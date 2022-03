Leipzig

Der Freistaat Sachsen will Flüchtlinge aus der Ukraine möglichst schnell in Wohnungen – also nicht in Massenunterkünften, einquartieren. Dieses Ziel hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ausgegeben. In der Praxis dürfte das aber schwer zu erreichen sein. Hier folgen die wichtigsten Fragen und Antworten zur Unterbringung der Kriegsflüchtlinge im Freistaat.

Wer darf in Deutschland welche Unterkunft nutzen?

Juristisch betrachtet haben Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland ohne Registrierung ein Aufenthaltsrecht von 90 Tagen, mit Registrierung von einem Jahr. Letzteres kann um drei Jahre verlängert werden. Für alle ukrainischen Kriegsvertriebenen gilt nach Angaben der Landesdirektion Sachsen keine Wohnortauflage, das heißt: Sie können sich innerhalb der EU frei bewegen und sich dabei auch an jedem Ort um jede Form von Unterkünften oder Wohnungen bemühen.

Wie viele Flüchtlinge werden in Sachsen erwartet?

Zuletzt kursierten bei der Landesregierung Schätzungen von 70.000. Die Zahl dürfte aber stark vom weiteren Kriegsverlauf abhängen. Bisher wurden in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaates knapp 4200 Ukrainerinnen und Ukrainer registriert – davon 2618 in Leipzig. Im Gegensatz zu 2015/16 müssen die Flüchtlinge jetzt aber nicht mehr zwingend solche Erstaufnahmeeinrichtungen aufsuchen, um ihren Aufenthaltsstatus zu klären. Freiwillige Helfer gehen folglich von mindestens 2000 weiteren Schutzsuchenden aus, die nach ihrer Ankunft direkt in private Unterkünfte vermittelt wurden.

Warum wollen viele Familien in Leipzig bleiben?

Zu den wichtigsten Gründen gehört, dass es in Leipzig bereits eine nennenswerte ukrainische Community gibt. Die Flüchtenden können hier schnell Anschluss finden. Außerdem ist Leipzig international bekannt – auch für seine Gastfreundschaft. Die Landesdirektion, die die Unterbringung und Versorgung in Sachsen koordiniert, hat zudem beobachtet, dass Geflüchtete einen Wohnort auf dem Land eher scheuen. Denn viele befürchten, dass sie von dort nicht so schnell zurück in ihre Heimat gelangen könnten. Die Landesdirektion will ihnen diese Sorge nun nehmen, dabei auf eine gute Infrastruktur und öffentlichen Nahverkehr in Sachsen verweisen. Unklar ist, ob das gelingt.

Gibt es genug freie Wohnungen auf dem Land?

Auf dem Papier möglicherweise: Der Sächsische Landkreistag geht davon aus, dass man 2000 bis 3000 Personen pro Landkreis in Wohnungen unterbringen könnte. Das wären 20.000 bis 30.000 Flüchtlinge. Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (VdW) in Sachsen hat ermittelt, dass mehr als 80 Prozent der Mitgliedsunternehmen in der Lage sind, Geflüchtete unterzubringen. 580 Wohnungen haben die Mitglieder sofort zur Verfügung gestellt – vor allem im ländlichen Raum, so Sprecher Alexander Müller. Mit Unterstützung der Behörden, um stillgelegte Bestände wieder herzurichten und mit Möbeln auszustatten, lasse sich diese Zahl wahrscheinlich zeitnah auf 2000 bis 3000 Wohnungen steigern. Zum Vergleich: Insgesamt stehen bei den VdW-Unternehmen mehr als 29.000 Wohnungen leer. Doch viele Häuser davon sind komplett ruiniert. Auch die sächsischen Wohnungsgenossenschaften haben noch 25.000 ungenutzte Wohnungen. Jedoch gilt dort ebenfalls die Masse als unvermietbar, müsste also erst mit hohem Aufwand und Kosten saniert werden.

Wie groß ist der Leerstand in Leipzig?

