Zehntausende Leipziger Führerscheine verlieren im Januar ihre Gültigkeit

In den kommenden Tagen verlieren in Leipzig rund 45 000 Führerscheine ihre Gültigkeit. Den Inhabern bleibt nur noch bis zum 19. Januar Zeit, ihre Papiere umzutauschen. Von diesem Ablaufdatum betroffenen sind alle bis Ende 1998 ausgestellten Papierführerscheine, deren Inhaber zwischen 1953 und 1958 geboren sind. Die Europäische Union hatte sich bereits im Jahr 2006 auf eine Vereinheitlichung der Führerscheine in den Mitgliedsstaaten geeinigt. Wer nach dem Stichtag sein Fahrzeug ohne gültigen Führerschein führt, muss mit einem Ordnungsgeld rechnen.

So läuft die Beantragung des neuen Führerscheins

Die Umstellung der Fahrerlaubnis alten Rechts in einen europaeinheitlichen Kartenführerschein kann in der Regel nur in der Führerscheinstelle in der Prager Straße beantragt werden. Ein Online-Termin kann über die Internetseite der Stadt Leipzig gebucht werden. In diesem Fall wird der neue Führerschein innerhalb von drei bis vier Wochen mit der Post zugeschickt.

Die Stadtverwaltung weist jedoch darauf hin, dass aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen im Besucherverkehr zusätzlich die Möglichkeit der kontaktlosen Beantragung ohne Termin besteht. Dazu müssten dann alle erforderlichen Unterlagen per Umschlag in die Einwurf-Box der Fahrerlaubnisbehörde im Eingangsbereich des Technischen Rathauses in der Prager Straße 118-136 (Haus A) geworfen werden. „In diesem Fall ist eine persönliche Abholung des Führerscheines vor Ort erforderlich, da der bisherige Führerschein in der Fahrerlaubnisbehörde entwertet werden muss“, heißt es aus dem Ordnungsamt.

Aktuell kostet die Ausstellung des neuen Führerscheins 30,39 Euro.

Stufenplan zum Pflichtumtausch

Der Pflichtumtausch erfolgt nach Vorgaben der Europäischen Union. Diese hatte bereits im Jahr 2006 beschlossen, die 110 in den Mitgliedsstaaten vorkommenden Führerscheinmuster zu vereinheitlichen. Die EU-Staaten erhoffen sich davon ein höheres Maß an Fälschungssicherheit und Schutz vor Missbrauch. Künftig wird demnach nur noch der EU-Kartenführerschein als amtliches Dokument anerkannt. Der Bundesrat hatte im Jahr 2019 einen Stufenplan zum Pflichtumtausch aller vorhandenen Führscheine beschlossen, der bis zum Jahr 2033 abgeschlossen werden soll. Bis dahin müssen in Leipzig schätzungsweise 300 000 Führerscheine ausgetauscht werden.

Diese Fristen gelten für den Pflichtumtausch der Führerscheine. Quelle: Fahrerlaubnis-Verordnung

Der neue Führerschein ist dann nicht mehr wie bislang unbefristet gültig, sondern muss alle 15 Jahre neu ausgestellt werden – wie bereits bei allen seit dem 19. Januar 2013 ausgegebenen Führerscheinen. Ärztliche Untersuchungen oder Prüfungen sind für den Wechsel allerdings nicht erforderlich. Der regelmäßige Austausch der Dokumente dient nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums insbesondere der Aktualisierung von Namen und Lichtbildern.

Alle Informationen zum Pflichtumtausch, zur Online-Terminvereinbarung und den für die Beantragung notwendigen Unterlagen sind auf der Internetseite der Stadt Leipzig www.leipzig.de/pflichtumtausch-fuehrerschein zu finden.

