Tino – keine eigenen vier Wände, aber zwei Wünsche

Leipzig

Ein Dach über dem Kopf zu haben ist für viele eine Selbstverständlichkeit, an die im Alltag wenige Gedanken verschwendet werden. Doch nicht jeder hat eigene vier Wände, in die er immer wieder zurückkehren kann. Dazu gehört Tino. Er hatte zuletzt im Jahr 2012 eine eigene Wohnung. Für das Gespräch möchte er nicht in ein Café gehen. Er bevorzugt das Neue Augusteum auf dem Uni-Campus am Leipziger Augustusplatz. Da ist es wärmer als draußen, und er weiß, wo die Toiletten sind. Seine Jacke zieht Tino nicht aus, auch nicht seine Mütze. Seine strähnigen Haare fallen ihm ins Gesicht, nur selten baut er Blickkontakt auf.

Als Tino vier Jahre alt war, zog seine Familie nach Leipzig – und mit kurzen Unterbrechungen hat er den Großteil seines Lebens an der Pleiße verbracht. Jetzt ist er 47 Jahre alt, wirkt aber zehn Jahre älter. Wenn er von seinem Leben erzählt, ist seine Stimme ruhig und bedacht. In den Sprechpausen wischt er sich mit einem benutzten Taschentuch über die laufende Nase.

Orts- und Arbeitswechsel in ganz Deutschland

1989 beendet er die 10. Klasse und rutscht während seiner Lehre zum Industriemechaniker bei der Deutschen Reichsbahn „in die Wende rein“, wie er sagt. Um einen gültigen Ausbildungsabschluss auf Bundesebene zu erhalten, muss er noch anderthalb Jahre dranhängen – in München. Er macht sogar nebenher eine zweite Ausbildung zum Starkstromanlagenmonteur, aber mit der Wende gibt es Stellenkürzungen bei der Bahn, die für ihn häufige Orts- und Arbeitswechsel in ganz Deutschland bedeuten. Der Einschnitt folgt mit 32 Jahren: Kündigung und Abfindung. Ab jetzt hält er sich mit Zeitarbeitsprojekten über Wasser, vor allem in Leipzig.

„Dann ging es richtig bergab“

„Aber irgendwann war der Ofen aus“, erzählt Tino. Er muss Maßnahmen vom Arbeitsamt in Anspruch nehmen. „Ich hatte zwar vorher schon Drogen konsumiert, gekifft und geschnupft. Aber dann ging es richtig bergab. Dann kamen Straftaten.“ 2004 wird er zum ersten Mal inhaftiert, muss vier Jahre und elf Monate in einer geschlossenen forensischen Psychiatrie verbringen. „Wegen des Drogenkonsums.“ Die Straftat? Bewaffneter Raub. Tino sagt nicht: „Ich habe Straftaten begangen.“ Er sagt: „Es kamen Straftaten“ – als hätten sie ihn ereilt, geradezu schicksalhaft. Und tatsächlich: Dass er die Kontrolle über sich verlieren könnte, erscheint ob seiner ruhigen Erscheinung beinahe unvorstellbar. Aber die Sucht lässt ihn diese Dinge tun, lässt ihn rückfällig werden. Die Konsequenzen bleiben nicht aus: 2010 muss er für zwei Jahre erneut ins Gefängnis. Zwischen seinen Aufenthalten lebt er illegal in Abbruchhäusern oder auf der Straße.

Am Gewandhaus richten immer wieder Obdachlose ihre Schlafplätze ein (Symbolbild). Quelle: André Kempner

Mithilfe von Arbeitslosengeld zieht er 2012 in eine Wohnung in Leipzig-Grünau. „Aber Grünau ist ja so ein bisschen ein Brennpunkt. Ich wäre gern in diese malerischen Häuser nach Stötteritz gezogen.“ Da schwingt zum ersten Mal leise Traurigkeit in seiner Stimme mit.

Tino finanziert sein Leben mit Betteln

Aber diese Wohnung hält er nicht aus, nicht mit seinen Nachbarn: ein Alkoholiker-Ehepaar unter ihm, über ihm ein ehemaliger Mittäter und Crystal-Konsument. Er kommt bei einem Freund unter, aber nicht lange. Schläft dann wieder in leerstehenden Häusern. Bis sich sein Leben 2017 ändert, als er in ein Obdachlosenwohnheim zieht. Da hat er wenigstens einen Schlafplatz, günstiges Mittagessen für 90 Cent. Um 9.30 Uhr werden die Schlafräume abgeschlossen, eine Stunde hat er Zeit, um das Heim zu verlassen. Tagsüber läuft er durch Leipzig, spricht Leute auf ein bisschen Kleingeld an, mit dem er seinen Konsum finanziert.

Wofür lohnt es sich zu kämpfen?

Auf die Frage nach Zukunftswünschen antwortet Tino nach einigem Überlegen: eine Rente beziehen und in einem Betreuten Wohnen leben. Aber Plätze für ehemalige Strafgefangene gibt es nur wenige. Von der Sucht spricht er nicht, davon, clean zu werden. „Da müsste schon etwas Großes in meinem Leben passieren, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Eine Beziehung. Oder Vater werden. Aber das ist nur Gespinne“, sagt er gleichgültig. Als spräche er über das Leben eines anderen.

Von Katharina Stork