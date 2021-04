Leipzig

Von A wie Angusrind bis Z wie Zwiebel – jetzt wird wieder angegrillt! Da die Leute wegen Corona nicht in den Urlaub fahren können, machen sie es sich zu Hause schön. Viele legen sich einen neuen Grill zu und geben das Geld, das sie im Restaurant nicht ausgeben dürfen, für Gerätschaften und gutes Fleisch aus. Wir haben Tipps rund um die Grillsaison zusammengetragen, mit Hilfe von zwei Leipziger Experten: Zwei-Sterne-Koch Peter Maria Schnurr (51) aus dem Restaurant „Falco“ und Markus Ruben Wiese (45) vom Fachgeschäft „Grill-Wiese“ in Meusdorf.

Markus R. Wiese vom Fachgeschäft Grill-Wiese mit einem Keramikgrill (links) und der „Dicken Berta“ (rechts), einem US-Südstaatengrill, den er vermietet. Quelle: Andre Kempner

Welches Gerät ist für mich das richtige?

Kommt darauf an, wie oft und für wie viele Personen gegrillt wird. Und was im Vordergrund steht – das Essen oder das Grillvergnügen. Markus Wiese: „Neun von zehn Kunden wollen Gasgrills. Die sind unkompliziert, benötigen keine Holzkohle, auf Knopfdruck geht’s sofort los.“ Dicht dahinter folgen Keramikgrills, die zwar mit Holzkohle laufen, aber sehr sparsam im Verbrauch sind. Zudem lässt sich die Temperatur weit herunterregeln, was für Gemüse-Griller wichtig ist. Einen Einweg-Alugrill, der in den Rucksack passt, bekommt man beim Discounter schon für unter drei Euro. Der Umwelt zuliebe sollte man darauf verzichten, genauso wie auf Plastikgeschirr.

Wie lerne ich grillen?

Durch Grillbücher, Youtube-Anleitungen oder Grillkurse, sobald die Corona-Situation es wieder zulässt. Bei Markus Wiese in Meusdorf gibt es Kurse für Neueinsteiger oder für Fortgeschrittene zu Spezialthemen wie Wildgrillen, Spießgrillen, Steakkurs oder Smokerkurs. „Aber nicht bierernst nehmen, beim Grillen sollte der Spaßfaktor überwiegen“, findet Zwei-Sterne-Koch Peter Maria Schnurr. Natur, Abenteuer und Lagerfeuerromantik dürften nicht zu kurz kommen.

Sternekoch Peter Maria Schnurr verwendet Kokosnusskohle zum Grillen. Die hält die Glut sehr lange und ist sehr sparsam im Verbrauch. Sie steckt auch in seiner „Beef Box to go“, die er für die diesjährige Grillsaison entwickelt hat. Quelle: Andre Kempner

Was kommt auf den Rost – Fleisch und sonst?

Der Grill muss ordentlich sein – aber entscheidend ist die Qualität dessen, was auf dem Rost liegt. „Das Fleisch sollte eine schöne Struktur und Marmorierung haben. Der Fettanteil ist wichtig für den Geschmack“, rät Leipzigs Spitzenkoch. Entweder man kauft gleich fertig mariniertes Fleisch, oder man legt es selbst in Marinade ein. Das kann schon drei Tage vorm Grillen passieren. Wichtig: rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen. Etwa 1,5 Stunden sollte sich das Fleisch an die Zimmertemperatur anpassen, dann lässt es sich entspannter zubereiten. Schwein, Rind, Lamm, Geflügel, Fisch, Tintenfisch – schmeckt alles hervorragend vom Grill, wenn man es mit Liebe und etwas Erfahrung zubereitet. Schnurrs Geheimtipp, nicht nur für Vegetarier: „Eine kleine Sellerieknolle unter Wasser abbürsten, trocknen und in die Glut legen. Die Außenschicht verbrennt, aber das Innere kann man herauslöffeln und mit einer Vanillevinaigrette marinieren. Auch geviertelte Auberginen oder ganze Zucchini sind ein ideales Grillgut.“ Selbst ein Dessert wie geviertelte Ananas, mariniert mit altem Rum, Akazienhonig und Zimt, lässt sich perfekt auf dem Grill zubereiten.

Peter Schnurrs Kräuterbutter-Tipp Selbst gemachte Kräuterbutter zum frisch gegrillten Steak, und die Gäste lecken sich die Finger! Peter Maria Schnurr lässt dafür Butter auf Zimmertemperatur erwärmen und schlägt sie anschließend in der Küchenmaschine, bis sie weiß wird. Dazu gibt er grobes Meersalz, Zitronen- oder Limonenabrieb, frisch gehackten Koriander (die Stiele fein mit hineinschneiden), geräuchertes Paprikapulver und eventuell etwas Estragon.

