Wundtstraße: Nur noch eine Fahrspur und Tempo 50

Leipzig

Die Wundtstraße im Leipziger Süden erhält derzeit neue Markierungen und zusätzliche Verkehrsschilder. Am Dienstag war sie erstmals in Richtung City nur noch einspurig befahrbar. Wie berichtet, handelt es sich dabei um einen von mehreren Eingriffen, mit denen die Stadt Leipzig die Zahl der Autos im Bereich Floßplatz und Harkortstraße um 5200 Fahrzeuge pro Tag verringern will. Nach Aussagen des Verkehrs- und Tiefbauamtes (VTA) ist das nötig, um die Grenzwerte für Luftschadstoffe einhalten zu können.

Eine Spur und Tempo 50

Vor Ort änderte sich das Bild am Dienstag mehrfach. Bisher führten zwei Geradeausspuren an der Abfahrt Richard-Lehmann-Straße vorbei und den Verkehr weiter in Richtung City. Erst etwa 600 Meter weiter nördlich – an der Abfahrt Schleußiger Weg – wurde die wichtige Einfallstraße dann zur einspurigen Trasse. Nun jedoch wurde die Fahrbahn so markiert, dass es schon ab der Abfahrt Richard-Lehmann-Straße nur noch einspurig weiter in Richtung City geht. Bereits 500 Meter vor dieser Abfahrt wurden neue Verkehrsschilder aufgestellt: Sie zeigen an, dass Autofahrer sowohl über die Wundtstraße als auch über die Richard-Lehmann-Straße in die Innenstadt gelangen können. Die nunmehr einspurige Wundtstraße sei dabei aber nur für Fahrzeuge mit einem Gewicht von bis zu 3,5 Tonnen reserviert. Zudem gelte dort – statt bisher Tempo 80 – zumindest vorläufig nur noch Tempo 50.

Warnkegel und Trennlinie

Weil gestern einige Autos die neue Trennlinie überfuhren, wurden zusätzlich Warnkegel aufgestellt. Vor und hinter der Abfahrt dauerten die Markierungsarbeiten noch an. Zu größeren Staus kam es nicht – vermutlich wegen der aktuellen Schulferien sowie der noch drastischeren Verkehrseinschränkungen im Bereich der B2-Brücke über den Agra-Park. Dort gibt es aktuell ebenfalls nur eine Spur in Richtung City: und das bei Höchsttempo 30.

Nächste Stufe im Dezember

Die Wundtstraße war die letzte zweispurige Einfallstraße im Leipziger Süden. Alle anderen wurden von der Stadtverwaltung bereits in den Vorjahren auf eine Auto-Spur verringert. Im Dezember 2019 will das VTA die zweite Stufe starten, um den Verkehr im Bereich Floßplatz/Harkortstraße zu verringern: Dann soll ein Wegfall der Linksabbieger-Spur am Martin-Luther-Ring dafür sorgen, dass die Harkortstraße weniger Autos aus Richtung Norden aufnehmen muss.

Kürzere Grünphasen

Etwa Mitte 2020 folgt nach den aktuellen Planungen Stufe drei: Dann wird die Ampel an der Kreuzung Karl-Tauchnitz-/ Wundtstraße so geschaltet, dass die Durchlässigkeit in Richtung Floßplatz sinkt. Die Grünphasen in diese Richtung werden also kürzer. Der Karl-Tauchnitz-Straße drohe durch alle diese Maßnahmen „keine höhere Belastung“, versicherte Amtsleiter Michael Jana. Auch das werde durch ein Monitoring überwacht. Die Straßen würden vorerst nicht umgebaut. „Falls unsere Maßnahmen nicht das gewünschte Ergebnis bringen, könnte man sie also wieder rückgängig machen.“

Von Jens Rometsch