist das Zuhause von Franzi Weiß, ihrem Freund und Kater Flin. Die Maisonette-Wohnung ist 140 Quadratmeter groß und im Industrial Style eingerichtet.

Industrial Style in Schwarz, Grau und Holz

Passend zum Industriedenkmal setzten die beiden bei der Einrichtung der großen Räume auf industriellen Chic. Als Mann vom Fach zeichnete der neue Hausbewohner einen perfekten Grundriss, um das neue luxuriöse Heim optimal zu planen. „Gemeinsam haben wir alles entschieden. Vieles ist selfmade, anderes gekauft. Nur die Deko war mein Part“, plaudert Franzi und lacht. Ihr Partner bevorzuge es eher clean und hätte auf Gardinen verzichtet.

Der große Esstisch im offenen Küchen- und Wohnbereich ist ein Unikat aus Beton. Ihr handwerklich begabter Freund hat für die Tischplatte eine Schalung gebaut und das außergewöhnliche Mobiliar selber gegossen. Mithilfe von vier Leuten wurde die 1 x 2 Meter große Tafel dann auf einem Rollbrett mit dem Fahrstuhl in die obere Etage transportiert. Ebenfalls ein Meisterwerk des Hausherrn sind die Holzregale aus Gerüstbohlen mit integrierten Lämpchen, die den offenen Raum mit der Kücheninsel und den Säulen aufwerten. Auf der anderen Seite ist auf einer grauen XXL-Couch sehr viel Platz zum Ausruhen, und die grüne Wand strahlt Wärme und Wohnlichkeit aus.

Selfmade, Sommerkino, Silvester

Die Hausherrin hat ein Händchen fürs Interieur und mit ein paar goldenen Elementen, selbst gebastelten Kränzen und Trockensträußen eine angenehme Gemütlichkeit in die Räumlichkeiten gezaubert. Auch ein Füchslein fällt ins Auge: „Ich habe im Juni meine eigene Eventagentur gegründet. Mit ,Fox & Fiesta‘ kümmere ich mich nebenberuflich um private Momente des Glücks, organisiere Babypartys, Geburtstage und Hochzeiten“, erzählt die feierlustige Unternehmerin mit den roten Haaren.

„Reudnitz ist mein Viertel“, schwärmt Franzi. Einen Rundum-Blick über den Leipziger Osten mit Blick bis zum Völkerschlachtdenkmal genießt sie auf der Terrasse. Im Sommer flimmern hier Filme und Silvester wird mit besten Freunden angestoßen, die auf der anderen Seite der Sterni-Brauerei wohnen.

Von Regina Katzer