2019 ließ die Messestadt das untersuchen. Ergebnis: Damals standen in Leipzig 12.000 Wohnungen leer, weitere 600 wurden – womöglich zweckentfremdet – als reine Ferienobjekte auf Portalen wie Airbnb angeboten. Ein großer Teil der leeren Objekte befand sich wieder in unbewohnbaren Ruinen. Seit 2019 hat Leipzig rund 14.000 Einwohner dazugewonnen. Zum Beispiel Vonovia vermeldete für die Messestadt jetzt nur noch einen „technischen Leerstand“ von etwa zwei Prozent. Der ergebe sich allein durch die normale Fluktuation, also Auszüge und Einzüge und Renovierungsarbeiten. In Leipzig habe Vonovia bereits 15, in Dresden 100 Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge bereitgestellt, so Sprecher Matthias Wulff. Leipzigs größte Wohnungsgenossenschaft Kontakt richtet in Paunsdorf und Grünau gerade 15 Wohnungen für Geflüchtete her. Mehr Reserven habe man im Stadtgebiet aktuell leider nicht, sagte Vorstand Jörg Keim.

Warum entstehen jetzt Zeltstädte?

Die Stadt Leipzig hatte sich mit erster Priorität um Gemeinschaftsunterkünfte bemüht, so Rathaus-Sprecher Matthias Hasberg. Grund: So ließen sich deutlich mehr Plätze für die Geflüchteten in kurzer Zeit organisieren. Jedoch sei stets klar gewesen, dass einige Einrichtungen wie die Arena (bis 24. März) oder die Messehalle 4 (genutzt vom Freistaat bis 1. April) nur vorübergehend zur Verfügung stehen. Das gelte auch für einige Hotels oder Pensionen, die nach zwei Jahren Corona-Flaute dringend auf Einnahmen aus dem Tourismus angewiesen seien, deshalb ihre Aufnahmeangebote bis Ostern oder Pfingsten begrenzt haben. Deshalb werde die Kommune – eventuell noch diese Woche – zwei Zeltstädte in Leipzig errichten. Laut Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) will Leipzig zudem zeitnah weitere Gemeinschaftsunterkünfte bauen oder käuflich erwerben.

Wer bezahlt die Wohnungsmiete?

Am Montag hat das Leipziger Sozialamt erstmals Flyer an private Vermieter sowie deren Verband Haus&Grund verschickt. Demnach steht es jedem Eigentümer frei, Wohnungen an ukrainische Flüchtlinge zu vermieten. Registrierte Flüchtlinge können sich die Wohnkosten ersetzen lassen, wenn sie „angemessen“ im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetzes sind. „Damit ist die künftige Mietzahlung innerhalb der Richtwerte der Kosten der Unterkunft (KdU) gewährleistet. Weiterhin kann eine Erstausstattung durch die Haushalte beantragt werden. Derzeit umfassen die Leistungen jedoch keine Kaution“, erläuterte das Sozialamt. Es empfahl, vor Abschluss eines Mietvertrags die Angemessenheitsprüfung des Sozialamtes abzuwarten und sich vom potenziellen Mieterhaushalt vorlegen zu lassen. Zudem bat die Stadt darum, ihr freie Wohnungen zu melden, deren Mieten innerhalb oder leicht über den KdU-Richtwerten liegen, aber dennoch „bezahlbar“ sind. Dort möchte das Amt gern eine Vermietbarkeit an Flüchtlinge prüfen. Bei Untervermietungen von Zimmern können Miete und Nebenkosten ebenfalls im Rahmen der KdU-Richtwerte vom Amt erstattet werden.

Schafft Leipzig die Unterbringung?

Kurzfristig ja – vor allem auch wegen der vielen privaten Aufnahmen von Schutzsuchenden durch Leipziger Familien. Ohne ausdrückliche Erlaubnis des Hausbesitzers für eine Untervermietung sind solche Aufnahmen aber nur für maximal zwei Monate als Besuch zulässig, erklärte Anke Matejka vom Leipziger Mieterverein. „Sachsens Großstädte allein werden es auf Dauer nicht schaffen können“, sagte sie. Schließlich herrsche in den Metropolen bereits ein spürbarer Mangel an preisgünstigen Wohnungen. „Es muss gelingen, die ländlichen Regionen mit hohen Leerständen einzubeziehen.“ Leipzigs größter Vermieter LWB hat gerade die ersten von geplanten 59 Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge an das Sozialamt übergeben. Weitere 60 sollen noch dieses Jahr für 1,2 Millionen Euro hergerichtet werden. Am Montagabend wollte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) bei einer Veranstaltung mit etlichen Immobilienfirmen um zusätzliche Unterstützung werben – mit der LWB haben sie für Leipzig bisher insgesamt etwa 250 Wohnungen zugesagt.

Von Kai Kollenberg und Jens Rometsch