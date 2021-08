Wohnen in Leipzig: So lebt es sich auf dem Plagwitzer Wagenplatz

Leipzig

Mitten im grünen Leipzig gibt es seit 13 Jahren den Wagenplatz „Karl Helga“, deren 40 Bewohnerinnen und Bewohner sich mit ihrem selbstverwalteten Gemeinschaftsprojekt eine alternative Wohnform geschaffen haben. Jeden zweiten Sonnabend im Monat öffnet sich das Tor in der Plagwitzer Klingenstraße für alle Neugierigen, die mehr über das Leben in der Wagenburg vor Ort erfahren wollen.

Bezahlbarer Wohnraum

Heute erwartet mich Linda Mohr zum Hausbesuch. Die zweifache Mutter lebt seit neun Jahren auf dem Gelände des Vereins für Last- und Zirkuswagen, der für alle Rückzugsort für all jene ist, die selbstbestimmtes Leben bevorzugen. Jeder zahlt für seinen Wagen auf Rädern und die genutzte Fläche einen Soli-Beitrag zur fälligen Miete. Der älteste der Wagenleute ist 56 Jahre alt. „Mein Nachbarskind kam hier zur Welt“, erzählt die 37-jährige Selbstständige im Garten unterm Sonnensegel. Es ist Samstagmittag, ihre Kinder Anouk und Vitus toben umher, es ist schönstes Draußen-Wetter.

Für ein gesundes Stadtklima

Die Amseln bauen ein Nest, Zaunkönig und Buntspecht fühlen sich genauso wohl wie die Hunde, Hühner und Katzen nebenan. „Und manchmal kommt auch der Fuchs vorbei“, erzählt die Sächsin. „Du machst die Tür auf und bist im Freien“, schwärmt Linda. Das zu behüten und zu schützen, sei der Wunsch all ihrer Mitmenschen. „Meine Nachbarn sind ganz normale Leute, ein Lehrer auf der rechten Seite und zur linken eine Straßenbahnfahrerin.“ Jeder habe sein Eckchen nach den eigenen Vorstellungen perfektioniert, sagt die Hobby-Bildhauerin, die seit 15 Jahren als Wellness-Masseurin arbeitet. Groß geworden ist Linda im ehemaligen Karl-Marx-Stadt, in einem Neubaublock. Unterm Balkon im ersten Stock habe sie damals ihr eigenes kleines Reich aus Decken und Kleinmöbeln zum Spielen hergerichtet, erinnert sie sich. Viele Jahre später kaufte sie sich mit dem Kindesvater einen ehemaligen Schaustellerwagen. Gemeinsam bauten sie sich ein kuscheliges Familiennest auf dem Wagenplatz. „Als unsere Tochter acht Monate alt war, zogen wir mit unseren Siebensachen ein.“ Dass ihr (Ex-)Freund als Tischler arbeitet, war von großem Vorteil. Er hatte ein handwerkliches Händchen für den Ausbau und alles, was man zum Wohnen benötigt – einschließlich der Fußpumpe unterm Waschbecken und dem großen Familienbett auf dem Oberboden.

Zur Galerie Linda Mohr ist 37 Jahre alt, hat zwei Kinder und arbeitet als Selbstständige. Ihre Wohnung auf Rädern steht auf dem Wagenplatz „Karl Helga“ in Leipzig-Plagwitz.

Als der Sohn zur Welt kam, zog die Mutter mit ihren Schützlingen vorübergehend in eine feste Wohnung, denn mit einem Baby lässt es sich nur schwer auf fließendes Wasser und eine Heizung verzichten, weiß sie aus Erfahrung. Als der Nachwuchs größer war, musste ein großer „Kinderwagen“ angeschafft werden, der zum Reich der Jüngsten ausgebaut wurde. Der Zweiachser trägt außen ein Holzkleid und ist mit Naturmaterialien gedämmt. Die eine Seite der Behausung gehört Anouk, der zehnjährigen grazilen Fee, auf der anderen Seite nächtigt der Erstklässler Vitus, der ein Mathegenie und Pokémon-Fan ist. „Ich finde mein Zimmer richtig cool. Meine Freunde leben dagegen alle in Wohnungen. Ich habe sie in einer Videokonferenz herumgeführt und alles gezeigt“, freut sich der Siebenjährige über beide Ohren.

Nachhaltiges Leben

Mama Linda steht derweil in der gut organisierten Miniküche und bereitet am Gasherd das Mittagessen zu. Es gibt Gemüse und Spiegelei. Fast alles läuft wie in einer „normalen“ Familie. Der Strom kommt aus der Steckdose, nur das Wasser muss mit einem Kanister herangeschleppt werden. „Alle 14 Tage fülle ich den Tank. Hier kommt keiner auf die Idee, mit Wasser herum zu panschen“, sagt Linda. Im Winter werden die Öfen angeheizt und ein Ventilator zirkuliert die Luft, damit es überall schön warm wird.

Schmuckstücke

Recht gemütlich ist es bei Mohrs’ daheim. Die „kleinen Schmuckstücke“ hat die Hausherrin auf dem Flohmarkt oder bei Haushaltsauflösungen gefunden. „Vieles deichselt man sich selbst zusammen. Bis auf die Futons ist alles gebraucht.“ „Es ist ein großes Geschenk hier in der Gemeinschaft zu leben. Wenn ein Winter vorbei ist, weißt du, was du im nächsten besser machen kannst“, sagt die junge Frau stellvertretend für alle, die auf dem Platz mit „Herz, Blut und Seele“ zu Hause sind.

Von Regina Katzer