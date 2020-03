Zehn Jahre nach Tötungsdelikt: Leipziger erneut vor Gericht

Leipzig

Vor mehr als neun Jahren stand er schon einmal vor Gericht, weil er einen Bekannten getötet hatte. Jetzt saß Andreas W. (55) erneut wegen eines Gewaltdeliktes auf der Anklagebank im Landgericht Leipzig. Das drei Jahre alte Strafverfahren wurde ausgerechnet zu einem Zeitpunkt verhandelt, da von einer anderen Instanz ohnehin entschieden werden soll, ob der Angeklagte weiterhin in der geschlossenen Psychiatrie bleiben muss oder auf freien Fuß kommt.

Mit Fäusten und Stahlkappen-Schuh

Es war am 3. März 2017, als Andreas W. in einer Werkstatt des psychiatrischen Krankenhauses Altscherbitz mit einem Mitinsassen in Streit geriet. „Wir haben uns gegenseitig beleidigt“, so der Angeklagte vor Gericht. „Dann sagte er, ich hätte meine Schwester und meine Mutter vergewaltigt. Da habe ich mit den Fäusten zugeschlagen und mit dem Knie getreten.“

Staatsanwalt Andreas Ricken warf dem Beschuldigten zudem vor, seinen Kontrahenten Henry P. (57) auch mit dem Stahlkappen-Arbeitsschuh gegen den Kopf getreten zu haben. Der Angeklagte bestritt dies. Gleichwohl erlitt das Opfer unter anderem einen Nasenbeinbruch und Hämatome. „Von ihm sind weiterhin erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten, weshalb er für die Allgemeinheit gefährlich ist“, so die Anklagebehörde. Dieser Passus gilt laut Strafgesetzbuch als grundlegende Voraussetzung, einen Täter in die Psychiatrie einweisen zu können.

Totschlag wegen leeren Kühlschranks

Doch genau über diese Notwendigkeit einer weiteren Unterbringung im Maßregelvollzug hat, unabhängig von der Anklage aus dem Jahr 2017 wegen Körperverletzung, aktuell nun die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts zu befinden. Die Berufsrichter überprüfen regelmäßig die Fortdauer einer solchen Unterbringung. Wichtige Voraussetzung für eine Entlassung wäre die eindeutig günstige Prognose durch externe forensische Sachverständige sowie eine profunde Einschätzung des zuständigen Krankenhauses.

Gerade im Fall Andreas W. lag der ursprünglichen Einweisung immerhin ein Tötungsverbrechen zugrunde. Am 7. April 2010 hatte der langjährige Alkoholiker im stark angetrunkenen Zustand den 61-jährigen Lutz P. mit Tritten und Schlägen so schwer traktiert, dass dieser seinen schweren Verletzungen, zahlreichen Frakturen und inneren Blutungen, erlag. Dabei war der obdachlose Andreas W. über Monate hinweg in der Wohnung des Erwerbsunfähigkeitsrentners in der Leipziger Gerberstraße untergekommen. Wie er vor Gericht einräumte, sei er ausgerastet, weil der Kühlschrank, in den er Salami, Käse und Bockwurst vom Tafel-Verein gepackt hatte, plötzlich leer war. Ein geringfügiger Anlass sei Auslöser für die massive Gewalt gewesen, stellte damals das Gericht fest und verurteilte Andreas W. zu acht Jahren Haft sowie der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Alkohol und Intelligenzminderung

Die zuständige Strafkammer erklärte damals, man hoffe und erwarte, „dass im Krankenhaus positiv auf den Angeklagten eingewirkt wird und dieser seine problematische Haltung zum Alkohol beenden kann“. Denn in Kombination mit einer hochgradigen Intelligenzminderung sowie erheblichen Verhaltensauffälligkeiten ist das offenbar eine fatale Konstellation, wie zahlreiche Vorstrafen wegen Gewaltdelikten ahnen lassen.

Diese Besserung ist inzwischen offenbar eingetreten, wie Verteidiger Martin Dakhli jetzt vor Gericht erklärte. Demnach seien in der Maßregel bereits Lockerungen veranlasst worden. Ob und wann Andreas W. wieder in Freiheit kommt, ist allerdings noch unklar. Die 8. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Rüdiger Harr, stellte das alte Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung auch aufgrund der parallel laufenden Überprüfung über die Fortdauer der Maßregel ein. Das letzte Wort hat nun die Strafvollstreckungskammer.

Lesen Sie auch:

Von Frank Döring