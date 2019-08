Leipzig

Mehr als 140 Gäste sind in die Bethlehemkirche gekommen, um die Direktkandidaten für die Landtagswahl kennenzulernen: Karsten Albrecht ( CDU), Juliane Nagel (Linke), Lars Menzel ( SPD), Alexander Wiesner ( AfD), Paula Piechotta ( Bündnis 90/Die Grünen) sowie Rudolf Georg Ascherl ( FDP). Sie treten im Wahlkreis Leipzig-Süd an – also in einem Gebiet, das sich von Connewitz und der Südvorstadt über Marienbrunn, Lößnig und Dölitz-Dösen bis nach Probstheida, Meusdorf und Liebertwolkwitz erstreckt. Die Podiumsdiskussion gehört zu einer Veranstaltungsreihe, mit der die Landeszentrale für politische Bildung gemeinsam mit der LVZ den Wählern ihre Entscheidungen erleichtern will.

Wie wird die Wohnungsnot gelindert?

„Es gibt nur eine Möglichkeit: das ist der Wohnungsbau“, sagt Freidemokrat Ascherl. Lange Genehmigungsverfahren müssten beschleunigt, restriktive Baugesetze entschlackt werden. Nagel meint hingegen, der Markt regle es nicht – deshalb müsste massiv und stetig öffentliches Geld in den sozialen Wohnungsbau fließen. „Wohnen ist ein Menschenrecht!“, betont sie. Dass der Staat mehr eingreifen muss, glaubt auch AfD-Mann Wiesner. „Wir brauchen Neubau für Menschen, die sich keine teure Wohnung leisten können.“ Albrecht hält es hingegen für notwendig, die ausufernden Bauvorschriften anzupassen, etwa beim Brandschutz – ohne Menschenleben zu gefährden. „Bauen ist die beste Alternative.“ Um Spekulationen zu verhindern, sagt Piechotta, sollten Flächen an private Investoren nur noch per Erbbaupacht vergeben werden. Darüber hinaus müsse der Staat mehr gegen Geldwäsche tun. Für Eigentümer von Immobilien, so Sozialdemokrat Menzel, müssten Anreize her, in den sozialen Wohnungsbau zu investieren.

Was muss gegen die zunehmende Flächen-Versiegelung getan werden?

Für die Grünen ist das klar: Wo betoniert wird, müsse anderswo ein Ausgleich her. AfD-Mann Wiesner spricht in diesem Zusammenhang von „Bodensozialismus“ und einem „bürokratischen Monster“. Menzel plädiert hingegen dafür, dass Leipzig Vorreiter eines Baumschutz-Gesetzes werde. Die CDU wolle ein Zeichen setzen, so Albrecht, und Sachsen bis 2030 mit 50 Millionen Bäumen aufforsten.

Wie schafft man attraktive Preise und Verbindungen im Nahverkehr ?

Die Linken fordern eine Trendwende. Statt in den Ausbau von Straßen, so Nagel, müssten 70 Prozent der vorhandenen Gelder in den Ausbau investiert werden. Ihre Partei wolle das 365-Euro-Ticket in Leipzig, perspektivisch den fahrscheinlosen Nahverkehr einführen. „Für mich ist ein Schwerpunkt, den Bahnverkehr auszubauen. Beim Straßenbahnnetz geht es leider nicht so schnell“, sagt Menzel. Wiesner hingegen will mehr Geld in die Infrastruktur, etwa marode Brücken, stecken. „Ohne weiteren Straßenausbau nutzt es auch nichts, Busse anzuschaffen.“

Soll Sachsen die Gemeinschaftsschule einführen?

Ascherl und Albrecht sind dagegen, die anderen dafür.

Ist ein besserer Betreuungsschlüssel in Kitas realistisch?

Das haben sich Linke, Grüne und SPD auf die Fahnen geschrieben. Es gebe derzeit aber nicht genügend Fachpersonal, um die Situation zu verbessern. Deshalb müssten mehr junge Erzieher ausgebildet werden und Anreize her, damit diese in Sachsen bleiben. „Ich möchte, dass eine Erzieherin nicht mehr für ihre Ausbildung bezahlen muss“, so Menzel.

Gibt es in Leipzig No-Go-Areas?

„Ich habe keine Angst, nachts als Frau alleine joggen zu gehen“, sagt Grünen-Politikerin Piechotta, „ich habe viele eher Angst vor Nazis.“ Für progressive Menschen gebe es No-Go-Areas. Das sei Ausdruck einer allgemeinen Stimmung unter den Menschen, die immer aggressiver und enthemmter werden. Sie warf der AfD vor, dies mit ihrer Sprache und Rhetorik zu befördern. „Angst vor Rechten habe ich auch. Hier werden Phrasen gedroschen“, entgegnet Wiesner. Wo denn im AfD-Parteiprogramm rechtsextreme Thesen stünden? „Die schreiben Sie natürlich nicht rein“, entgegnet Ascherl und plädiert für eine „gut ausgestattete Polizei und Justiz“. Christdemokrat Albrecht erinnert an den Ausbruch rechter Gewalt im Januar 2016 auf der Wolfgang-Heinze-Straße sowie durch die Antifa verursachte bürgerkriegsähnliche Zustände auf dem Südplatz mit 60 Verletzten im Dezember 2015. „Im Leipziger Süden haben wir auch ein Problem mit Linksextremismus.“ Er fordert Nagel auf, sich davon zu distanzieren. „Ich gehe einer Stigmatisierung meiner Person nicht auf den Leim“, kontert sie. Es gebe keinen Grund, sich „von jeder Mülltonne, die im Süden umfällt“ zu distanzieren. Sie biete vielmehr mit Demos, die sie anmelde, vielen Menschen ein Format, sich gewaltfrei äußern zu können. Sie kritisierte die „Aufrüstung von Sondereinheiten mit Handgranaten“ bei der Polizei. „Gewalt ist für mich kein Mittel der Politik“, sagte sie – angesprochen auf ihr Wahlplakat „Bambule mit Jule“. Dies sei für sie ebenso eine legitime Wortwahl wie Widerstand gegen Mietwucher oder Überwachung.

Wie stehen die Parteien zur Videoüberwachung?

CDU und AfD würden sie ausbauen, die anderen sind dagegen.

Von Mathias Orbeck