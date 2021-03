Zeitgeschichtliches Forum Leipzig zeigt Ausstellung zu Selfies

Leipzig

Das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig widmet seine erste Wechselausstellung nach der Corona-Zwangspause digitalen Selbstporträts. Unter dem Titel „Immer Ich. Faszination Selfie“ soll die Schau von nächstem Mittwoch an bis Januar 2022 zu sehen sein, wie das Museum am Donnerstag in Leipzig ankündigte. Auch die Dauerausstellung kann dann unter Beachtung der aktuellen Hygieneregeln wieder besucht werden.

Die neue Ausstellung widmet sich demnach unter anderem den technischen Voraussetzungen der Selfie-Fotografie und fragt nach individuellen Motivationen und gesamtgesellschaftlichen Folgen des weltweiten Selfie-Booms. Auch Kommunikation und Wirkungsmacht der digitalen Selbstporträts würden betrachtet. Dazu würden rund 600 Objekte präsentiert, darunter das erste Mobiltelefon mit integrierter Kamera, das 1999 in Japan produziert wurde, und die Ausrüstung des Filmemachers Adolf Winkelmann. Dieser habe 1967 in Kassel größere Irritationen ausgelöst, weil er sich bei einem Spaziergang durch die Stadt selbst filmte.

Weltweit entstehen den Angaben zufolge an jedem Tag rund 93 Millionen Selfies.

Von epd