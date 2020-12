Leipzig

Das Übernachtungshaus für wohnungslose Frauen, das seit 1994 vom Verein Advent-Wohlfahrtswerk im Auftrag der Stadt Leipzig betrieben wird, ist seit Mitte November auch ganztägig geöffnet. Ein Team von zehn Leuten arbeitet in zwei Schichten und betreut derzeit 20 Bewohnerinnen. Seit dem 14. Dezember bekommen die Frauen nicht nur einen Schlafplatz, sondern kostenloses Frühstück, ein warmes Mittagessen sowie eine Mahlzeit zum Abend. „Ohne das Haus wäre ich auf der Straße“, sagt die 29-jährige Melli leise.

„Ich war das fünfte Rad am Wagen“

Die Leipzigerin wuchs mit zwei kleineren Geschwistern auf und hatte als große Schwester nie das Gefühl, gemocht zu werden. „Ich war das fünfte Rad am Wagen und nicht selten kam es vor, dass ich drei Monate Stubenarrest hatte“, erzählt Melli. Eng verbunden war sie mit ihren Großeltern, die sie seit dem zweiten Lebensjahr groß gezogen haben. Als der Opa vor 14 Jahren starb, brach ihre kleine Welt zusammen und die ersten Depressionen machten sich breit, erinnert sich die junge Frau.

Anzeige

Sie absolviert die Hauptschule und kurz vorm 18. Geburtstag erblickt ihr erstes Kind das Licht der Welt. Gemeinsam ziehen sie in ein Mutter-Kind-Heim nach Rackwitz. In den darauffolgenden Jahren bekommt sie zwei weitere Kinder, die heute bei Mellis 47-jähriger Mutter leben. „Meine Älteste ist zehn und lebt bei einer Pflegefamilie“, sagt Melli und betont, dass es ihre Entscheidung war, die drei abzugeben.

Spirale aus Schulden

In den letzten Jahren sei sie mehrmals umgezogen, habe in Delitzsch, Penig und mit dem Ex-Freund in Borna gewohnt. Als der immer aggressiver wurde, haute sie ab und wohnte in einer Ein-Zimmer-Wohnung. „Ich habe Morddrohungen erhalten, bin zur Polizei gegangen und habe letztendlich aus Sicherheitsgründen die Stadt verlassen“, berichtet Melli. Im Gepäck hat sie seitdem Schulden wegen nicht bezahlter Rechnungen für Telefon, Strom und Miete. Tagsüber hielt sie sich viel im Hauptbahnhof auf, denn da ist es warm, sagt sie, und nachts gaben ihr Freunde in Leipzig ein Dach über den Kopf. Im Sommer traute sie sich endlich, im Übernachtungshaus anzufragen, ob ein Schlafplatz für sie frei wäre. Von ihren monatlichen Einnahmen in Höhe von 432 Euro Stütze zahlt sie fünf Euro pro Nacht. „Seit dem 6. Dezember bin ich regelmäßig hier“, erzählt sie weiter.

24 gute Tage – der LVZ Advents-Newsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - und Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich wäre gerne Altenpflegerin geworden“

Bevor Mellis geliebte Oma 2016 gestorben ist, habe sie sich um deren Pflege gekümmert: „Ich wäre gerne Altenpflegerin geworden und habe auch als ehrenamtliche Betreuungskraft in einem Pflegeheim gearbeitet.“ Sie weiß aber, dass ohne eine Berufsausbildung der erste Arbeitsmarkt für sie tabu ist. Aufgrund ihrer psychischen Erkrankung, der letzte Klinik-Aufenthalt war Anfang 2020, bemüht sie sich gerade um eine Unterbringung im betreuten Wohnen und eine Arbeit in einer Werkstatt. Pandemiebedingt sind die Wartelisten sehr lang, sie hofft aber, bald wieder auf eigenen Beinen zu stehen.

Ziel ist ein eigenständiges Leben

Stefanie Nemczak, die im Übernachtungshaus für Frauen den Hut auf hat, steht der jungen Frau mit Rat und Tat zur Seite. „Wir helfen den Frauen bei der Wiedereingliederung und Melli hat gute Chancen, weil sie mitmacht und sich realistisch einschätzen kann. Das ist nicht die Regel“, weiß die Chefin.

Heiligabend mit Salat und Würstchen

Das Team in der Scharnhorststraße ist für Weihnachten vorbereitet. „Anders als in den Vorjahren, als wir Schließzeiten hatten, liefen sämtliche Planungen im laufenden Betrieb“, erklärt die 39-Jährige. Am Nachmittag gibt es eine schön gedeckte Kaffeetafel mit einer Riesen-Stolle und später kommt der traditionelle Kartoffelsalat mit Würstchen nicht in der Assiette auf den Tisch, sondern wird auf Tellern serviert. Im Spätdienst am Heiligabend werde sie mit zwei Mitarbeiterinnen versuchen, für die Frauen etwas heimelige Stimmung zu zaubern. „Viele haben keine Familie mehr und wir sind schon eine Art Wohngemeinschaft für unsere Klienten“, so die studierte Sozialwissenschaftlerin. Eine Kollegin bringt eine Gitarre mit und falls es nicht regnet, wollen sie alle gemeinsam auf Abstand im Garten ein paar Weihnachtslieder trällern. „Wir mussten unsere Arbeit dieses Jahr neu strukturieren, denn alles steht Kopf und wir versuchen auch, mit ein bisschen Humor den Stress abzubauen.“

Anruf bei den Jüngsten

Melli wird am 24. Dezember auf jeden Fall ihre beiden jüngsten Kinder anrufen, die sie wegen der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen nicht sehen darf. „Mein Mittlerer, der in die zweite Klasse geht, macht mich gerade stolz mit guten Kopfnoten“, schwärmt die dreifache Mutter und unter der Maske blitzt ein Lächeln auf.

Von Regina Katzer