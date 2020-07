Leipzig

Die Aufklärung des Würgeangriffs vor einer Leipziger Straßenbahn durch einen LVB-Kontrolleur wird durch eine technische Panne erschwert. Bei den Aufnahmen der Überwachungskameras in der Bahn sei „nur ein schwarzes Bild zu sehen“, sagte Polizeisprecherin Therese Leverenz am Mittwoch auf LVZ-Anfrage. Dies betreffe nicht nur den Zeitraum der Tat, „sondern auch die Zeit davor und danach“, erklärte sie. Die Aufzeichnung setzte immer wieder ein und aus – daher seien die Videos für die Polizei derzeit „nicht verwertbar“.

„Wir gehen von einem technischen Defekt aus“, so Leverenz. IT-Experten der Polizei versuchen derzeit noch das Material zu retten. Die Erfolgsaussichten sind dem Vernehmen nach aber gering. Ermittler wie auch LVB hatten große Hoffnungen in das Material gesetzt, um den Ablauf der am Donnerstag vergangener Woche eskalierten Kontrolle am Waldplatz rekonstruieren zu können. „Das wäre ein Puzzleteil gewesen, um Licht ins Dunkel zu bringen, was genau passiert ist“, sagt LVB-Sprecher Marc Backhaus.

Anzeige

Auswertung erst fünf Tage später

Wie nun bekannt wurde, erfolgte die Auswertung der Kamerabilder erst fünf Tage nach der brutalen Attacke, die international für Schlagzeilen sorgte. Die Aufnahmen aus der Bahn, einem Tatra-Wagen, wurden auf einer einzelnen Festplatte gespeichert. Diese sicherten die Verkehrsbetriebe in der Nacht zu Freitag und stellten sie der Polizei am Dienstag zur Verfügung, berichtete Backhaus auf Nachfrage. Ob das Technik-Problem am Datenträger oder an der Kameratechnik liegt, konnte bislang nicht geklärt werden.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Überwachungskamera der Straßenbahn zeichnete keine verwertbaren Bilder auf – offenbar wegen eines technischen Defekt. Quelle: dpa

Es gebe aktuell keinen Anlass anzunehmen, dass das Material manipuliert worden sei, betonten sowohl Polizei als auch LVB. Zugriff auf die Kameraaufnahmen hätten nach strengen Datenschutz-Vorgaben nur zwei speziell geschulte Mitarbeiter des Unfallbüros, die die Aufnahmen bei Vorfällen in den Bahnen intern auswerten oder an die Polizei herausgeben, erläuterte Backhaus. Dass die Aufnahmen unvollständig sind, bezeichnete er als „ärgerlich“.

Opfer und LVB-Mitarbeiter vernommen und „begutachtet“

Am Dienstag wurden sowohl der 28-jährige Australier als auch der 56-jährige LVB-Ticketkontrolleur von der Polizei vernommen. In diesem Zuge fand auch eine sogenannte „Lebendbegutachtung“ statt, bei denen die Beteiligten medizinisch untersucht wurden. Der LVB-Mitarbeiter zog sich bei dem Vorfall nach Polizeiangaben „Hautabschürfungen an Armen, Händen und Knien“. Ob diese durch einen möglichen Angriff des 28-Jährigen verursacht wurden oder beim Festhalten des Schwarzfahrers entstanden, werde nun ausgewertet, so Polizeisprecherin Leverenz. Zu den Verletzungen, die der Australier bei der Würge-Attacke erlitten hatte, machte die Polizei keine Angaben.

Wie die Kontrolle derart eskalieren konnte und wie die Situation genau ablief, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. „Wir prüfen noch, welche Tathandlung genau vorlag“, so die Polizeisprecherin. Dazu seien auch bereits erste Zeugen vernommen worden – weitere werden dringend gesucht. Zudem wird das Video ausgewertet, welches zwei Reporter des Stadtmagazins Kreuzer gefilmt und den Fall am vergangenen Freitag bei Twitter öffentlich gemacht hatten.

Hoffnung auf Zeugen

Auch die LVB sind an einer Aufklärung interessiert, wie Sprecher Backhaus nochmals betonte. „Wir hoffen, dass Zeugen, die in der Bahn und auf dem Bahnsteig waren, sich bei der Polizei melden, um das Bild zu vervollständigen.“ LVB-Chef Ulf Middelberg hatte auch das Opfer im LVZ-Interview am Dienstag dazu ermuntert, sich bei den Verkehrsbetrieben zu melden. „Wir würden gerne von ihm wissen, wo ist etwas nicht richtig gelaufen, wo ist es eskaliert“, erklärte Backhaus am Mittwoch.

Von Robert Nößler