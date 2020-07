Berlin/Leipzig

Ohne den Fall der Mauer, davon ist WestBam überzeugt, wäre die Loveparade nie zum Soundtrack einer ganzen Generation geworden. Wahrscheinlich hätte es die bunten Wagen auf den Straßen noch heute gegeben, „als Westberliner Ding“, mit einigen Tausend Leuten, glaubt der prominente DJ. Doch es kam anders. Der Eiserne Vorhang fiel, und es waren junge Leute aus West und Ost, die in bebenden Klubs und Kellern ihre ganz eigene Wiedervereinigung erlebten, ihren Summer of Love in Trance und Ekstase. Einer von ihnen: Wolfram Neugebauer, gebürtiger Leipziger.

Glück und Trauer liegen eng beieinander

30 Jahre nach seiner ersten Loveparade und zehn Jahre nach der Katastrophe von Duisburg mit 21 Toten liegen bei „Wolle“ Neugebauer Glück und Trauer eng beieinander. 1989 organisierte er hauptberuflich Events im Berliner Sport- und Erholungszentrum. Der dortige FDJ-Sekretär bat den gelernten Theater-Tischler, eine Feier zu konzipieren. Wolles Idee: Die jungen Leute in einen Zustand zu versetzen, dass sie Raum und Zeit vergessen. Zuvor testete der Tänzer die Wirkungen der neuesten Musik aus dem Westen im Selbstversuch. Mitten rein platzte der 9. November.

Im Dezember veranstaltete Neugebauer die erste offizielle House-Party in der DDR, unter dem Dach der FDJ. 400 Tanzwütige kamen, darunter auch Freunde aus dem Westteil. Popper, Punker, Normalos – alle waren Teil einer tanzenden schwitzenden Masse. Diese huldigte keinem DJ, sondern feierte einzig und allein die neue Musik, die weder Strophen noch Text oder Melodien kannte. Unter dem Namen Wolle XDP initiierte Neugebauer fortan etliche Raves, die deutschlandweit Maßstäbe setzten.

Sportliche Kindheit in Leipzig

Die Verschmelzung von Artist und Publikum war schon immer sein Traum. Neugebauer wollte Theatermann werden, der Weg auf die EOS blieb ihm jedoch verwehrt. In Leipzig aufgewachsen sollte Wolfram in die Fußstapfen seiner sportlichen Eltern und Geschwister treten. Vater Hanns-Peter war Mitglied des Nationalen Olympischen Komitees, Mutter Sigrid Stadträtin für Körperkultur und Sport, Schwester Karin wurde 1970 Schwimm-Europameisterin. Nach dem Unterricht in der Juri-Gagarin-Schule fuhr der schlaksige Junge täglich zum Schwimmtraining.

Ein großer Schwimmer sollte nie aus ihm werden. Dafür ein umso besserer Taucher. 2014 wurde er Deutscher Meister. Er stieß in 63 Meter Tiefe vor. Weltniveau! Er konnte die Luft acht Minuten und 45 Sekunden anhalten. Wolle, das Techno-Urgestein, Wolle, der Taucher – was er auch tat, das richtig. „Für mich gibt’s keine halben Sachen. Dafür ist das Leben zu kurz“, sagt der zweifache Vater, der seit 40 Jahren in Berlin lebt. Der Umzug dorthin – für den Leipziger damals der Horror: „Nur weil ich Sächsisch sprach, schlugen mich die Berliner Jungs mehrfach blutig.“

Am Vorabend des zehnten Jahrestages der Loveparade-Katastrophe in Duisburg gedachten zahlreiche Menschen am Donnerstagabend (23.07.2020) mit einer „Nacht der 1000 Lichter“ im Karl-Lehr-Tunnel und an der Treppe zum Festivalgelände der Opfer des Unglücks. Quelle: epd

Breakdance am Fernsehturm

Am Fernsehturm fand er neue Freunde: Mit den Diplomatenkindern fuhr er täglich Rollschuhe. Irgendwann sahen die Pubertierenden ein Breakdance-Video und waren sofort hin und weg. Bald tanzten sie sogar auf der Straße. „Immer, wenn die Polizei kam, zeigten meine Freunde ihre roten Ausweise und ließen die Herren regelrecht abtreten“, lacht Neugebauer. Mitte der Achtzigerjahre wurde er DDR-Vizemeister im Breakdance, gehörte neben einem Syrer und einem Somalier zum Showteam Comic & Break von Radiolegende Peter Niedziella (Musikalische Luftfracht).

Zum Techno konvertierte Breakdancer Neugebauer kurz vor der Wende. Er spricht von einem Erweckungserlebnis damals in der Disko: Die Musik klang nach Science-Fiction, DJs machten keinerlei Ansagen mehr, industrielle Beats rasten von abends acht bis morgens neun. Nebel waberte, Blitze zuckten. Noch heute ist er DJ, veranstaltet Techno-Partys und ist gefragter Gesprächspartner („ Loveparade – Als die Liebe tanzen lernte“ – RBB, 2019).

Kritik an Kommerzialisierung

Für eine Neuauflage verlangt Loveparade-Gründer Dr. Motte die Markenrechte von McFit-Chef Rainer Schaller zurück. Motte bereut heute, diese 2005 in andere Hände gegeben zu haben. Schon seit Mitte der Neunziger hatte Neugebauer die Kommerzialisierung der Loveparade kritisiert. Die sich zum zehnten Mal jährende Katastrophe von Duisburg bedauert er zutiefst: „Ein Wunder, dass nicht schon zu unserer Zeit was Schlimmes passierte. Wir tanzten zu Tausenden in maroden Fabrikhallen – da hätten wir schnell durch die Decke gehen können.“

Von Haig Latchinian