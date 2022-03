Konkurrenz für Lieferando, Gorillas & Co. - Finnischer Lieferdienst startet in Leipzig – was ist das Besondere an Wolt?

Die Vorbereitungen laufen, rund 80 haupt- und nebenberufliche Fahrer werden rekrutiert: Am 23. März geht der finnische Lieferdienst Wolt in Leipzig an den Start. Wozu braucht es einen weiteren Akteur in der Branche, und was ist das Besondere? Paula Petersohn gibt für das Unternehmen Antworten.