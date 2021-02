Wohneigentum: Markkleeberg ist am teuersten in Sachsen

Leipzig

Wer wissen möchte, was seine eigene Wohnung in etwa wert ist oder wie die Preise in der Nachbarschaft aussehen, kann dafür ab sofort ein einfaches Werkzeug nutzen. Und zwar kostenlos, betonen dessen Erfinder. Das ist die Start-Up-Firma Scoperty aus München. Sie habe den Wert von über 35 Millionen Wohnobjekten in Deutschland jeweils individuell geschätzt – darunter mehr als 1,7 Millionen in Sachsen. Das Ergebnis zu fast jeder Adresse und zu jedem Ort könne man nun mit wenigen Klicks auf der Internetseite des Unternehmens finden, so Geschäftsführer Michael Kasch.

Tatsächlich lässt sich unter www.scoperty.de zum Beispiel ein Stadtplan von Leipzig aufrufen, der zu den meisten Häusern in jedem Stadtteil die Zahl der dortigen Wohnungen, ihre Größen und den geschätzten Wert verrät. In der City sind das bei sehr großen Quartieren mitunter mehr als eine Million Euro.

Über 1,1 Millionen Euro am Dittrichring

So liegt die Preisspanne im Haus Markt 5 (Ecke Barfußgäßchen) zwischen 602.000 und 1.118.000 Euro (für 140 bis 260 Quadratmeter), am Dittrichring 6 wird der Wert mit 625.000 bis 1.161.000 Euro (für 139 bis 258 Quadratmeter) angegeben. Freilich findet man auch noch teurere Adressen in Leipzig. Zum Vergleich: Eine gleich große Wohnung am Marktplatz von Delitzsch kostet laut Scoperty nicht mal halb so viel.

Das sind die Preise für Wohneigentum in der Region Leipzig Wie viel kostet Wohneigentum in der Region Leipzig? Hier folgen die Durchschnittswerte der Firma Scoperty für 15 Städte (jeweils in Euro pro Quadratmeter, für Eigenheime und Eigentumswohnungen): Markkleeberg: 3254 Leipzig: 2663 Taucha: 2314 Markranstädt: 2041 Schkeuditz: 1919 Delitzsch: 1424 Eilenburg: 1424 Borna: 1353 Grimma: 1237 Wurzen: 1150 Torgau: 1119 Oschatz: 957 Döbeln: 931 Waldheim: 884 Hartha: 732

Der Firmengründer Kasch betont, dass es sich in den allermeisten Fällen nicht um tatsächlich zum Verkauf stehende Immobilien handelt. Im Schnitt werde nur eine von 100 Wohnungen in Deutschland angeboten und dann etwa sechs Monate lang inseriert. „Die Angebotspreise aus den Inseraten bilden also nur einen minimalen Teil ab. Außerdem sind es die Wunschvorstellungen der Verkäufer. Wir wollen den Gesamtmarkt transparenter machen.“

Preise in Sachsen gleichauf mit dem Saarland

Dafür könne das Start-Up Milliarden Daten des renommierten Immobilien-Bewerters Sprengnetter aus Rheinland-Pfalz nutzen, welcher neben der ING-Bank zu den Scoperty-Gesellschaftern gehört.

Den Nicht-Profis würden bei der Orientierung auch Durchschnittswerte helfen. Immobilien in Sachsen kosteten derzeit etwa ebenso viel wie im Saarland. Noch günstiger seien die Preise nur in Thüringen und in Sachsen-Anhalt. Ein durchschnittliches Einfamilienhaus in Sachsen (161 Quadratmeter) werde auf 220.000 Euro taxiert. Die Eigentumswohnung (65 Quadratmeter) liege bei 104.000 Euro.

Die fünf teuersten Gemeinden im Freistaat

Freilich gebe es riesige Unterschiede zwischen den Regionen im Freistaat. So sortierten sich die Schätzwerte über alle Wohnobjekte in den Kreisen und Großstädten wie folgt: Dresden (2716 Euro pro Quadratmeter), Leipzig (2663), Meißen (1585) Landkreis Leipzig (1581), Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (1527), Chemnitz (1443), Nordsachsen (1310), Bautzen (1101), Mittelsachsen (984), Zwickau (960), Erzgebirgskreis (905), Vogtlandkreis (896), Görlitz (856). In den drei letzten Jahren hätten die Preise am stärksten in der Stadt Leipzig angezogen (um 30 Prozent), gefolgt vom Landkreis Leipzig mit 29 Prozent.

Geschaut auf einzelne Kommunen ist Markkleeberg der teuerste Ort in ganz Sachsen (3254 Euro pro Quadratmeter). Auf den Plätzen folgen Radebeul (3026), Dresden, Leipzig und Moritzburg (2430). Am günstigsten wäre ein Kauf in zwei Gemeinden bei Görlitz: Schönbach (607) und Schönau-Berzdorf (609). Schnäppchen biete auch der Landkreis Zwickau in Schönberg (611).

Michael Kasch ist Firmengründer und Geschäftsführer des Münchner Immobilien-Start-Ups Scoperty. Quelle: Quirin Leppert

Die Kreise Zwickau (7 Prozent) und Görlitz (10 Prozent) wiesen in den letzten drei Jahren die kleinsten Preissteigerungen in Sachsen auf.

Finanzieren wolle sich Scoperty vor allem durch Links zum Baukreditvermittler Interhyp und zu Maklern. Für einige Funktionen auf der Internetseite müssen sich Nutzer anmelden und angeben, ob sie Immobilienangebote erhalten wollen.

Von Jens Rometsch