Wer in Leipzig eine Wohnung sucht, muss im Durchschnitt schon über acht Euro kalt pro Quadratmeter einplanen. 2020 stiegen die Mieten erneut kräftig. Die LVZ erklärt, welche Stadtteile durch die Decke gehen und wo man sich jetzt noch wie viel Platz leisten kann.

Interaktive Karte: Wo in Leipzig kann ich mir noch eine Mietwohnung leisten?

