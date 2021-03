Leipzig

Ende Januar hatte die ZDF-Fernsehserie Soko Leipzig ihr 20-jähriges Bildschirmjubiläum. Die Feier soll nachgeholt werden, wenn die Pandemie es zulässt. Inzwischen läuft die Kamera in der Leipziger Inselstraße und an den Außendrehorten im Stadtgebiet Corona-konform weiter.

Krimizentrale im Grafischen Viertel

Ein sonniger Vormittag dieser Woche am Hauptsitz der Soko Leipzig in der Inselstraße. Das Verkehrsschild „Filmarbeiten“ steht wieder vorm Reclam-Gebäude. Aber sonst ist nichts Besonderes zu sehen, kein Cateringwagen, keine Kabelrollen, keine Techniker. Das liegt daran, dass die Schauspieler gerade zum Außendreh sind, in Plagwitz und im Clara-Zetkin-Park. Was sie jetzt abdrehen, wird in einem bis anderthalb Jahren auf dem Fernsehschirm zu sehen sein, so groß ist der zeitliche Vorlauf.

Katharina Rietz (links) und Henriette Lippold produzieren in der Leipziger Inselstraße die ZDF-Krimireihe Soko Leipzig. Quelle: André Kempner

Ein dunkles Geheimnis

So auch bei der Folge, die am Freitagabend (5. März) im ZDF läuft. „Tod auf der Seidenstraße“ wurde bereits Ende Januar 2020 im Kirow-Werk in Plagwitz gedreht. Damals war noch nicht klar, dass dieser Fall die 21. Staffel mit ihren 22 Folgen abschließen wird. Spannende Folgen – denn immer mehr tritt zutage, dass Kriminaloberkommissar Jan Maybach ein dunkles Geheimnis hat: Er kokst, um dem täglichen Arbeitsdruck standzuhalten.

Marco Girnth alias Kriminaloberkommissar Jan Maybach beim Filmdreh in Borsdorf mit Kameramann Henning Jessel. Quelle: Frank Schmidt

„Die Geschichte um Jan Maybach wird in der nächsten Staffel fortgesetzt und man darf gespannt sein, wie sie für Jan ausgeht“, erzählt die Ausführende Produzentin der UFA Fiction Katharina Rietz (43). Auch um Kriminalkommissar Tom Kowalski wird es im Herbst aufregend – Darsteller Steffen Schroeder steigt aus der Serie aus und bekommt einen Nachfolger.

Reichlich ein Jahr Vorlauf

Die Produktions-Crew ist in ihrer täglichen Arbeit allerdings Monate und sogar Jahre weiter. Die nächste, also die 22. Staffel, befindet sich bereits zum großen Teil in der Postproduktion: Nach der letzten Klappe wird das Filmmaterial geschnitten, die Farben werden angepasst, der Ton bearbeitet, die Filmmusik komponiert. In Arbeit ist auch schon die übernächste, die 23. Staffel: Die Ausführende Produzentin Katharina Rietz kümmert sich gerade um neue Geschichten. Zusammen mit ihrem Team – Producerin Tanya Momella Mallory und Junior Producer Toni Heye – sowie der Redaktion des ZDF entwickelt sie mit den Autoren die neuen Drehbücher. Darüber hinaus müssen Schauspieler gecastet, Locations besichtigt, Drehpläne besprochen und auch immer das Budget im Blick behalten werden. Vieles davon passiert am Schreibtisch per Computer und Telefon, etliches auch im persönlichen Gespräch.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr: Wegen der Corona-Einschränkungen erscheint dieser Newsletter aktuell nicht. Wir sind nach dem Lockdown wieder mit Hinweisen für Sie da. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Plattform für mitteldeutsche Stoffe

Die Produzentin der ErfolgsserieHenriette Lippold, die seit 17 Jahren dabei ist, arbeitet daran, dass Leipzig als Filmstadt noch wichtiger wird: Sie will die Niederlassung der Produktionsfirma UFA Fiction breiter aufstellen und mehr Projekte nach Leipzig holen. Neben der Soko Leipzig betreut sie die ARD-Serie „Charité“ und den ARD-Film „Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution“, der Ende April zu sehen sein wird. „Wir sind dabei, noch mehr Stoffe zu entwickeln, um mitteldeutschen Geschichten eine Plattform zu geben“, so die 39-Jährige.

Von Kerstin Decker