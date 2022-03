Leipzig

Der völlig unerwartete Tod von Elefantenbaby Kiran war im Jaher 2021 der spektakulärste Fall für den Leipziger Zootierarzt. Zwischen Kastrationen wie bei Amurtiger Tomak, gynäkologischen Untersuchungen wie bei Elefantendame Kewa oder Hufbehandlungen wie bei Okapi Thabo erledigte Andreas Bernhard viele Routineeingriffe bei den 435 Patienten, die ihm vorgestellt wurden.

Für kranke Tiere gilt keine ärztliche Schweigepflicht, deshalb gewährt der Doktor einen Einblick in die Krankenakten: 89 Patienten versetzte er in Narkose, 105 bekamen eine Impfung verpasst und 344 eine vorbeugende Behandlung gegen Parasiten. Das berichtete er dieser Tage in seinem Vortrag vor dem Freundes- und Förderverein Zoo. Corona-Fälle waren übrigens keine dabei. Hier eine Auswahl der interessantesten und tragischsten Fälle.

Ozelot: Liebesanbahnung mit blutigem Ende

Ein Ozelotweibchen putzt sich auf der Anlage im Gondwanaland. Beim ersten Kontakt mit ihrem potenziellen Liebespartner holte es sich eine blutige Pfote. Quelle: Zoo Leipzig

Für eine Ozelot-Dame endete die erste Begegnung mit ihrem potenziellen Liebhaber sehr schmerzhaft. Als sie ihre Tatze durchs nicht ganz geschlossene Gitter streckte, biss das Männchen kräftig zu. Er bescherte ihr eine massive Verletzung an der Tatze, die gereinigt und genäht werden musste. Da die Wunde wieder aufging, musste die Katze noch ein zweites Mal in Narkose. Ergebnis: „Ozelotte“ wurde wieder gesund, aber Nachwuchs kam zwischen den beiden nicht zustande.

Giraffe: Dicke Backe und vereiterter Zahn

Giraffe Ashanti hatte eine „dicke Backe", sprich eine Schwellung im Kopf- und Kieferbereich. Ursache war ein vereiterter Backenzahn, den die Pfleger im Stall fanden. Quelle: Zoo Leipzig

Bei Giraffendame Ashanti (20) fiel den Pflegern auf, dass sie häufig an den Stallwänden leckte und schlecht ernährt aussah. Schließlich bekam sie eine dicke Backe. Als Grund entpuppte sich ein vereiterter Backenzahn, den die Tierpfleger im Stall fanden. Der Abszess ging auf, doch Ashanti hat ihre Zahninfektion gut überstanden.

Auch Grevyzebra Laura wurde mit einer Schwellung am Kopf und eitrigem Nasenausfluss dem Tierarzt vorgestellt. Er fand bei ihr einen bösartiger Hauttumor, der bis in die Nasenhöhle hinein gewachsen war. Die Huftier-Lady starb mit 22 Jahren. Nach ihrem Tod wurden drei weitere altersbedingte Tumore an anderen Organen entdeckt.

Minifant Kiran: Tragischer Tod durch Elefantenherpes

Babyfant Kiran wurde nur ein Jahr alt. Rechts nach Ausbruch der Elefantenherpes-Infektion seine blutunterlaufene Zunge. Quelle: Zoo Leipzig

Völlig geschockt waren Zoomitarbeiter und Tierfans, als sich am 18. Juni die Nachricht vom Tod des kleinen Elefantenbullen Kiran verbreitete. Er wurde nur 17 Monate alt. Erst zweieinhalb Tage vorher hatte er die ersten Krankheitszeichen gezeigt. Nach der pathologischen Untersuchung stand fest: Kiran hatte sich mit dem hoch aggressiven Elefantenherpes-Virus infiziert, das die Gefäßwände zerstört und zum inneren Verbluten führt. Es handelte sich um den ersten Fall von Elefantenherpes in der Leipziger Herde. Wie die Tests ergaben, tragen auch alle anderen Dickhäuter das Virus in sich. Gefährdet sind aber vor allem Jungtiere unter neun Jahren.

