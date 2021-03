Leipzig

Leipzig boomt. Daran hat auch Corona nichts geändert. Die Preise für Eigentumswohnungen und Ein- und Zweifamilienhäuser in der Stadt sind im vergangenen Jahr trotz der Pandemie gestiegen und viele LVZ Leserinnen und Leser bewegt das Thema Immobilien. Deshalb startet die LVZ ein digitales Dossier zum Thema Bauen und Wohnen in Leipzig und der Region – exklusiv für LVZ+ Abonnentinnen und Abonnenten.

Bauen in und um Leipzig: Freie Baugrundstücke im Überblick

Ab dem 20. März und bis Mitte April informieren wir LVZ+ Leserinnen und Leser umfangreich zum Thema. Im Dossier finden Sie Übersichten über freie Baugrundstücke im Stadtgebiet und im Leipziger Umland und in der Region – von Delitzsch bis Altenburg. Außerdem beantworten wir wichtige Fragen rund um den Hausbau oder den Wohnungskauf: Wo in der Stadt lohnt es sich überhaupt, eine Wohnung zu kaufen – und wo mietet man besser? Welche Fehler sollte man beim Hausbau unbedingt vermeiden? Welche Fallen drohen beim Wohnungskauf? Und warum ist das alles eigentlich so teuer?

Unsere Journalistinnen und Journalisten werfen auch einen Blick Eigentümer-Struktur in der Stadt und fragen sich: Wem gehört Leipzig? Sie beleuchten unterschiedliche Wohnformen – von Steuerspar-Modellen bis zum Boom von Wohnungsgenossenschaften – und treffen Menschen, die aus der Stadt hinaus aufs platte Land gezogen sind und nicht selten dabei ihr Leben komplett umgekrempelt haben. Hier finden Sie einen Überblick über alle Texte, die nach und nach freigeschaltet werden:

Von lvz/jmg