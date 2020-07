Leipzig

„Das geht gar nicht“, sagt der Leipziger Bert Liedtke (20) zu dem gewalttätigen Übergriff eines Leipziger Kontrolleurs (56) auf einen Straßenbahn-Fahrgast, einen 28-jährigen Australier. „Da fehlen einem die Worte. Selbst wenn der Fahrgast kein Ticket hatte, ist das kein Grund, dermaßen auszurasten“, so der Schüler. Er selbst habe noch keine negativen Erfahrungen gemacht. „Ich fahre aber selten Bahn, eher mit dem Fahrrad.“

Bert Liedtke (20, Schüler): „Das geht gar nicht.“ Quelle: Dirk Knofe

Günter Heinrichsmeier (61) aus Hamm in Nordrhein-Westfalen zeigt sich entsetzt über den Vorfall. Als Tourist schaut er sich derzeit mit seiner Frau Leipzig an. „Körperliche Gewalt ist inakzeptabel. Es gibt Regeln, wie sich Kontrolleure oder Ordnungskräfte zu verhalten haben. Sie werden doch geschult.“ Solche erschütternden Vorfälle ereigneten sich leider immer wieder, meint der Beamte einer Landesbehörde in Münster, der auch noch das Video aus den USA vor Augen hat, das die Tötung von George Floyd durch einen Polizisten zeigt und um die Welt ging.

Günter Heinrichsmeier (61, Beamter): „Körperliche Gewalt ist inakzeptabel.“ Quelle: Dirk Knofe

Das Video des inzwischen suspendierten Leipziger Kontrolleurs hat Steffen Martick (42) im Netz gesehen. „Wäre ich dabei gewesen, hätte der Kontrolleur nicht gewürgt. Ich hätte ihn heruntergezogen und dafür gesorgt, dass der andere nicht wegrennt, wenn er nicht bezahlt hat“, sagt der Betonbauer aus Leipzig. „Jemandem an den Hals zu gehen, das ist ein No-Go.“ Er nutze die Straßenbahn täglich. „Einen solch extremen Vorfall habe ich noch nicht erlebt. Aber dass ein Kontrolleur jemandem hinterherrennt, das habe ich schon gesehen.“

Steffen Martick (42, Betonbauer): „Jemandem an den Hals zu gehen, das ist ein No-Go.“ Quelle: Dirk Knofe

Auch Vanessa Banz (22), Versicherungskauffrau, kennt schon die an der Haltestelle am Leipziger Waldplatz per Handy festgehaltene Gewaltszene: „Viele schreien den Kontrolleur an. Das ist zu hören. Aber reden und schreien hilft da nicht viel. Ein großer kräftiger Mann hätte da einschreiten müssen“, sagt die Leipzigerin. „Und außerdem wichtig: Die Polizei muss sofort gerufen werden.“

Vanessa Banz (22, Versicherungskauffrau): „Die Polizei muss sofort gerufen werden.“ Quelle: Dirk Knofe

Fatima Leal (19), die seit fünf Monaten in Leipzig lebt, spricht von einem „schlimmen Vorfall“. Das System müsse geändert werden, damit so etwas nicht noch einmal passiert. Sie absolviert gerade eine vorbereitende Maßnahme, will anschließend Medizin studieren. Die junge Frau, die aus Venezuela stammt, hat selbst noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ein Freund sei aber mal nachts aus einer Wohnung heraus mit Eiern beworfen worden. Ihr Kumpel Diego Pérez (19), der in Frankfurt Wirtschaftswissenschaften studiert und gerade zu Besuch in Leipzig ist, sagt zu seinen bisherigen Erlebnissen in Deutschland: „Alle Kontrolleure und Polizisten waren nett und hilfsbereit.“

Edeltraud Arlt (61, Arbeitssuchende): „Gegenüber Kindern und Touristen muss man doch kulant sein.“ Quelle: Dirk Knofe

Die meisten Kontrolleure seien entgegenkommend, aber sie habe auch schon Gegenteiliges erlebt, erzählt Edeltraud Arlt (61). Schüler, die ihre Monatskarte vergessen hätten, seien aus der Bahn komplimentiert worden und hätten geweint. „Gerade gegenüber Kindern und auch Touristen muss man doch kulant sein. Wenn ich in einer anderen Stadt oder einem anderen Land bin, möchte ich auch gut behandelt werden“, so die Arbeitssuchende. Sie habe jahrelang in Bielefeld gelebt, dort sei es beispielsweise möglich gewesen, seine Monatskarte nachzureichen, wenn man sie vergessen hatte.

„Das hat schon sadistische Züge, wenn man jemanden würgt, bis er rot anläuft“, sagt Leon (22), der sich in der Ausbildung zum Erzieher befindet und wie auch Lydia (22) nicht fotografiert werden möchte. Die Studentin der Sozialarbeit meint: „Man fragt sich, wie so etwas passieren kann und warum solche Menschen als Kontrolleure eingestellt werden. Es sollte klare Anweisungen zum Verhalten vom Arbeitgeber geben.“

Von Sabine Kreuz