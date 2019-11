Wolfgang Natonek – Erinnerungen an ein Opfer der kommunistischen Diktatur

Leipzig

„An der Universität war anlässlich des 100. Geburtstages von Wolfgang Natonek wenig zu spüren“, sagt Germanistik-Professorin Ilse Nagelschmidt im spärlich besetzten Campus-Hörsaal 8, in den die Friedrich-Naumann-Stiftung zu einer Gedenk- und Würdigungsveranstaltung für den einstigen Vorsitzenden des Studentenrates der Leipziger Alma mater eingeladen hat. Natonek, geboren am 3. Oktober 1919 in Leipzig, gestorben 1994 in Göttingen, studierte ab 1946 in Leipzig Deutsch und Englisch, war Mitglied der LDP und stand dem Studentenrat 1947/48 vor. Er äußerte sich mehrfach gegen die entstehende SED-Diktatur und die ideologische Vereinnahmung der Universität. Die Immatrikulationspolitik kritisierte er mit den Worten, es habe eine Zeit gegeben, „in der nicht studieren konnte, wer eine nichtarische Großmutter hatte. Wir wollen nicht eine Zeit, in der nicht studieren kann, der nicht über eine proletarische Großmutter verfügt“. Am 11. November 1948 wurde Natonek von der sowjetischen Geheimpolizei verhaftet und im März 1949 nach sowjetischem Strafrecht zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Er war bis 1956 inhaftiert in Bautzen und Torgau. Nach seiner Entlassung verließ er die DDR und wurde Gymnasiallehrer in Göttingen.

Ein deutsches Jahrhundertleben

Natoneks Leben und Wirken ist Thema des Vortrags der Schauspielerin, Autorin und Herausgeberin Steffi Böttger. Sie spricht kenntnisreich und hochachtungsvoll über ein deutsches Jahrhundertleben. Im Lehmstedt Verlag sind von ihr dazu mehrere Publikationen erschienen. Böttger erinnert auch daran, dass Natonek im Oktober 1992 auf der Immatrikulationsfeier der Universität sprach und dabei dem versammelten Auditorium ans Herz legt, Geduld zu haben für den nächsten 40 Jahre – Geduld, so Böttger, die heute in Anbetracht der aktuellen Geschehnisse viele nicht mehr aufbringen wollen.

Zuhörer und dann in einer Talkrunde Mitgestalter des Abends für Wolfgang Natonek ist Günter Kröber (91). 1947 war er als Vertreter der Juristischen Fakultät in den Studentenrat gewählt worden. Auch der Student Kröber, wie Natonek Mitglied der LDP, sollte zur Räson gebracht werden: „Wir Bürgerlichen galten ja für die Genossen als Reaktionäre. Ich hatte in einer Versammlung gesagt: Was moralisch schlecht ist, kann politisch nicht gut sein. Ich sollte deswegen exmatrikuliert werden. Noch berief sich die Universitätsleitung auf die sächsische Verfassung und die in ihr festgeschriebene freie Meinungsäußerung.“

Uni verleiht Wolfgang Natonek-Preis

Dass die Leipziger Universität Wolfgang Natonek vergessen hat, wäre übertrieben zu sagen. Im Archiv der Alma mater wurde seit 1990 viel zur Erinnerung an den studentischen Widerstand geleistet, auch wird seit 1996 der Wolfgang-Natonek-Preis an Studenten mit herausragenden Leistungen und besonderem Engagement für die Interessen der Uni verliehen.

