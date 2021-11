Leipzig

Die Bilder gestrandeter Flüchtlinge an der Grenze Polens sind erschreckend. Immer mehr Geflüchtete suchen Schutz in Deutschland. Auch wenn die Zahlen weit unter dem Niveau von 2015 liegen, sind die Aufnahmekapazitäten vielerorts erschöpft. Wie die Situation in den kommunalen Einrichtungen Leipzigs ist, darüber sprach die LVZ mit Leipzigs Sozialbürgermeister Thomas Fabian (SPD).

Bis Ende November sollen die 4130 Plätze in sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete um 700 zusätzliche Plätze erweitert werden. Das deutet auf höhere Zuweisungen hin, die dann auch die Einrichtungen in Leipzig betreffen. Wie ist hier die Situation?

Wir haben in diesem Jahr bisher 769 Geflüchtete in Leipzig aufgenommen, für Dezember sind weitere 160 angekündigt. 2021 nehmen wir dem Verteilschlüssel entsprechend also 930 Menschen im regulären Verfahren auf. Hinzu kommen dieses Jahr 43 Personen aus anderen Verfahren. Das sind beispielsweise afghanische Ortskräfte. Damit erreichen wir wieder das Niveau von 2017 mit knapp 1000 Geflüchteten. Im Vorjahr waren es 636. Die meisten Asylbewerber kommen aus Afghanistan, Syrien, dem Irak und Venezuela. Was die Situation an der polnischen Grenze betrifft: Noch ist unklar, wie es weitergehen wird. Hier braucht es eine europäische Lösung.

Zur Person Thomas Fabian (65) ist Bürgermeister für Soziales, Gesundheit und Vielfalt. Der gebürtige Bonner, der Schulen in Beirut, Porto und Kabul besuchte und in Bremen Psychologie studierte, war 1994 bis 2006 Professor für Psychologie an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK). Er war Gründungsdekan und von 1997 bis 2003 Dekan des Fachbereiches Sozialwesen. Seit 2004 ist Fabian der Leipziger Kommunalpolitik tätig. Von 2004 bis 2006 war er zunächst Stadtrat für die SPD. Danach übernahm er als Beigeordneter das Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule, das 2020 geteilt wurde.

Wie ist die Auslastung der Gemeinschaftsunterkünfte?

Wir haben nur noch etwa 250 belegbare freie Plätze. Das liegt daran, dass die Zahl der uns zugewiesenen Geflüchteten in diesem Jahr wieder gestiegen ist. Aber auch daran, dass weniger ausziehen und deutlich länger als vorgesehen in Gemeinschaftsunterkünften verweilen, weil die Situation auf dem Wohnungsmarkt sich verschärft hat. Das betrifft vor allem Wohnungen für Einzelpersonen und große Familien, die häufig nachgefragt werden.

Die Strategie, Geflüchtete rasch in eigenen Wohnungen unterzubringen, wie vom Stadtrat gewünscht, ist also nicht mehr realistisch?

Es wird schwieriger. Die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinschaftsunterkünfte wohnt dort inzwischen länger als 24 Monate.

Für wie viele Geflüchtete ist die Stadt zuständig? Geflüchtete, die der Stadt Leipzig zugewiesen werden, leben in Gemeinschaftsunterkünften, Übergangswohnheimen, Gewährleistungswohnungen und in einer Wohnung mit eigenem Mietvertrag. Leipzig betreibt 1620 Plätze in neun größeren Gemeinschaftsunterkünften (jeweils mehr als 60 Plätze) sowie 816 in 18 kleineren Unterkünften (bis 60 Plätze). Hinzu kommen 40 Plätze in zwei Übergangswohnheimen. Personen, die von akuter Wohnungsnot betroffen sind, werden in der Unterkunft Arno-Nitzsche-Straße untergebracht. Dafür gibt es dort dauerhaft 16 Plätze. Eigene Wohnungen werden nicht erfasst. Im Juni 2021 lebten in Leipzig 3080 Personen, für die die Kommune eine Unterbringungsverpflichtung hat, davon 1993 in Gemeinschaftsunterkünften. Die Mehrzahl dort sind Alleinstehende sowie Familien mit mehr als fünf Personen.

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2021 hat die Stadt kurzerhand eine Messehalle oder einen Baumarkt angemietet, eine Turnhalle umgewidmet oder Container wie auf dem Deutschen Platz aufgestellt. Ist das wieder zu erwarten?

Die bisher angekündigten Geflüchteten können wir bis Anfang 2022 noch gut unterbringen. Wir müssen aber größere Anstrengungen unternehmen, wenn die Anzahl der zugewiesenen Geflüchteten weiterhin steigt. Leerstehende Verwaltungsgebäude oder Schulen, die vor der Sanierung vorübergehend als Unterkunft genutzt werden könnten, haben wir nicht mehr. Selbst freie Flächen, auf denen Containerbauten aufgestellt werden können, gibt es kaum noch. In Frage kommt lediglich die Diezmannstraße. Dort wollten wir ursprünglich eine Asylbewerberunterkunft bauen, die dann aber nicht mehr gebraucht wurde. Diese Fläche haben wir nun in Reserve. Sie ist aber nicht von heute auf morgen nutzbar. Derzeit ist es zumindest möglich, die Wohnmodule An den Tierkliniken kurzfristig zu reaktivieren.

Wie ist die Corona-Infektionsrate in den Gemeinschaftsunterkünften?

Im Moment zum Glück sehr niedrig. Letzte Woche waren es Infektionen im einstelligen Bereich. In vielen Gemeinschaftsunterkünften haben wir Impfangebote organisiert, die auch genutzt wurden. Hinzu kommt: Die meisten Unterkünfte sind ja wie Wohnungen strukturiert. Deshalb bleibt das Infektionsrisiko dort überschaubar.