Welche Beilagen stelle ich auf den Tisch?

Salate wie Kartoffelsalat oder Nudelsalat sind „Everybody’s Darling“ und gehen immer. Schnurrs Tipp: Es kann auch mal ein knackiger Salat aus blanchierten Bohnen sein. Darüber kommen gesalzene Haselnüsse, die in der Pfanne stark geröstet werden. Das Ganze wird abgeschmeckt mit Zitronenmelisse, Basilikum und Koriander, alles frisch gehackt. Dazu eine guter Essig und ein paar Tropfen Haselnussöl. Als Getränke kann man zum Beispiel eiskalte Kokosmilch mit einer Spur Salz und frisch gehacktem Dill anbieten. Oder zur Abmilderung der Schärfe einen schönen Joghurt mit frisch gehackter Minze und einem Spritzer Limone.

Wer sich beim Grillen selbst wie ein Spitzenkoch fühlen will, für den hat Peter Maria Schnurr seine „Beef Box to go“ entwickelt. Sie enthält ein von ihm selbst gemixtes Gewürzsalz, eine im „Falco“ eigenproduzierte Barbecue-Soße sowie Vanillevinaigrette und Olivenöl aus Nizza. Dazu Kokosgrillkohle, Schürze und Grillzange mit „Peter Maria Schnurr“-Aufdruck. Das Paket kostet 139 Euro und kann rund um die Uhr im Westin-Hotel gekauft werden. Oder im „Frischeparadies“, wo man auch Fleisch, Fisch und Gemüse zum Grillen bekommt.

Gibt es umweltfreundliche Grillkohle?

Laut Naturschutzbund (NABU) stammt ein großer Teil der bei uns verkauften Holzkohle aus Südamerika und Afrika, zumeist aus den Tropenwäldern Paraguays und Argentiniens. Zwar steht auf vielen Verpackungen „Kein Tropenholz“, doch nachprüfen lässt sich das nicht. Besser ist Grillkohle aus heimischem Laubholz. Klimaschonend grillen lässt es sich auch mit Kokosnussschalen – darauf schwört Peter Maria Schnurr. Alternativ bestellt er sich Binchotan-Aktivkohle aus japanischen Steineichen. Markus Wiese ist ebenfalls ein Freund von Kokosnussschalen, oder auch von Eukalyptuskohle – beides in sozialen Projekten hergestellt. Eine Alternative sind Reste der Olivenölherstellung. Oliven-Briketts zeichnen sich durch geringe Rauchentwicklung und wenig Funkenflug aus, eignen sich damit sehr gut fürs Grillen auf Balkon und Terrasse.

Grillen lässt sich so ziemlich alles, ob Spareribs, Gemüse, Teigtaschen, gefüllte Hühnerbrust oder Garnelen. Quelle: Daniel Maurer, dpa

Wo darf in Leipzig öffentlich gegrillt werden?

Grundsätzlich ist es fast überall erlaubt, sobald es die Corona-Situation wieder zulässt. Die Stadt hat fünf öffentliche Grillplätze mit fest installiertem Grill (!) eingerichtet, die ohne Anmeldung genutzt werden können:

Friedenspark, am Tischtennisplatz

Rosental, am Leibnizweg

Rabet, zwischen Sporthalle und Kita

Lene-Voigt-Park, Nähe Gerichtsweg

Erholungspark Lößnig-Dölitz, an der Pergola hinterm See

Zusätzlich gibt es drei weitere öffentliche Grill- und Lagerfeuerplätze, die ebenfalls ohne Voranmeldung bis 22 Uhr genutzt werden können (Holzbestellung für Lagerfeuer unter Telefon 0341 309410):

Friesenstraße, am Sportplatz SV Leipzig West, Nähe Charlottenhof

Waldgebiet Nonne, Nähe Sachsenbrücke, zwischen Bolzplatz und Gesundheitssportgelände BSV AOK

Hinteres Rosental Waldstraße/Marienweg, am Fuße des Rosental-Aussichtsturms

Darf ich am See den Grill anwerfen?

Nein, das Grillen an Cospudener See, Markleeberger See und Co. ist verboten. Ausnahme: Am Markleeberger See betreibt und vermietet die Firma All-on-Sea einen offiziellen Grillplatz.

Am liebsten grillen die Deutschen bei schönem Wetter, doch auch das Wintergrillen hat seine Fans. Laut einer Studie von 2019 wird in drei Vierteln aller deutschen Haushalte regelmäßig gegrillt. Hinter dem Grill stehen überwiegend die Männer, um Feuer und rohes Fleisch zu bezwingen. Was auf den Grill kommt, entscheiden dagegen mehrheitlich Frauen.  

Von Kerstin Decker