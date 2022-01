Wie hoch genau sind jetzt die Mieten in den 63 Leipziger Ortsteilen? Wie ordnet sich die Messestadt damit in der Region ein? Und wie unter den größten Metropolen Deutschlands? Antworten auf diese Fragen geben zwei neue Wohnungsmarktreports – die LVZ hat sie ausgewertet und die Ergebnisse in Grafiken dargestellt.