Leipzig

Der von der Bundesregierung verhängte Förderstopp für klimabewusstes Bauen trifft Leipzigs größten Vermieter besonders hart. Acht Vorhaben mit mehr als 800 neuen Wohnungen sind davon unmittelbar betroffen, teilte die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) auf LVZ-Anfrage mit. Die meisten dieser Wohnungen sollten darüber hinaus noch soziale Zuschüsse vom Freistaat Sachsen erhalten, um zu günstigen Mieten für Menschen mit kleinerem Einkommen zur Verfügung zu stehen, erläuterte Finanzgeschäftsführer Kai Tonne.

Für Baustarts fehlen nun zehn Millionen Euro

Für die unmittelbar nächsten Bauvorhaben seien Fördermittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bereits fest zur Finanzierung eingeplant gewesen. Die Ausschreibungen der Arbeiten hätten begonnen. „Allein für die mit Baubeginn 2022 anstehenden Projekte reden wir von Fördermitteln für Energieeffizienzmaßnahmen in Höhe von mehr als zehn Millionen Euro“, sagte er.

Die Vorhaben stünden nun auf dem Prüfstand, berichtete Klaus Hochtritt, Geschäftsführer für Wohnungswirtschaft und Bau bei dem kommunalen Unternehmen. Ob die LWB ihr hohes Investitionstempo aus den vergangenen Jahren weiter halten kann, sei nach dem überraschenden Aus für die KfW-Programme des Bundes fraglich. Nur mit solchen Zuschüssen ließen sich Klimaschutz und bezahlbares Wohnen vereinbaren. „Wir können Mehrkosten, die uns durch den Wegfall der KfW-Förderung entstehen, nicht einfach auf die Mieten umlegen“, so Hochtritt. Das würde sonst die Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz der Vorhaben gefährden.

Architekturwettbewerbe sind schon beendet

Konkret gehe es für 2022 um den Start der nächsten Neubau-Tranche mit 375 Wohnungen in der Gaußstraße, Mockauer Straße, Shakespearestraße und Robert-Schumann-Straße. In der Pipeline befänden sich darüber hinaus noch vier weitere Neubauprojekte mit mehr als 430 Wohnungen in der Samuel-Lampel-Straße, Wunderlichstraße, Johannisallee und Meißner Straße. Im vorigen Jahr hatten dafür vier Architekturwettbewerbe stattgefunden, bei denen Umweltschutz und nachhaltige Quartiersentwicklung eine besondere Rolle spielten, betonte Tonne. „Für das Erreichen der Klimaziele und für bezahlbares Wohnen müssen wir jetzt die Weichen stellen.“ Bei allen acht Vorhaben seien eine ganze Reihe unterschiedlicher Maßnahmen für mehr Energieeffizienz, zur Einsparung von CO2-Emissionen und für Biodiversität geplant.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir streben eine gute Balance aus klimafreundlichen und wirtschaftlich nachhaltigen Lösungen an“, sagte Tonne. „Dafür benötigen wir zuverlässige und planbare Rahmenbedingungen.“ Der kurzfristige Stopp bei den KfW-Mitteln stelle auch die Verlässlichkeit künftiger Förderprogramme in Frage. Die LWB plane allein für 2022 Investitionen in Höhe von 134 Millionen Euro ein. Das Gros des Geldes fließe dabei in Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen – vor allem an der Gerberstraße, in Grünau, Paunsdorf und Schönefeld. Drei neue Wohnanlagen mit 424 Sozialwohnungen und zwei Kitas werden in diesem Jahr vorfristig fertiggestellt, ergänzte Hochtritt.

Von Jens Rometsch