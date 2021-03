Leipzig

Tibet ist 6500 Kilometer von Leipzig entfernt. Die Situation des Hochlands im Himalaya, das seit mehr als 60 Jahren von China besetzt gehalten wird, ist kompliziert. Trotzdem gibt es in Leipzig und Umgebung eine kleine Gruppe von Menschen, denen Tibet stark am Herzen liegt. Bunt gemischt nach Alter und Berufen: ein Personalreferent, ein Chefarzt, ein Jazzmusiker gehören dazu. Schlüsselerlebnis war bei einigen die Reise zum „Dach der Welt“ und die Begegnung mit dem tief spirituellen Nomadenvolk.

Vor den Augen der Weltöffentlichkeit

Bei Lars Hecht, der in der Hotellerie arbeitet, war es eine Begegnung mit der Schwester des Dalai Lama. Der 42-Jährige vertiefte sich in die Thematik und gehörte 2019 zu den Gründungsmitgliedern der Tibet-Initiative Leipzig – zehn Frauen und Männer, die etwas tun wollen gegen die Menschenrechtsverletzungen, die vor den Augen der Weltöffentlichkeit stattfinden.

Im Potala-Palast in Tibets Hauptstadt Lhasa hatte der Dalai Lama seinen Sitz, bevor er ins Exil gehen musste. Quelle: Zhan Yan/Kangri Tibetan Culture

Konkret hat die Tibet-Initiative Leipzig die Patenschaft für einen jungen Tibeter übernommen und unterstützt ihn finanziell, damit er in einem indischen Kloster die tibetische Sprache und Kultur studieren kann. Weitere geplante Aktionen sind Informationsstände, Baumpflanzungen oder die Teilnahme an Läufen. Corona-bedingt war davon bisher noch nicht viel möglich.

Am 10. März zeigt die Leipziger Gruppe wie schon in den Vorjahren Flagge und hisst vorm Neuen Rathaus die „Schneelöwenfahne“. Sie ist in Tibet ebenso streng verboten wie Fotos des Dalai Lama, des geistlichen Oberhaupts der Tibeter, der im Exil lebt. Mit der Aktion soll ein Zeichen für Menschenrechte und Selbstbestimmung gesetzt werden. „Wir sind sehr dankbar, dass Leipzig so liberal ist und der Oberbürgermeister persönlich das für gut und wichtig und richtig hält“, so Hecht. In Deutschland machen mehr als 400 Kommunen mit bei der Aktion mit, die am Jahrestag des blutig niedergeschlagenen Volksaufstandes vom 10. März 1959 stattfindet.

Die Regionalgruppe Leipzig ist Teil der Tibet-Initiative Deutschland, die aus 50 ehrenamtlichen Regionalgruppen und Kontaktstellen besteht. Wer ihre Arbeit unterstützen will, kann das durch einen Einkauf im Tibet-Shop, in dem es Shirts, Masken, Beutel oder Hoodies gibt. Ein Spendenkonto ist bei der Apobank Düsseldorf, IBAN DE18300606010005632236, BIC DAAEDEDDXXX, eingerichtet.

Von Kerstin Decker