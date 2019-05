26. Mai

Am Wahltag am Sonntag soll es mehrere Straßensperrungen rund um das Leipziger Rathaus geben. Nach Angaben des Ordnungsamtes soll so der problemlose Ablauf der Wahl gesichert werden.

Demnach gilt am 26. Mai beim Neuen Rathaus, auf dem Oberen Dittrichring, die Große Fleischergasse und Teilflächen der Rudolphstraße absolutes Halteverbot. Die Parkhäuser sind allerdings trotz Sperrung jederzeit nutzbar.

Außerdem sollen ab 18 Uhr folgende Straßen gesperrt werden: Oberer Dittrichring zwischen Thomaskirchhof und Barfußgäßchen, Große Fleischergasse zwischen Barfußgäßchen und Parkplatz Große Fleischergasse, Oberer Martin-Luther-Ring zwischen Petersstraße und Martin-Luther-Ring, Oberer Martin-Luther-Ring zwischen Markgrafenstraße und Lotterstraße sowie die Rudolphstraße zwischen Martin-Luther-Ring und Manetstraße.

thiko