Leipzig

„Yes, we sing!“ – Unter diesem Motto plant der Chor des einstigen Carl-Goerdeler-Gymnasiums ein Revival und lädt alle Mitglieder von damals zum gemeinsamen Chorwochenende nach Leipzig ein.

Gleich nach der Neuformierung des Gymnasiums 1992 hatte Musiklehrerin Christine Tiepelmann die Initiative zur Gründung des Chores ergriffen. Bereits ab März 1993 gestaltete dieser Schulveranstaltungen aktiv mit, die so vielfältige Inhalte wie „Die wilden 50er- und 60er-Jahre“, „Die goldenen 20er-Jahre“ oder „Caribbean Sound – Lateinamerikanische Folklore“ zum Thema hatten. Auftritte gab es unter anderem bei den Schulmusiktagen 1994 in Freiberg (Sachsen), 1995 in Dresden und 1995 in Trossingen (Baden-Württemberg). Darüber hinaus wurde ein buntes Programm von „Alten Meistern“ über „Deutsche und Internationale Folklore“ bis hin zur „Aktuellen Pop- und Rockmusik“ erarbeitet.

Auftritt für Family & Friends

Nun wollen sich ehemalige Beteiligte treffen, „weil Singen in der Gemeinschaft nicht nur Spaß, sondern auch gesund ist und das Lebensgefühl für ein offenes und tolerantes Miteinander transportiert“, so das Orga-Team.

Wann? Vom 6. bis 8. September 2019 soll das Revival über die Bühne gehen. Ein Auftritt für Family & Friends ist für Sonntag, 8. September, in Leipzig geplant.

Haus beherbergt Internationale Schule

Das Gymnasium in der Könneritzstraße 47 war im Rahmen der Umgestaltung des Schulnetzes der Stadt Leipzig 1992 entstanden; ab 1993 trug die Schule den Namen Carl Goerdeler. Der ehemalige Leipziger Oberbürgermeister war als maßgeblicher Vertreter des Widerstands gegen Hitler von den Nazis hingerichtet worden. 2003 wurde das Gymnasium mangels Schülern geschlossen. Heute beherbergt es die Internationale Schule.

Interessierte können sich bis zum 15. Juli unter orgateam.choir@tutanota.com anmelden.

Von lvz