Klapperschlange: Unheilbarer Nierentumor

Zootierarzt Andreas Bernhard und Bereichsleiterin Martina Hacker haben eine Klapperschlange auf dem Behandlungstisch. Der Kopf mit den Zähnen steckt in einer Glasröhre, an ihrem Hinterende hatte die Giftschlange eine Verdickung. Quelle: Zoo Leipzig

Eine Giftschlange auf dem Behandlungstisch – da ist besondere Vorsicht geboten. Das kranke Tier hatte eine sichtbare Verdickung am Hinterende. Als Ursache wurde ein Nierentumor festgestellt, der nicht operabel war und letztlich zum Tod führte. Während der Ultraschall-Untersuchung steckte der Kopf der Schlange mit den Giftzähnen zum Schutz in einer Glasröhre.

Faultiere: Zwillinge überlebten nur kurz

Die Faultiere im Gondwanaland haben nach jahrelangem Warten erstmals Nachwuchs bekommen. Doch mit Zwillingen war die Mutter überfordert, beide Tiere starben. Quelle: Jörg Gläscher, Zoo Leipzig

Lange blieb das Zweifinger-Faultier-Paar im Leipziger Zoo kinderlos. Im Juli kam erstmals Nachwuchs zur Welt, und dann auch noch gleich Zwillinge – ein Junge und ein Mädchen. Das männliche Tier starb allerdings kurz nach seinem Auffinden, das weibliche Tier wenig später. „Zwillinge waren zu viel für eine Erstlingsmutter“, vermutet der Zootierarzt.

Kronenkraniche: Küken mit Fremdkörpern im Magen

Auf der Afrika-Savanne wurde erstmals ein Küken bei den Kronenkranichen geboren und vom Elternpaar vorbildlich versorgt. Wegen Fremdkörpern im Magen starb es dann aber. Quelle: Zoo Leipzig

Große Freude herrschte im Zoo, als das Kronenkranich-Paar endlich zum ersten Mal Nachwuchs bekam – ganz natürlich auf der Afrika-Savanne – und das Jungtier auch vorbildlich gemeinsam großzog. Nach einiger Zeit fraß das Küken nicht mehr richtig und wurde immer mickriger. Es sollte operiert werden, starb aber vorher. „Eine OP hätte es auch nicht überlebt“, stellte der Zootierarzt im Nachhinein fest. Im Bauch wurden mehrere Fremdkörper gefunden, die schon die Magenwand durchgespießt hatten und bis in die Bauchhöhle vorgedrungen waren.

Fischkatze: Aussichtsloser Blasentumor

Fischkatze Racal im Gondwanaland. Sie hatte einen Blasentumor und wurde im Juni 2021 im Alter von 28 Jahren eingeschläfert. Quelle: Zoo Leipzig

Schon längere Zeit hatte Fischkatze Racal, die im Gondwanaland lebte, Blut im Urin. Die Ultraschall-Untersuchung zeigte eine auffällige Harnblase, als Ursache wurde ein Blasentumor festgestellt. Racal wurde noch längere Zeit regelmäßig überwacht und schließlich im Alter von 28 Jahren eingeschläfert, als ihr Zustand nicht mehr vertretbar war. „Chemotherapie oder eine künstliche Harnblase wie beim Menschen sind beim Tier nicht zu verantworten“, sagt der Zoo-Veterinär.

Abschied von Nashornbulle und Shetlandpony

Nashornbulle Ndugu wurde im Alter von 24 Jahren eingeschläfert, Shetlandpony-Stute Mitten mit 45 Jahren. Quelle: Zoo Leipzig

Zu den Aufgaben des Zootierarztes gehört es auch, Tiere einzuschläfern, wenn für sie nichts mehr getan werden kann. Das war der Fall bei Nashornbulle Ngudu, der eine schwere Verstopfung hatte. Bei der pathologischen Untersuchung zeigte sich, dass der Transport des Futters im Darm nicht mehr funktionierte. Mit 24 Jahren wurde der seltene Zuchtbulle eingeschläfert.

Von Shetlandpony-Stute Mitten nahm der Zoo ebenfalls Abschied. Sie war die letzte noch lebende Stute, die zu DDR-Zeiten von den Shetlandinseln eingeführt worden war. 1977 kam sie nach Leipzig und begründete hier die Shetlandpony-Zucht. Mit 45 Jahren war ihr Allgemeinzustand dann allerdings sehr schlecht geworden.

Von Kerstin Decker